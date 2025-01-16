Yemek eleştirmeni Vedat Milor hastalığını açıkladı: 'Doktorum 1000 yılda düzeleceğini söyledi'

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Gör Beni' programına konuk oldu. Sağlık sorunları olduğu bilinen Milor'a, Çağlayan 'Ellerinizin titremesi parkinson mu?' sorusunu yöneltti. Milor, 15 sene önce ellerinin ve ayaklarının uyuşmaya başlaması nedeniyle doktora gittiğini ama bir türlü neden uyuştuğunun anlaşılamadığını belirterek hastalığı hakkında şunları söyledi:

"Nihayetinde his kaybı olmaya başladı, polinöropati denilen olay görüldü. Mesela dizinize vurulduğunda ayağınızın kalkması lazım ama kalkmıyor. Neyse ki doktorum akıl etti ve ağır metal testi yaptırdı. Vücudumda çok yüksek miktarda civa bulundu. Civa zehirlenmesi olmuş ve o civa da gidip sinirlerin etrafındaki tabakaları aşındırmış. O yüzden zorladığım zaman bir şeyleri tutmak için semptomlar ortaya çıkıyor. Civa neden olur, rivayetler muhtelif ancak daha çok mesela midye. İskele babalarından çıkarılan midye ya da bazı balıklarda çok bulunuyor. Bir de tarımda kullanılan pestisit kaynaklı arsenik var. Ülkemizde bunlardan çok bulunuyor. Doktorum aşağı yukarı sinirlerimin 1000 yılda düzeleceğini söyledi."

"Midye yemek pil yemek gibi"

Milor daha önce verdiği bir röportajında ise 2007 yılında civa zehirlenmesi yaşadığını belirtirken, "Midye yemek, pil yemek gibidir. Kuruntu yapmayın ancak kendinizde yavaşlık, dengesizlik, karıncalanma hissediyorsanız o zaman doktora görünüp ağır metal testi yaptırın' demişti.