Yemekteyiz Yasemin kimdir, kaç yaşında nereli ve mesleği nedir?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 8-12 Aralık haftasında yarışacak Yasemin Hanım merak konusu. Peki, Yemekteyiz Yasemin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

YEMEKTEYİZ YASEMİN KİMDİR?

Tokatlı olan 31 yaşındaki Yasemin, bir çocuk annesi ve mesleği de aşçılık.

Yasemin Hanım, profesyonel aşçılık tecrübesiyle yarışmada iddialı bir performans hedefliyor. Boş zamanlarında doğada yürüyüş yapmayı tercih ediyor; bu sayede hem enerjik kalıyor hem de zihnini dinlendiriyor. Yarışma temposuna bu rutinin olumlu yansıyacağını düşünüyor.

Yemekteyiz’in 200 bin TL’lik ödülünü kazanması hâlinde, bu tutarı oğlunun geleceği için değerlendirmeyi planlıyor. Yarışmaya hem annelik motivasyonuyla hem de mesleki iddiasıyla katılıyor.