Yeni araştırma: Ahlaki değerler mevsimlere göre değişiyor! Peki en ahlaklı olunan mevsim hangisi?

Hakemli bilimsel dergi PNAS'ta yayımlanan çalışmada ABD'de 10 yıl boyunca 230.000'den fazla kişinin katıldığı anket sonuçları değerlenderildi. Bu anketler, insanların ahlaki değerlerindeki olası değişimleri ölçmeye yönelik sorular içeriyordu.

Bulgular, insanların saflık, sadakat ve otoriteye saygı gibi belirli değerleri yaz ve kışa kıyasla ilkbahar ve sonbaharda daha güçlü bir şekilde benimsediğini gösterdi. Bu da mevsimlerin hukuk, siyaset ve hatta sağlık gibi çeşitli politika alanlarında etkileri olabileceğini gösteriyor.

Üstelik benzer sonuçlar Kanada ve Avustralya'dan alınan daha küçük veri örneklerinde de ortaya çıktı.

İnsanların ruh halinin mevsimlere göre dalgalandığı daha önce birçok bilimsel araştırmayla belgelenmişti. Ancak ahlaki yargılarının da değişim göstermesi beklenmiyordu.

"Bu bir davranış değil ve geçici bir duygu da değil"

British Columbia Üniversitesi'nden başyazar Ian Hohm, Vox'a verdiği röportajda "Bu benim için kesinlikle şaşırtıcıydı" dedi:

"Çünkü bu bir davranış değil ve geçici bir duygu da değil. İnsanların neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru ve neyin yanlış olduğuna dair karar verme biçimlerinin temel bir parçası."

Ayrıca bulgular bazı önemli soruları da gündeme getiriyor. Bunların başında "İnsanlar neden ahlaki değerleri ilkbahar ve sonbaharda daha çok benimsiyor?" sorusu geliyor.

Kaygının rolü

Öte yandan araştırma ekibi, ilkbahar ve sonbaharda insanlarda kaygının da zirveye çıktığını hatırlatıyor. Ekip 90.000'den fazla anket yanıtını analiz ettiklerinde bu eğilimi fark etti.

Buradan hareketle, ilkbahar ve sonbaharda kaygı seviyelerinin yükselmesinin, insanların sosyal gruplarına ve geleneklerine daha fazla bağlanmasına neden olduğu varsayılıyor.