Samsun Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından, Çevre Günü dolayısıyla, küresel bir tehdit olan iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen, “Yeni Bir Perspektif: Görünenin Ötesi” yarışması sonuçlandı. Samsun’da ikamet eden tüm yapay zekâ meraklılarına ve kullanıcılarına açık olarak organize edilen yarışmada dereceye girenlere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Alkan Avcıoğlu, Gizem Avcıoğlu, Selin Gürel ve Merve Sağyatanlar’dan oluşan jüri üyelerinin sergilenmeye değer bulduğu 23 eser Haziran ayı Meclis Toplantısı öncesinde sergilendi. İlk üç ve mansiyon ödülüne layık görülerek dereceye girenlere ödülleri meclis üyeleri huzurunda verildi. Yarışmada Sevcan Karacan Ocak’ın ‘Boyumuzdan Büyük Tepelerimiz Var’ adlı eseri birinci, Ebrar Es’in ‘Çığlık 1’ adlı eseri ikinci, Rümeysa Durmuş’un ‘Kuraklığa Direnen Yavaşlık’ adlı eseri üçüncü olurken, Nurhayat Güzey'in ise, ‘Beta Doğa’ adlı çalışması mansiyon ödülüne layık oldu.

Yarışmaya 111 eser katıldı

Samsun TSO Başkanı Salih Murzioğlu, törende yaptığı konuşmada, yarışmada biyoçeşitlilik, çölleşme, plastik atıklarla mücadele ve su kaynaklarının korunması gibi başlıklarda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine yönelik çarpıcı ve yaratıcı bir bakış açısı sunan yapay zekâ destekli görseller ile farkındalık yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Yarışmada eserlerin yapay zekâ teknolojileri kullanılarak oluşturulmasının zorunlu tutulduğunu belirten Murzioğlu, “Yarışmaya 49 kişi, 111 eser yolladı. Jüri üyeleri tarafından sergilenmeye değer 23 eser temaya uygunluk, özgünlük, estetik ve biçimsel bütünlük olarak değerlendirildi. Özellikle belirtmek isterim ki; eserlerin hepsi bizim için çok değerli. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi. Ödülleri Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz takdim etti.