Yeni Ve Resimli Cuma Mesajları 2024 (Hayırlı Cumalar sözleri) | En güzel, görselli, anlamlı, değişik

Müslümanların bayram günü olarak kabul ettiği bu özel günde Cuma namazı kılınır, hutbeler dinlenir ve Müslümanlar birbirlerine "Hayırlı Cumalar" dileklerinde bulunurlar. İşte bu özel günü kutlamak ve sevdiklerinizle paylaşmak için güzel cuma mesajları.

KISA, GÜZEL, ANLAMLI HAYIRLI CUMA MESAJLARI 2024

"Rabbim, Cuma'nızı bereketli, kalbinizi huzurlu, ailenizi mutlu kılsın. Hayırlı Cumalar."

"Dualarımız, sevdiklerimiz için kabul olsun. Cuma gününüz hayırlı olsun."

"Yüce Allah'ın rahmeti, Cuma gününün huzuru ile kalplerimize dolsun. Hayırlı Cumalar."

"Rabbim, tüm güzellikleri hayatınıza sunsun. Cuma'nız mübarek olsun."

"Rabbim, Cuma günümüzü vesile kılsın; günahlarımızı affetsin, dualarımızı kabul etsin. Hayırlı Cumalar."

"Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar dilerim."

"Cumanız bereket, dualarınız kabul, gününüz aydınlık olsun. Hayırlı Cumalar."

"Bu mübarek Cuma gününde, tüm dileklerinizin kabul olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar."

"Günlerin en faziletlisi Cuma'dır. Bu güzel gün, hayırlara vesile olsun. Hayırlı Cumalar."

"Eğer imtihan oluyorsanız, bu ALLAH’ın sizi unutmadığının müjdesidir… Ellhamdülillah! Hayırlı Cumalar…"

"Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar."

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (S.A.V) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(C.C) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.