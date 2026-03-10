Yılmaz, Huzurevinde yaşlılarla iftarda bir araya geldi

Türk Kızılay Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Bu Ramazan’da da Bir Başına Olanların Yanı Başındayız” sloganıyla Düzce’deki Kaynaşlı-Akçakoca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nde huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu. Programda, yaşlılar ve tek başına yaşayan ihtiyaç sahipleriyle aynı sofrayı paylaşan Yılmaz, büyüklerin toplum için taşıdığı değeri vurguladı.

Türk Kızılay, yaşlılara sunduğu fiziksel ve manevi destekle toplumsal dayanışmanın önemli bir temsilcisi olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda 24’ü özel bakım biriminde, 32’si huzurevi bölümünde olmak üzere 56 konuğun yaşadığı Türk Kızılay Düzce Kaynaşlı-Akçakoca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, sağlık ve bakım hizmetlerinin yanı sıra psikososyal destek programlarıyla da yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu anlayışın bir yansıması olarak Ramazan ayının birlik ve paylaşma atmosferinde düzenlenen iftar programında huzurevi sakinleri ile Kızılay temsilcileri aynı sofrada buluştu.

İftara katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Yaş almış her bir büyüğümüz, geçmişten bugüne uzanan birer çınar gibi gölgesinde serinlediğimiz, duasıyla güç bulduğumuz kıymetli emanetlerimiz. Büyüklerimizin hayat tecrübeleri ve duaları bizim için en büyük zenginlik. Bugün aynı sofrada buluşarak hem iftiramızı yapıyoruz hem de gönüllerimizi paylaşıyoruz. Kızılay olarak büyüklerimizin kendilerini güvende ve değerli hissettikleri bir ortam için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.