Yoksulluk empatiyi geliştiriyor: Maddi imkanlar azaldıkça sosyal zekâ güçleniyor

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Gelir düzeyi, insanların sadece ne satın aldığını etkilemiyor. Nasıl düşündüğünü, ilişki kurma şekillerini ve başkalarını ne kadar iyi anladığını da etkiliyor. Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan “Kültür Olarak Sosyal Sınıf: Toplumsal Alanda Kaynaklar ve Statünün Kesişimi” başlıklı araştırmada, maddi imkanları sınırlı bireylerin empati konusunda beklenmedik bir avantaja sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Empati bir hayatta kalma aracı

Maddi durumu zayıf olan bireyler için hayat, çoğunlukla daha kırılgan bir denge üzerinde ilerliyor. İş güvencesi, sosyal destek ve finansal güvence sınırlı olduğu için, başkalarını doğru anlamak ve niyetlerini okuyabilmek hayati önem taşıyor.

Araştırmalar, düşük gelir grubundaki bireylerin yüz ifadelerini tanıma, ses tonunu ayırt etme ve sosyal ipuçlarını değerlendirme konusunda daha başarılı olduğunu gösteriyor.

Zenginlik ve duygusal mesafe

Yüksek gelir grubundaki bireyler ise ekonomik bağımsızlık sayesinde başkalarına daha az ihtiyaç duyabiliyor. Bu durum, sosyal ilişkilerde daha bireyci bir yaklaşımı beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre bu bağımsızlık, empati kaslarının daha az çalışmasına yol açabiliyor.

Bu tablo, ekonomik eşitsizliğin sadece tüketim alışkanlıklarını değil, toplumsal bağların niteliğini de etkilediğini gösteriyor.

Ekonomik eşitsizliğin görünmeyen bedeli

Davranışsal ekonomistler, empati farkının iş hayatından siyasete kadar geniş bir alanda sonuçlar doğurduğuna dikkat çekiyor. Karar alma süreçlerinde, başkalarının yaşadığı zorlukları anlayabilme kapasitesi azalırken, bu durum politika tercihlerine ve gelir dağılımına da yansıyabiliyor.

Araştırmalar gösteriyor ki, maddi imkanların sınırlı olması her zaman bir dezavantaj değil. Ekonomik kısıtlar, bireyleri daha dikkatli, daha duyarlı ve daha empatik hale getirebiliyor. Ancak uzun vadede sağlıklı bir ekonomi için, empatiyi yoksulluğun yan ürünü olmaktan çıkarıp toplumsal bir ortak değer haline getirmek gerekiyor.