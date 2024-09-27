Z kuşağı iş hayatında tutunamıyor: Eğitimleri yetersiz, profesyonellikten uzaklar

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, Z kuşağı yeni mezunların iş dünyasında yaşadığı zorlukları ve yöneticilerin bu kesimle çalışma konusunda zorlanarak hızla işten çıkarma eğilimleri olduğunu ortaya koydu.

Son yıllarda, Z kuşağı yeni mezunların iş dünyasında yarattığı sorunlarla ilgili şikayetler giderek artarken, yöneticiler bu durumu artık sadece konuşmakla kalmıyor; genç çalışanları, işe girdikten sadece birkaç ay sonra işten çıkarılıyor.

Gelecekteki mezunları da olumsuz etkileyecek

CNBC haberine göre, yeni yayımlanan raporda, işverenlerin altıda biri, 2024 yılında yeni mezun Z kuşağı çalışanlarını çoktan işten çıkardı. Intelligent internet sitesinin araştırmasına, yaklaşık 1.000 ABD’li yönetici katılırken, sonuçlara göre, 2024 mezunlarının eksikliklerinin, gelecekteki mezunları da olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.

Araştırmaya katılan yöneticilerin altıda biri, yeni işe alınan genç çalışanlarla yaşadıkları sorunlar nedeniyle artık üniversite mezunlarını işe almaktan çekiniyor. Bu yöneticilerin her yedi tanesinden biri ise, gelecek yıl genç mezunları tamamen işe almaktan kaçınabileceğini itiraf etti.

Anket sonuçlarına göre, şirketlerin dörtte üçü, son dönemde işe aldıkları mezunlardan bazılarının ya da tamamının bir şekilde bekleneni veremediğini belirtti.

Z kuşağı mezunları iş hayatına hazırlıksız

Bugünün gençleriyle ilgili işverenlerin en büyük şikâyeti, motivasyon ve inisiyatif eksikliği. Ankete katılan liderlerin yüzde 50’si, yeni işe alınanlarla yaşadıkları sorunların bu nedenle ortaya çıktığını belirtti. Yöneticiler ayrıca, Z kuşağının profesyonellikten uzak, düzensiz ve zayıf iletişim becerilerine sahip olduğunu vurguluyor. Bu nedenlerle birçok genç çalışan işten çıkarıldı.

Yöneticiler, genç nesille yaşadıkları somut zorluklarla mücadele ettiklerini, işe ve toplantılara sık sık geç kalma, ofise uygun olmayan kıyafetler giyme ve iş yerinde uygun dil kullanmama gibi sorunların baş gösterdiğini belirtiyor. Artık, işe alım yöneticilerinin yarısından fazlası, üniversite mezunlarının iş dünyasına hazır olmadıkları sonucuna varmış durumda. Diğer yandan, yüzde 20'den fazlası, genç çalışanların iş yükünü kaldıramadığını söylüyor.

Üniversiteler ve okullar durumu düzeltmek için çalışıyor

Üniversiteler, öğrencilerinin iş dünyasına tamamen hazırlıksız olduklarını fark etmiş durumda ve bu açığı kapatmak için adımlar atmaya başladı. Örneğin, Michigan State Üniversitesi, öğrencilerine bir ağ kurma konuşmasını nasıl yürüteceklerini, diğer tarafın sıkılmaya başladığını gösteren işaretleri nasıl fark edeceklerini ve konuşmayı zamanında nasıl sonlandıracaklarını öğretiyor. Londra'da bir lise ise, öğrencileri yetişkin hayata hazırlamak için 12 saatlik bir okul günü deniyor.

Olumlu bir tavır ve daha fazla inisiyatif göstermeleri gerekiyor

Yöneticilere, üniversite mezunlarını daha işe alınabilir hale getirecek unsurlar sorulduğunda, olumlu bir tavır ve daha fazla inisiyatif göstermeleri gerektiği cevabı verildi. Intelligent'ın baş eğitim ve kariyer gelişim danışmanı Huy Nguyen, Z kuşağı mezunlarına, katılacakları herhangi bir yeni firmada şirket kültürünü anlamak için diğer çalışanların nasıl etkileşimde bulunduğunu gözlemlemelerini tavsiye ediyor. Ayrıca, pozitif bir tavır sergileyerek güvenilirlik kazanmaları gerektiğini belirtiyor.

Ünlü CEO’lar Z kuşağına tavsiyelerde bulundu

Amazon CEO’su Andy Jassy de yakın zamanda, yirmili yaşlardaki başarının büyük bir kısmının tavıra bağlı olduğunu vurguladı. Bunun nedeni basit: Yöneticiler olumlu insanlarla çalışmayı tercih ediyor. Bazı liderler ise iş yerinde pozitif bir tutumun genç çalışanların kariyerlerini bir üniversite diplomasından daha fazla ileri taşıyacağını savunuyor.

Milyarder Virgin kurucusu Richard Branson, gençlere üniversiteyi bırakıp "hayat okuluna" gitmelerini tavsiye ediyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg ise ham yetenek ve kişiliğin akademik derecelerden daha önemli olduğunu savundu. Bu doğrultuda, Cisco'nun Birleşik Krallık'taki üst düzey yöneticisi David Meads, 16 yaşında okuldan ayrıldı ve “Tavır ve yetenek, kağıt üzerindeki niteliklerden daha önemlidir” diyerek gençlere bu yönde mesaj verdi.