  3. Zenginler parasını neye harcıyor?
Zenginler parasını neye harcıyor?

2025 yılında dünyanın en zenginlerinin parasını neye harcadıkları ortaya çıktı. Geçmiş yıllara göre, zenginlerin harcama alışkanlıkları değişirken, lüks tüketim pazarında da değişimlerin etkileri merak konusu oldu. Zenginler bu yıl parasını en çok neye harcadı?

Danışmanlık şirketi Bain & Company ile İtalyan Lüks Markalar Birliği Altagamma Vakfı tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, ultra zenginlerin 2025 yılında paralarını en çok neye harcadıkları belli oldu.

Dünyanın en zenginleri 2025’te tatiller, safariler ve yemekler başta olmak üzere çeşitli lüks deneyimlere daha fazla harcama yaptı. Kişisel lüks tüketim harcamaları ise geri planda kaldı.

Rapordaki verilere göre, ekonomide ve jeopolitik gündemde 2025 belirsizlikler yılı olmasına karşın lüks tüketim gerilemedi. 2025 sonunda dünya çapında lüks harcamaların geçen seneye göre değişim göstermeyerek 1,44 trilyon Euro’ya ulaşması bekleniyor.

Lüks harcamalarda deneyim öne çıktı

Ultra zenginler, harcama alışkanlıklarını değiştirerek geçmiş yıllardan farklı olarak ürünlerden çok deneyime odaklanarak harcama yaptı.

Bu eğilimin de lüks segmentteki arzı yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Sanata harcama devam ediyor

Ultra zenginler, lüks otomobil, lüks ürünler ve sanat eserlerine harcama yapmaya devam etti. Pahalı tatiller ise lüks konaklama ve lüks yemeklerden daha geride kaldı.

2025’te özel jet ve yat harcamaları yüzde 11 oranında artarken, kişisel lüks ürünler pazarının makroekonomik ve jeopolitik belirsizliklerle önemli değişimler yaşaması bekleniyor.

Lüks tüketiciler azalıyor

Raporda, lüks tüketici kitlesinin küçülmeye devam ettiğine işaret edilirken, 2022'de 400 milyon olan dünyadaki lüks tüketici kitlesi, 2025’te 340 milyona geriledi.

Lüks pazardaki harcama kalıpları da kırılırken, lüks tüketici kitlesinin daha az alışveriş yaptığı, daha küçük harcamalara yöneldiği ve deneyime yöneldiği ön plana çıktı.

Kişisel lüks ürünlerde geçen yıla göre, yüzde 4 ila 6 arasında bir büyümenin beklenirken, 2035 yılına kadar kişisel lüks ürünler pazarının 525-625 milyar Euro’ya ulaşması bekleniyor. Toplam lüks harcamaların da 2,2-2,7 trilyon arasında olacağı tahmin ediliyor.

