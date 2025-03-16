Zenginleştikçe bilgelik azalıyor!

Almanya, İngiltere, Avustralya, Güney Kore, Rusya, İsviçre ve ABD'den 2145 kişiyle yapılan “Sosyal sınıf ve bölgeler, kişiler ve durumlar arasında kişilerarası çatışmalar hakkında akıllıca akıl yürütme” başlıklı Justin P. Brienza ve Igor Grossmann’ın yaptığı geniş kapsamlı bir araştırma, sosyal sınıfın kişiler arası çatışmalardaki bilgece akıl yürütme becerisini etkilediğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, sosyal statü yükseldikçe bilgece düşünme eğilimi azalıyor.

Alt sınıflar daha bilgece çözümler üretiyor

Çalışma, işçi sınıfında yer alan bireylerin daha zorlayıcı ve belirsiz yaşam koşullarına uyum sağlamak için daha bilgece akıl yürütme eğiliminde olduğunu gösterdi. Bilgece akıl yürütme; entelektüel tevazu, değişimi kabul etme, farklı bakış açılarını anlama ve uzlaşma arayışı gibi unsurları kapsıyor.

Araştırmanın online anket kısmında, düşük gelir grubundaki bireylerin bilgece akıl yürütme puanı, yüksek gelir grubundakilere kıyasla %20 daha yüksek oldu. Katılımcılara yaşadıkları son kişiler arası çatışmalar sorulduğunda, düşük sosyal sınıftaki bireylerin daha fazla uzlaşma arayışında olduğu gözlemlendi.

Yüksek sınıflar bireyci yaklaşıyor

Öte yandan, daha yüksek sosyal sınıfa mensup bireylerin daha az bilgece düşünme eğiliminde olduğu belirlendi.

Michigan’da yapılan laboratuvar deneylerinde, üniversite mezunu ve daha yüksek gelir seviyesine sahip bireylerin bilgece akıl yürütme puanları, lise mezunlarına kıyasla yüzde 15 daha düşük oldu.

Araştırmacılar, daha varlıklı bireylerin daha bireyci bir yaklaşıma sahip olmasının, bilgece düşünme yetisini sınırlayabileceğini öne sürdü. Bu kişiler, çatışmalarda daha çok kendi bakış açılarını savunma eğilimindeyken, işçi sınıfındaki bireylerin karşı tarafın perspektifini daha fazla dikkate aldığı görüldü.

Toplumsal politikalar için kritik veriler

Bu bulgular, eğitim politikalarından şirket içi iletişim stratejilerine kadar geniş bir yelpazede etkiler yaratabilir. Uzmanlar, bilgece akıl yürütme becerisinin toplumsal uyumu artırabileceğini, bu nedenle özellikle yüksek gelir gruplarında empatiyi geliştirecek sosyal programların önem taşıdığını belirtiyor.