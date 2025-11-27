Zeynep Atılgan kimdir, kaç yaşında? Zeynep Atılgan oynadığı diziler! Yargı dizisiyle adından söz ettiren ve Taşacak Bu Deniz projesiyle de çok sevilen Atılgan hakkındaki bilgiler merak ediliyor.

ZEYNEP ATILGAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2002 yılında İstanbul'da doğan Zeynep Atılgan, Marmara Üniversitesi İngilizce Fizik Bölümü öğrencisidir. 2018 yılında oyunculuk kariyerine başlamıştır. Yargı dizisiyle tanınan güzel oyuncu TRT 1’de yayımlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde öne çıkıyor.

ZEYNEP ATILGAN OYNADIĞI DİZİLER!

Genç oyuncunun rol aldığı dizi ve filmler şöyle:

Arka Sokaklar

Yargı

Kardelenler

Taşacak Bu Deniz