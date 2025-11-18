Zeynep Çağış kimdir, nereli? Zeynep Çağış kaçırıldı mı? sorular araştırılıyor. Onlyfans içerik üreticisi hakkındaki iddialar merak ediliyor.

ZEYNEP ÇAĞIŞ KİMDİR, NERELİ?

Zeynep Çağış, OnlyFans platformunda içerik üreten ve sosyal medyada oldukça konuşulan bir yetişkin içerik üreticisidir.

Bazı haberlerde, Çağış’ın 2021 yılında çıktığı “çocukken kaçırıldığı” iddiası gündeme gelmişti. Hakkındaki biyografi bilgileri oldukça kısıtlı olan Çağış’ın 15 yaşında kaçırıldığı iddia edilmişti.

ZEYNEP ÇAĞIŞ KAÇIRILDI MI?

13-14 yaşlarındayken kaçırıldığı ve şu an 18 yaşında olduğu öne sürülen Çağış, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklama ile kaçırılmadığını söyledi.

Sosyal medya beraber içerik ürettiği isimlere yönelik de iddialara yanıt veren Zeynep Çağış, "Sosyal medyada hakkımda yazılan bazı şeyleri gördüm. Kaçırıldı gibi tamamen asılsız yorumlar yapılmış. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Zaten ürettiğim içeriklerden de anlaşılıyordur. Bu söylentiler birlikte içerik ürettiğim kişiye kadar ulaşmış. Kimse endişelenmesin. Ben kendi hayatımdan memnunum ve reşidim" ifadelerini kullandı.