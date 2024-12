2024’ün müzikal karnesi

Takip Et

ECE ULUSUM

2024, müzik dünyasında rekorların, dönüşlerin ve yeni trendlerin yılı oldu. Taylor Swift’in milyar dolarlık turnesi, Tarkan’ın görkemli dönüşü, Linkin Park’ın yeniden doğuşu derken sahneler hem nostalji hem de yenilikle doldu. Brat akımıyla gençler stil ve müziği bir araya getirirken, Melike Şahin gibi isimler uluslararası başarılarıyla gururlandırdı. Yılın tartışmalı hitleri, yeni nesil arabesk dalgası ve Oasis’in barış haberi derken, 2024 müziğin bitmeyen bir hikâyesine dönüştü. İşte yılın en önemli 10 müzik olayı!

Rekorlar insanı Taylor Swift

Taylor Swift, The Eras Tour ile 2,2 milyar dolarlık hasılat elde ederek müzik tarihinde benzersiz bir yere oturdu. Beş kıtada düzenlenen 149 konser, 10 milyonun üzerinde izleyiciye ulaştı ve Forbes’a göre Swift’i en zengin kadın müzisyen yaptı. 2024 Grammy Ödülleri’nde Midnights albümüyle Yılın Albümü Ödülü’nü kazanan Swift, hem sanatsal hem de ticari başarılarını perçinledi. Unutmadan, bu turne sinema salonlarında da gösterildi!

Mert Demir ile arabesk yeniden ‘cool’

Mert Demir’in modern arabeski yeniden şekillendirdiği bir yıl oldu. Müslüm Gürses’ten ilham alarak oluşturduğu retro-romantik tarzı dinleyicilerini derinden etkiledi. Yeni şarkıları ve sevdiği arabesk parçaları yeniden yorumlaması Demir’in 80’ler nostaljisini çağrıştıran sahne performanslarıyla birleşerek bir müzik fenomenine dönüştü. Tarzı ve aşk hayatı da magazinin sönen ateşini alevlendirdi.

Oasis ateşkesi

Noel ve Liam Gallagher kardeşlerin yeniden bir araya gelerek Oasis’i diriltmesi, müzik dünyasının 2024’teki en büyük sürprizlerinden biri oldu. 2025’te gerçekleşecek dünya turnesi, hem eski hem de yeni dinleyiciler için heyecan verici bir nostalji fırsatı sunuyor. Bu birleşme, Britpop’un altın çağını tekrar canlandırma potansiyeli taşıyor.

Spotify Wrapped şüphesi

Spotify’ın 2024 Wrapped sonuçları, dijital müzik tüketiminin sınırlarını ve etkilerini tartışmaya açtı. Türkiye’de en çok dinlenen şarkı olarak seçilen Cıstak, özellikle cinsiyetçi söylemleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi. Aydilge, şarkının kadın bedenini nesneleştirdiğini belirterek müzik dünyasının bu tür içeriklere karşı daha bilinçli olması gerektiğini savundu. Wrapped’in önceki yıllara kıyasla daha az detay sunması, kullanıcıların beklentilerini karşılamazken, Cıstak gibi parçaların popülaritesi algoritmaların toplumsal zevkler üzerindeki etkisini sorgulattı.

Tarkan’dan ‘şerbetli’ dönüş

Megastar Tarkan, Kuantum 51 albümü ve Şerbetli klibiyle 2024’ün müzik sahnesine görkemli bir dönüş yaptı. Mini Türkiye turnesi, sadece bir konserler dizisi değil, aynı zamanda pop müziğin sahnedeki gücünü kanıtlayan bir gösteriydi. Aynı zamanda Tarkan’ın yıllar sonra bir dizide şarkısını duyduk. Hem de Kızılcık Şerbeti’nde.

Duman'dan 11 yıl sonra buluşma

Duman, 11 yıllık bir aranın ardından Kufi albümüyle 2024’te dinleyicileriyle buluştu. Grubun klasik rock tarzını koruyan bu albüm, yeni jenerasyon müzikseverler için de etkileyici bir keşif oldu. Avrupa turnesiyle uluslararası sahnelere taşınan albüm, Duman’ın Türk rock müziğindeki yerini bir kez daha sağlamlaştırdı.

Charli XCX ve Brat Akımı

Charli XCX’in Brat albümüyle başlattığı akım, 2024’te müziğin ötesine geçerek moda ve yaşam tarzında yeni bir dönem başlattı. Y2K estetiğini punk ruhuyla harmanlayan bu hareket, bireysel ifade özgürlüğünü vurgulayarak özellikle genç dinleyiciler arasında büyük bir yankı uyandırdı.

Beyoncé Renaissance: The Roots etkisi

Beyoncé, 2024’te gerçekleştirdiği Renaissance: The Roots turnesiyle Afrika’ya olan kültürel bağlılığını güçlü bir şekilde ortaya koydu. Hem müzik hem de sahne tasarımıyla yerel ritimleri küresel bir izleyici kitlesine ulaştıran sanatçı, pop müziğin kapsayıcı ve dönüştürücü gücünü bir kez daha kanıtladı. Turne, sadece Beyoncé’nin sanatsal vizyonunu değil, aynı zamanda dünya müzik sahnesindeki çeşitlilik ihtiyacını da vurguladı.

Melike Şahin Grammy’de

Melike Şahin, ikinci stüdyo albümü Akkor ile 2024 yılında hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada bir başarı yakaladı. Grammy.com’un Global Spin serisinde yer alarak bu prestijli platforma adını yazdıran ilk Türk sanatçı oldu. Melike Şahin, Türkiye’nin en çok bilet satan kadın sanatçısı olarak da dikkat çekti.

Linkin Park küllerinden doğdu

Linkin Park, 2017’deki trajik kaybın ardından 2024’te From Zero albümüyle müzik sahnesine geri döndü. Yeni vokalist Emily Armstrong ve grup üyelerinin iş birliği, hayranlar arasında heyecan yaratırken, Chester Bennington’ın ailesinin grubun bu dönüşünden haberdar edilmemesi eleştirileri beraberinde getirdi. Buna rağmen, albümün çıkış parçası The Emptiness Machine, Billboard Global 200 listesine üst sıralardan giriş yaparak grubun etkisini yeniden hissettirdi.