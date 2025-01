2024’ün parlayanları

Takip Et

Kendall Jenner

2024’te modellik endüstrisinde en fazla kazanan model olmaya devam ediyor. Keeping Up with the Kardashians programındaki popülaritesinden yüksek modaya stratejik bir geçiş yapan Jenner, Chanel, Balmain ve Marc Jacobs gibi markalarla çalışarak kariyerini sağlamlaştırdı. 280 milyonu aşkın Instagram takipçisiyle sosyal medyayı ustaca kullanarak etkisini artırdı. Forbes’a göre, Kendall Jenner 2023’te 40 milyon dolar kazandı, bu rakam bu sene 60 milyon dolara çıktı.

Gigi Hadid

Versace, Prada ve Fendi gibi markalarla işbirliği yaparak kariyerini şekillendiren Gigi, moda dünyasının en tanınan yüzlerinden biri olmaya devam ediyor. 2024 Victoria’s Secret Fashion Show’da yaklaşık 30 milyon dolar kazandı. Annelik ve kariyer dengesini ustalıkla sürdüren Hadid, samimiyetiyle hayran kitlesini büyütüyor.

Bella Hadid

Dior, Givenchy ve Balenciaga gibi prestijli markalarla işbirliği yapan Bella, moda dünyasında cesur ve yaratıcı projelere imza atıyor. Ruh sağlığı konusundaki farkındalık çalışmalarıyla hem markalar hem de hayranları arasında daha da popüler hale geliyor. Şahsi serveti 25 milyon dolar.

Liu Wen

Çin’in ilk süper modeli olarak bilinen Liu Wen, 2024’te de moda dünyasında standartları belirlemeye devam ediyor.

Estée Lauder ve H&M gibi markalarla iş birliği yapan Liu Wen, Asya’da kültürel bir ikon olarak etkisini sürdürüyor.

40 milyon dolar şahsi serveti olan Wen, geçen sene 7 milyon doları da kasasına götürdü.

Adriana Lima

Geçen sene onun için yeniden doğuş demekti. Moda dünyasında ‘emektar’ kontenjanında yer alsa da, Brezilyalı süper model, sektöre bomba gibi döndü. 2024’te yeniden Victoria’s Secret podyumunda salınan melek, zamansız güzelliğini ve moda dünyasındaki etkisini bir kez daha kanıtladı.Marc Jacobs kampanyasında yer alarak konumunu sağlamlaştırdı. Yaklaşık 20 yıldır moda endüstrisinde yer alan modelin şahsi serveti 95 milyon dolar.

Ashley Graham

2024’te moda endüstrisinde beden olumlama ve çeşitlilik hareketinin öncüsü olarak öne çıkıyor Ashley Graham. Victoria’s Secret Fashion Show’daki tarihi katılımıyla beden çeşitliliğini küresel sahneye taşıyan Graham, güzelliğin her formunu kutlamaya yönelik ilham verici bir figür olmaya devam ediyor. VS podyumunda yer alması sektördeki yerini sağlamlaştırdı. Şahsi serveti, 10 milyon dolar civarında.