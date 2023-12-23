30 milyona söylenen yalan

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Sosyal medya fenomeni olmak, bugün gençler arasında en fazla tercih edilen meslekler arasında. Bu alana yönelik ilgi artıkça, yeni sorunlar da gündeme geliyor. Sosyal medya fenomenlerinin kazandıkları para denetleniyor mu? Sosyal medya yaşam kültürüne ya da değerlerimize zara veriyor mu? Ya da sosyal medya gerçekten “gerçek mi”?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay, bu soruları yeniden sormamıza neden oldu. Dünyaca ünlü İtalyan sosyal medya fenomeni Chiara Ferragni, bağış adı altında para toplamaya yönelik haksız ve ticari uygulamaları nedeniyle İtalya Rekabet Kurumu tarafından 1 milyon Euro (yaklaşık 32 milyon lira) ceza aldı.

Instagram'da yaklaşık 30 milyon takipçisi olan fenomen, Balocco markası ile yaptığı bir işbirliği kapsamında, aldatıcı paylaşımlarda bulunmuştu. Ferragni’ye ait iki şirket ve Balocco firması, geçen yıl kasımda Torino’daki bir hastanede kemik kanseriyle mücadele eden çocukların tedavisine fon toplama gerekçesiyle ortalama fiyatı 3,5 Euro’luk bir ürünü ‘Pembe Noel Pandoro’ adıyla 9 Euro’ya satışa sundu.

Kasım ve Aralık 2022 tarihleri arasında tanıtımı yapılan kampanya, Torino'daki Regina Margherita hastanesi yararına bir tür kemik kanseri türü olan osteosarkom ve Ewing sarkomu araştırmalarını desteklemeyi amaçlıyordu.

Chiara Ferragni, kendi şirketleri olan Fenice ve TBS Crew aracılığıyla takipçilerine, Balocco ürünlerini satın alarak, bu hastalıklara sahip çocukların tedavisi için yeni ekipmanların satın alınmasına yönelik "bir bağışa katkıda bulunacaklarını" önermişti. Ancak influencer'ın şirketleri bu reklam kampanyası aracılığıyla Torino'daki hastaneye hiçbir bağışta bulunmadan bir milyon Euro’nun üzerinde para topladı.

Bir iletişim hatası yaptım

İtalya'nın rekabet otoritelerinin bir milyon Euro para cezasıyla sonuçlanan kararının ardından gözyaşları içinde paylaşımda bulunan Ferragni, "Her zaman daha şanslı olanların iyilik yapmak için ahlaki sorumluluk üstlendiklerine inandım, ama hatamın farkındayım" dedi.

Hayranlarından kendisini mazur görmelerini isteyen Ferragni şunları söyledi: “Bir iletişim hatası yaptığımı fark ettim. Her zaman uyguladığım ve uygulamaya devam edeceğim hayırseverlik faaliyetlerini ticari faaliyetlerden tamamen ayıracağım, çünkü amaç mantıklı olsa bile, iletişim üzerinde yeterli kontrol yoksa, yanlış anlamalara yol açabilir. Çocuk bakımını desteklemek için Regina Margherita'ya 1 milyon Euro bağışlayacağım."

1 milyon Euro ceza

İtalyan Rekabet Kurumu, yanıltıcı ve haksız ticari uygulamalar sebebiyle Ferragni’nin şirketlerinden Fenice’ye 400 bin Euro, TBS Crew’a 675 bin Euro ceza keserken, satılan kekin üreticisi Balocco firmasına da 420 bin Euro para cezası verdi. Kurum, cezaları, tüketici hakları kanunundaki mesleki yükümlülüklerin ihlal edilmesine dayandırdı.

Forbes’a göre dünyanın en güçlü influencer’ı

Chiara Ferragni, 7 Mayıs 1987'de Cremona'da doğdu. 2009 yılında The Blonde Salad adlı moda bloğu ile büyük bir başarı yakaladı. 2015 yılında kendi ayakkabı koleksiyonu olan Chiara Ferragni Collection'ı piyasaya sürdü ve Harvard Üniversitesi'nde ekonomik başarı üzerine bir çalışmaya konu oldu. Son yıllarda Dior, Chanel ve Tommy Hilfiger moda evleriyle düzenli olarak işbirliği yapan Ferragni, 2019 yılında, Forbes tarafından dünyanın en güçlü influencer'ı olarak değerlendirildi. Bugün 30 milyona yakın takipçisi bulunuyor.