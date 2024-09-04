Aşırı güçlü, biraz da ağır: BMW M5 Touring

OKAN ALTAN

Müthiş pahalı, benzersiz yol tutuş ve süper sportif dinamizm ile yolların en çılgın Station Wagon modeli… Almanya başlangıç fiyatı 144.000 Euro’yu geçen 7. nesil M5, neredeyse 40 yıllık lüks sporcu birikimiyle şimdiye kadar altı nesil Audi RS6 ve Mercedes E-AMG gibi bela rakiplerle kapışmış ve son olarak G90 serisine geçmişti. Bavyeralıların bu ultra-sedanını ise E34 ve E61’den sonra şimdi üçüncü M5 Touring takip ediyor.

Ekstra ağırlığına rağmen 3,6 saniyelik 0-100 km/h’lık akselerasyonu, 0-200 km/h için 11,1 saniyelik hızlanması ve 80-120 km/h elastisite için sadece 3,1 saniyeye ihtiyaç duyması ve M Driver’s Package ile 305 km/h’lik maksimum hızıyla Kombi ve Avant’lara dikiz aynasından bakacak. eDrive teknolojisiyle 67 kilometreye kadar tam elektrikli menzili, sadece elektrikli olarak 140 km/h hızı görmesi de cabası…

M-spek Servotronic fonksiyonuyla, integral aktif elektrikli sportif direksiyonu EPS, hibritlere özel start ve stop fonksiyonu ve asistanı, ProActive sürüş asistanı, daha iyi verimlilik için gövde hafifletme mühendisliği, optimize edilmiş aerodinamik farklılıklar, aktif air flap kontrolü, yardımcı ünitelerin talep üzerine çalıştırılması, harita duyarlı yağ pompası ve M xDrive dört çeker sisteminde verimlilik optimizasyonu ile de dinamizmine ‘yeşillik’ katıyor.

Son dişli tahrik oranı 3,308, birincide 5,000 ve altıncıda 1,000 olan vites oranlarıyla 8 ileri M Steptronic şanzımanı, MDM yani M dinamik modu ve kapatılabilir ABS’i olan aktüatöre yakın patinaj sınırlamalı DSC ve ona bağlı aktif M diferansiyeli, DBC dinamik ve virajlarda fren kontrolü CBC, frenleri kurutma fonksiyonu ve performans kontrolü de standardındaki sürüş stabilite sistemleri…

Devasa kaslı çamurluklara baktığınızda, boyutlarında perspektifte bile önde 7,5 ve arkada yaklaşık 4,8 cm genişletilmiş olduğunu fark ettiğiniz yeni M5, güçlü arka çift difüzör ve dörtlü M egzost çıkışlarıyla diğer G90’lardan hemen ayrışıyor. İlk kez önde 10.5Jx20 arkada 11Jx21 inçlik jantlardaki 285/40 ZR20 111Y XL ve 295/35 ZR21 110Y XL karma lastikler kullanılırken, 6 pistonlu sabit kaliperli önde ve arkada tek pistonlu sabit olmayan kaliperli ventile M kompozit disk frenleri, önde trapezoidal hava girişi ve dikey olarak düzenlenmiş hava perdeleri bulunan Iconic Glow kontur aydınlatmalı yeni bir ön apron, arkada yarış tipi merkezi bir ışık da, bu son M5’in karakteristikleri arasında…

Yegane rakibi BMW M HYBRID V8

Arka kısımda dikey reflektörlü kenarlarının, bu Bavyera viraj ustasının içinde batarya ve hafif alüminyum-çelik konstruksiyonlu beş bağlantılı aks ile M’ye özgü kinematik ve elastokinematik adaptif M suspansiyonunu sığdırdığı çok geniş görünümünü daha da vurguluyor. Bagaj kapağının üstündeki karbon fiber spoiler, çift turbolu V8’in enerjik gücüyle paralel şekillendirilmiş.

Bir plug-in hibrit sistemiyle 88,3 mm çap ve 89,0 mm stroklu 4,4 litrelik motorunu ve ön dişli aşamasıyla her an 450 Nm’lik etkin torkla devreye girebilen senkron ve yüksek voltajlı batarya için enerji geri kazanım jeneratör işlevli bir elektrik motorla şanzımanını elektriklendiren M mühendisleri, 10.0:1 yerine 10.5:1’lik hafifçe artırılmış sıkıştırma oranıyla, güçte içten yanmalı motora aslan payını ayırmışlar. 585 HP ile 625 HP’ik M5 Competition’dan ve selefinden daha az üretse de, 145 kW yani 197 HP’lik e-motoruyla birlikte 727 HP sistem gücüne ulaşıyor. 1000 Nm’lik maksimum torku ise, 280’i e-motordan olmak üzere 4.395 cc’den gelen 750 Nm ile birlikte sunuluyor. Aslında sadece litre başına 97,8 kW’lık ICE performansı bile yeterli!..

3.006 mm dingil mesafesinin üstünde 5.096 mm uzunluk, 1.970 mm genişlik ve 1.516 mm yükseklikteki dev M5 Touring’in boş ağırlığın 2.475 kg olmasına şaşırmamak gerek… Üstelik 347,5 V 22,1 kWh kapasiteli Li-ion bataryanın da ek ağırlığını hesaba katsak da, önceki M5’ten yarım ton daha ağır olmasıyla yeni kuvvet değerlerinin kullanımda fark yaratmayacağından bahsediliyor. Sistem güç ve ağırlık oranı 4,6 kg/kW olan tam hibrit tahriğinin saf arkadan itişe izin veren bir sürüş moduyla bolca dumanlar içinde kalkabileceğinize de eminiz… Touring’e ilk kez sürücü yardım sistemlerini kapatan ve eğlence sistemini devre dışı bırakan Track modunun konulmuş olması da, heyecanı yükseltiyor…

Kalın çeneli M5 Touring’in güçlü ve agresif dış formuyla belki de yegane rakibi, BMW M Hybrid V8 olabilir!..

4WD, 4WD Sport ve M xDrive yanında 2WD programları, M5 Touring’i bagajlı aile aracı görünümüne saklanmış bir canavar yapıyor. Çekiş, çeviklik ve yön kararlılığı ve entegre yanal dinamik yönetim sisteminin ağ yapısı ile desteklenirken; 7.000 1/min devire şiddetle tırmanırken kükremesini ve yapay elektrik sesini şimdiden merak ediyoruz. 2,4 tonu hissettirmeyeceğini tahmin ediyor, şasinin rijidliğiyle nötr ve bazen arkasını bırakacağını düşünüyoruz. 4WD Sport’ta daha fazla hareket bekliyor, tork vektörleme ile direksiyon komutlarını yumuşakça kabul edeceğini düşünüyoruz… Yani M5 Touring, böyle bir gövdede limitlerin ne kadar genişletilebileceğini gösterecek, sansasyonel bir iri BMW olacak!