'Azmim, baba olduktan sonra katlandı'

ÖZGE YAVUZ

Saat&Saat markasıyla Türk perakende sektöründe işe atılan en genç isimlerden biri. İşin içinden gelen girişimci olan ve bir saat zinciri yaratarak 30 yılı geride bırakan Ramazan Kaya’dan bahsediyoruz. 30’dan fazla markanın distribütörlüğünü alarak yurt dışında da ‘marka avcısı’ olarak tanınan Kaya, sadece iş hatanının genç girişimcilerinden değil aynı zamanda erken yaşta baba olan bir isim... Ramazan Kaya ile babalığı ve işlerini konuştuk…

Erken yaşta iş hayatına atıldınız. Kaç yaşında baba oldunuz?

22 yaşında baba oldum. Baba olmak kelimelerle tarif edilemeyecek kadar yoğun ve çok derin bir duygu. İlk çocuğunuzu kucağınıza aldığınız andan itibaren aslında hayatınız tamamen değişiyor. Elbette bu değişim size yeni bir hayatın sorumluluğunu katarken sizi de iyi anlamda geliştiriyor, dönüştürüyor.

Baba olduktan sonra hayata bakış açınız nasıl değişti?

Her zaman azimli biriydim ama çocuklarımla birlikte hayata daha da büyük bir güçle sımsıkı sarılan birine dönüştüğümü hissediyorum.

Kaç çocuğunuz var? Kaç yaşındalar?

2’si erkek, 1’i kız olmak üzere 3 evlada sahibim. Oğullarımdan biri 32 diğeri 28, kızım ise 18 yaşında.

Çocuklarınız da sizin yaptığınız işin içindeler mi?

Kızım şu anda okul hayatına devam ediyor. Oğullarımın ise kendi işleri mevcut ve kendi işlerine yoğunlaşıyorlar. Yine de her biri şirkete gelir-gider, iş yerimi ziyaret ederler.

Babalar gününde Saat&Saat’te en çok hangi fiyat aralığı ürünlere talep oluyor?

Babalar Günü hedef kitlemize yakınlığı sebebiyle bizim için oldukça önemli bir dönem. Bu yıl Babalar Günü’ne özel reklam filmimizi de yayına alarak “Tüm zamanını çocukları için ayıran babalarımızın” gününü içtenlikle kutladık. Bunun yanı sıra hem mağazalarımızda hem de online’da Babalar Günü’ne özel kampanyalarla bu özel günü taçlandırdık. Saat&Saat olarak 30’dan fazla dünya markasının distribütörlüğünü üstleniyoruz. Dolayısıyla her zevke uygun her segmentten ürünü müşterilerimize sunuyoruz. Babalar Günü’nde de özel bir fiyat aralığı olmaksızın her segmentten tüketicinin beğenisine ve bütçesine uygun ürünler, tercih edilen hediye alternatifleri arasında yer alıyor.

Bu yıl satışlar nasıl gidiyor?

Babalar Günü, sunduğumuz kampanyalarla birlikte artı etkisini hissettiğimiz özel bir dönem. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak Kurban Bayramı’na da denk gelmesi sebebiyle kampanyalarımız iki dönemi de kapsamış oluyor. Bu kampanyalar müşterilerimizin de ilgisini çekti ve satışlarda pozitif yansımasını görmeye başladık. Elbette Babalar Günü’ne ve kampanyamızın son gününe kadar bu etkiyi hissetmeye devam edeceğimize inanıyoruz.

Babalar günü cirosu toplam ciro içerisinde önemli bir yer tutuyor mu? Rakam verebilir misiniz?

Babalar Günü e-ticaret tarafında aylık ciromuzu %10-%15 oranın da pozitif etki ediyor. Mağazacılık tarafında ise bu özel günün pozitif etkisini öncesindeki 6 gün ile haftalık olarak yaşamaktayız. Mağazacılık tarafında da Babalar Günü’nün toplam ciroda %15 gibi bir artış sağlamasını bekliyoruz.

SAATTE RENKLİ KAYIŞLAR ÖNE ÇIKIYOR

Ramazan Kaya’ya bu yazın saat modasını da soruyoruz. Şöyle yanıtlıyor: “Saat konusunda klasik tasarımlar her sezon zamansız görünümüyle güncelliğini korumakla beraber; her markanın bu yaza yönelik yarattığı tasarımlar farklılık gösteriyor. Markaların tasarım anlayışına uygun olarak koleksiyonlarda pek çok dokunuşa yer veriliyor. Özellikle yaz döneminde yazın dinamik havasına hitap eden silikon ve renkli kayışlar ile zincir ve taş detayları öne çıkıyor. Bu sezon saatler boyut olarak biraz küçülüyor. Erkekte, daha çok klasik İsviçre tarzı saatler ve kaplamasız, çelik renk dediğimiz saatler öne çıkıyor. Kadın tarafında ise çift renk yani altın ve gümüş rengini bir arada taşıyan saatler ile kare saatler sezonun öne çıkanları arasında yer alıyor ve yaz döneminin saat modasını oluşturuyor.”