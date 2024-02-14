Bavyera’nın sporcusu: BMW M4 Coupé

Okan ALTAN

Coupé ve de Cabrio’larında Competition ekstraları, daha fazla beygir gücü, opsiyonel performans parçalarıyla biraz daha seksi hale getirilen M4 2024 ‘Facelift’, Almanya’da 96 bin Euro’dan başlayan fiyatlarla siparişe açıldı… Bu bilgiden sonra, eğlenceli Bavyera dağ virajları sporcusunu anlatmaya başlayayım…

Öncelikle; M4 Competition Coupé için 102.000, M4 Coupé Competition M xDrive için 107.300 ve M4 Competition Cabrio M xDrive için 111.800 Euro’luk Batı Avrupa fiyat etiketlerinin, Audi RS 5 Coupé, Mercedes-AMG CLE 53 veya 63 ve elbette Porsche 911’lerle karşılaştırıldığında, performans seviyelerine göre denk olduklarını görüyoruz.

Fakat 480 HP 353 kW 550 Nm tork ve 6-ileri manuel şanzımanla başlayan 3.0 lt çift turbolu 6 silindirli M4, adaptif M suspansiyon, önde altı pistonlu sabit kaliperli M karbon seramik fren sistemi, M Dynamic stabilite modu ve aktif M sınırlı kaymalı diferansiyel ile ilk baştan BMW M farkını ortaya koyuyor. Arkadan itişli M4 Competition ise, 510 HP 375 kW 650 Nm ve Drivelogic 8-ileri Steptronic şanzımanla donanmış olarak, rakipleriyle arasını açmaya başlıyor. Fakat asıl yenilik olan M4 Competition M xDrive ile de sıralı 6 silindirli motorun modifiyeli motor yönetimi sayesinde dört tekerlekteki tahriğe rağmen arka tekerlere odaklanabilmesiyle tüm 530 HP 390 kW gücünü asfalta neredeyse kayıpsız aktararak, diğer rakip Almanlardan uzaklaşıyor. Tamamen arkadan itişli olarak da sürülürken 650 Nm’lik maksimum torkunu artık 2750 ila 5730 1/min devirler arasında, artırılmış hız aralığında sunuyor. Böylece 0-100 km/h hızalanması 3,5 saniyede tamamlanabiliyor, 250 km/h’lik limitli maksimum hız, M Sürücü paketiyle 290 km/h’ye açılıyor.

Bu arada Competition’da standart olan M Çekiş Kontrolü, yarış pistleri için M4'ün sürüş fiziğini kademeli olarak ayarlayarak optimize ediyor. Ayrıca M Laptimer ve M Drift Analizörü de, pist sürüşlerinde sürücünün sportif verilerini kayda alıp değerlendiriyor.

Standart hafif alaşım jantlar önde 18, arkada 19 inç iken, Competition M xDrive’da her biri birer inç büyük görünüyor. M tasarım grafikler, Coupé’nin ön ve arkasında siyah veya kırmızı kontrast uygulayabilirken; M karbon dış paket, M Competition Pist paketi veya M Performance ekstralarıyla M4’ler daha özel kişiselleştirilebiliyor.

İçerde yeni kontrol düğmeleriyle donatılmış orta havalandırma çıkışlarına da uzanan ortam aydınlatması bu yenilikler arasında dikkat çekiyor. Competition’daki tabanı düzleştirilmiş yeni M Alcantara deri direksiyonun altındaki vites pedalları, opsiyonel ısıtılabilir direksiyon simidi, hafızalı M spor koltukların ısıtma ve isteğe bağlı havalandırma özellikleri, opsiyonel elektrik ayarlı ısıtmalı ve 9.6 kg daha hafif M Karbon çanak koltuklar, G83 Cabrio için üç aşamalı sıcak hava üfleyen boyun ısıtıcısı da aksesuar listesinde…

GÜVENLİ VE KONFORLU

Yeni BMW İşletim Sistemi 8.5’le çalışan iDrive kontrolörü, orta konsolda araç ayarları ve 12,3 inçlik bilgi ve 14,9 inçlik dokunmatik ekranlarını kumanda için kurulum ve M Modları düğmeleri… Bunların yanında ön ve arka sensörlere sahip geri vites desteği de sunan otomatik park etme ve çıkış asistanı ile mesafe kontrolü, fren fonksiyonlu hız sabitleyici, frenleme müdahaleli ön çarpışma uyarısı, 2024 donanımının bir kısmı… Ayrıca; direksiyon destekli şeritte tutma ve şeritten ayrılma uyarı sistemleri, sollama yapılmaz ekranıyla Hız Sınırı Bilgili trafik işareti tanıma gibi standart özelliklerin yanında opsiyonel otomatik Hız Limiti Yardımı, trafik ışığı tanıma, Profesyonel Sürüş Asistanında dur-kalk fonksiyonlu aktif hız sabitleyici ile pist modunda tüm konfor ve güvenlik sistemlerinin devre dışı bırakılması da sunuluyor.

Arkasındaki BMW logosunun tabanı artık parlak siyah ve bagaj kapağındaki ‘M’ amblemi artık gümüş renkli bir çerçeveye sahip olacak, dört teker çekişli Competition versiyonundaki 20 HP’lik performans artışının, çıplak fiyatı 3.900 Euro artırdığını da belirtelim. Bavyeralı M4 LCI’ların da BMW’nin Dingolfing fabrikasında üretileceğini ve Mart ayından itibaren öncekine göre 2.400 ila 3.900 Euro zamlı satılacağını hatırlatalım.

Yeni tasarlanan far grafiğinin içindeki kısa ve uzun huzmelerin artık ortak bir matris LED modülünden çıkması, dikey ok şeklindeki çift LED gündüz ışıkları, CSL’den hatırladığımız arka stoplarda çok ince neon efektli lazer ışıklarının ekstra olarak sipariş edilmesi de notlarımız arasında.

M TwinPower Turbo motorlu M4 Competition Coupé M xDrive’ın 4. viteste 80-120 km/h elastisitesinin 2,6 saniye, ağırlığa göre güç oranının 4,6 kg/kW, litre başına 130,3 kW/lt çıkışı, 1.775 kg boş ağırlığı, son dişli tahrik oranının 3,154:1 ve sıkıştırma oranının 9,3 olması, önde 275/35 ZR19 100Y ve arkada 285/30 ZR20 99Y XL lastikleri taşıması, bizleri şimdiden heyecanlandırıyor.

Nürburgring Nordschleife’yi 7.30,79’da dönmüş olan G82’nin ve dünyanın en eğlenceli mekanik harikası iddiasıyla ortalığı kasıp kavuran CSL M4’ün ardından bu tazelenme operasyonu ile bakalım M4 LCI ve özellikle de Competition hali, neler yapacak?..

Bu arada bu keyif seviyesine çıkabilenlerin, dört teker çekişli mi, yoksa arkadan itişli mi, arasında kararsız kaldıklarını belirtelim.