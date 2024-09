Bir canavarın doğuş hikayesi: The Penguin

Takip Et

CANAN DEMİRAY

Ebeveynlerinin gözlerinin önünde öldürülmesine şahit olan küçük Bruce bizden biri. Süper güçleri yok, disiplin ve azmiyle kendini geliştirmiş. Mükemmel bir karaktere sahip değil belki ama cesareti ve kararlılığı ilham verici. Onun içindeki hırsı körükleyen bir düşman, savaştığı bir kötü ise her daim var. Anarşi ve kaosu temsil eden Joker, Batman'in adalet ve düzen arayışına doğrudan bir meydan okuma. İki karakter de travmatik geçmişe sahip ama yolları tamamen zıt. Penguen ise düşmanları arasında en ilginç ve karmaşık karakterlerden biri. Gerçek adıyla Oswald Cobblepot kısaca Oz, fiziksel güç yerine zekası, stratejik düşüncesi ve suç dünyasındaki manipülatif becerileriyle yükselen biri.

Aslında Bruce Wayne gibi Gotham'ın zengin ve elit dünyasında bir yeri var ancak Bruce'un aksine, zorbalık ve şiddetle varlığını saygıya dönüştürmeye çalışan bir karakter. Fiziksel görünümünden dolayı küçümsenmiş bir adam olarak, topluma karşı beslediği kin ve öfke onu motive ediyor. Batman, toplum için adalet ararken Penguen, hızlı statü arayışında, ahlaki temelden yoksun, ‘güce giden her yol mubahtır’ diyerek yükselen bir suç lordu…

İşte bu nedenle Penguen’in nasıl bir canavara dönüştüğünü, onun penceresinden bakarak izlemek ilgi çekici.

GERÇEKÇİ BİR SUÇ DRAMASI GİBİ OLSUN İSTEDİM

Öncelikle tebrikler, Gotham'ı bu kadar taze bir bakış açısıyla görmek gerçekten heyecan verici olduğunu söylemeliyim. Projeye sizin nasıl dahil olduğunuzdan başlayalım.

İlk başta, Matt Reeves’in Gotham City’sinde geçecek The Penguin dizisini yazmam için bana teklif geldiğinde şaşırmıştım, çünkü genelde yarı Meksikalı kadın bir yazar böyle bir gangster hikayesi yazmak için ilk sırada yer almaz. Ancak bu bana, Oz karakterini farklı bir açıdan inceleme fırsatı verdi ve Matt ile yapımcı Dylan Clark bana büyük bir özgürlük alanı tanıdılar. Bu diziyi geleneksel bir ‘güce yükseliş’ hikayesinden ziyade, bir canavarın doğuşu olarak görmeye başladım. Kötü adamlar doğar mı, yoksa yaratılır mı sorusunu irdelemek ve Oz'un bozulmuş mantığını keşfetmek istedim. Dizi, çizgi romanlara saygı duysa da kendi yolunu çiziyor; travma, erkeklik, kimlik, narsisizm ve sınıf farkı gibi temaları derinlemesine işliyor. Bu projeyi yaratmak, pek çok yetenekli ve nazik insanın sıkı çalışmasıyla mümkün oldu ve ortaya çıkan işin izleyicilerde kalıcı bir izlenim bırakmasını umuyorum.

Gotham'ın karanlık ve sert atmosferini nasıl yarattınız? Şehri şekillendirmede nasıl bir yol çizdiniz?

Başlarında Kalina Ivanov’un olduğu harika bir prodüksiyon tasarım ekibimiz vardı ve inanılmaz sanat yönetmenlerimiz ile set tasarımcılarımız her detayı mükemmel bir şekilde hayata geçirdiler. Özellikle sel, çöpler ve üst üste yığılmış arabalar gibi detaylar şehrin atmosferine başarıyla entegre edildi. New York City'yi temel alıp, görsel efekt ekibimizle farklı siluetler yaratarak orayı kendine has bir şehir gibi hissettirdik. Görüntü yönetmenlerimiz ve yönetmenlerimiz de bu dünyayı canlandırdı. Oyuncularımız ise çok güçlü bir ton yakaladılar; suç draması havasında, yer yer abartılı ama daha ilişkilendirilebilir bir tonda. Umarım çizgi roman dizisinden çok, gerçek bir suç draması gibi hissettirir.

BAŞKASINI OZ OLARAK DÜŞÜNMEM ÇOK ZOR

Peki, Colin Farrell'ı Oz rolü için seçmenizin nedeni neydi? Müthiş bir oyuncu ama fiziksel olarak hiçbir benzerlik taşımıyor ama makyaj o kadar başarılı ki söylemeseniz kimse o olduğunu fark etmez.

Kesinlikle. Matt Reeves, ‘The Batman’de Colin Farrell'ı bu rol için seçti ve ben de onun bu rolü için seçilmesinin avantajını devraldım. Ancak Colin'in Oz'a kattığı şey gerçekten özel; Colin hem ruhsal derinliği olan çekici bir oyuncu hem de komedi ve dramada olağanüstü yeteneklere sahip. Bu yüzden Oz'a eşsiz yeteneğiyle bir canlılık kazandırıyor. Geleneksel Penguin versiyonuna benzeyen birini seçme fikrini anlayabilirim ama başka birinin Oz olabileceğini düşünmek şu an çok zor.

Biraz da kadın karakterlerden konuşalım. Oz'un çevresine çok güçlü kadın karakterler yerleştirmişsiniz. Halbuki suç dramalarında kadınlara genelde ikincil bir rol biçilir. Nasıl bir etki yaratmak istediniz?

Evet, bu benim için çok önemliydi. Maalesef, önceki suç dramalarında ve mafya hikayelerinde kadın karakterler genellikle göz ardı ediliyor; ekran süreleri sınırlı kalıyor ve çoğu zaman en karmaşık arka planlar ya da tasvirler onlara sunulmuyor. Bu durumu tersine çevirmek istedim. Kadınların da en az erkekler kadar derin ve ilginç hikayelere sahip olmasını sağlamak istedim. Dünya, karmaşık ve ilginç, hatalı insanlarla dolu olmalı. Ayrıca, Oz'un kadınlara duyduğu saygıyı vurgulamak istedim; bu, önceki birçok versiyondan farklı bir yaklaşım.

Karakter gelişimleri hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? İzleyicilerin görmesini sabırsızlıkla beklediğiniz özel anlar veya gelişmeler var mı?

Tüm sezon için çok heyecanlıyım. Spoiler vermeden, dizimizdeki her bir karakteri derinlemesine işleyeceğimizi söyleyebilirim. Amacımız izleyiciyi şaşırtmak, onlarla empati kurmalarını sağlamak ve aynı zamanda karmaşık duygular uyandırmak. Özellikle dördüncü bölüm, Sophia karakterine beklenmedik bir derinlik kazandırıyor ve bu, Oz’u daha iyi anlamanızı sağlıyor. Karakterlerin duygusal evrimleri ve yaptığımız çarpıcı tercihler beni çok heyecanlandırıyor.

Son olarak, hayranların beklentilerini karşılamayla yenilikler eklemeyi nasıl dengelediğinizi merak ediyorum.

Çizgi romana saygı göstermek ve uzun süredir var olan bu karakteri onurlandırmak istiyorum. Ancak, artık farklı bir yaklaşımın zamanı geldiğini düşünüyorum; daha gerçekçi bir hava katmayı amaçlıyorum. Çizgi roman tarihindeki her karakterin pek çok güzel yorumu mevcut, bu yüzden çeşitli yorumlara açık olduğumu düşünüyorum. Aynı zamanda, izleyicinin bu diziye bağlanmasını ve tekrar izlemek istemesini sağlayacak bir karakter draması yaratmak benim için en önemli ve temel hedef.

GÜÇ SAVAŞI BAŞLIYOR!

Dizi, Oz’un patronu Carmine Falcone’un ölümünün hemen ardından başlıyor. Gotham suç dünyasında oluşan güç boşluğundan faydalanmak isteyen biri var: Oz Cobb. Ancak kurduğu plan öngörülmeyen bir gelişme ile sekteye uğruyor: Patronun kızı Sofia Falcone’un Arkham Akıl Hastanesi’nden serbest bırakılarak beklenmedik dönüşü...

Gotham Şehri'ndeki sel felaketinde ailesini kaybeden Victor Aguilar adındaki genci himayesine alarak güç kazanma savaşına adım atıyor. The Penguin kendinden önce gelen Sopranos ve Board Walk Empire gibi efsane yapımlara da selam veriyor.

Altın Küre Ödüllü İrlandalı başarılı aktör Colin Farrell bu yapımda Penguen’i canlandırıyor. Kendisine ‘How I Met Your Mother’ ile tanıdığımız Cristin Milioti rakibi Sofia Falcone olarak eşlik ediyor. Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell, Clancy Brown, James Madio, Scott Cohen, Michael Zegen, Carmen Ejogo ve Theo Rossi gibi başarılı oyuncular yapımın kadrosunda yer alıyor. Warner Bros Television ve DC Studios tarafından hazırlanan dizinin HBO ve MAX’te yayınlanıyor. 8 bölümden oluşan dizi Türkiye’de ise sadece BluTV’de ekrana geliyor.