Dev finalin getirisi tam 75 milyon Euro

CEYHUN KUBURLU

Dünyanın önde gelen spor organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 10 Haziran’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Manchester City ve Inter arasındaki dev final öncesi Şampiyonlar Ligi ana sponsoru Mastercard ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri’nin İstanbul’da düzenlenen kupa tanıtım töreninde organizasyonun Türkiye’ye sağlayacağı gelir de konuşuldu.

Konuyla ilgili detaylı açıklama yapan Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, “Türkiye’nin geçtiğimiz seneki 44 milyar Euro’luk toplam turizm geliri ve İstanbul’un aynı dönemde toplam turist harcamalarındaki yüzde 40’lık payını göz önüne aldığımızda, finalin oynandığı hafta sonu, taraftarların 75 milyon Euro’luk harcama gerçekleştireceğini ön görüyoruz. Ancak bu katkı yalnızca bu kadarla sınırlı kalmayacak, organizasyon ülke tanıtımına katkı ile turizme de önemli katkı sağlayacaktır. Finalin İstanbul’daki turist harcamalarında yaklaşık yüzde 48’lik bir artış sağlayacağını hesapladık. Buradan yola çıkarak turistlerin Türk ekonomisine günlük yaklaşık 285 Euro kazandıracağını ön görüyoruz. En çok harcama artışının konaklama, giyim ve yeme-içme sektörlerinde görülmesini bekliyoruz. Son üç final incelendiğinde, taraftarların yüzde 47'si finalin yapıldığı şehir dışına da seyahat ediyor. Final şehirlerinde yaptıkları harcamalara ek olarak, ülkeye yüzde 23 ekstra gelir de sağlıyorlar. Türkiye'ye gelecek 75 milyon Euro'luk gelirin yüzde 80'inin kredi kartı ile harcanacağını da ön görüyoruz” dedi.

HEM FUTBOL HEM DE TATİL

Futbolun hem yerel hem de küresel anlamda ülke ekonomilerine katkı sağladığına vurgu yapan Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer de, “Futbol bugün sadece bir spor değil, doğrudan ve dolaylı olarak etki ettiği sektörlerle birlikte dev bir endüstri. Yaptığımız incelemelerde İtalyanların genellikle İstanbul ve çevresinde harcama alışkanlıkları olduğunu, İngiliz turistlerin ise ağırlıklı olarak güney bölgelerimizde harcama yaptığını görüyoruz. Yani İngiliz taraftarların maç sonrasında tatillerine devam ederek Güney'e kayabileceğini söyleyebiliriz. Futbol tutkusu ülkemizde ön planda ve taraftarlık olgusu, kitleleri takım tutmanın ötesinde marka tercihlerine, alışveriş alışkanlıklarına kadar etkiliyor. Gelecek turistlerin büyük ölçüde alışverişlerini kartla yapacakları ön görülüyor. Artık cebimizdeki telefonlarımız birer pos makinesi haline geldi. Esnaf teknolojiyi yakından takip ederek kazancını yükseltebilir. Türkiye'de özellikle derbi maçlarında harcamalar artıyor. 4 büyük kulübümüzle anlaşmalı taraftar kartlarımız bulunuyor. Taraftar kart sahibi müşterilerimize baktığımızda, örneğin derbi günlerinde takımların mağazalarından, normal zamanlara göre yaklaşık 3.5 kat daha fazla alışveriş yaptıklarını görüyoruz. Ortalama bir taraftar kartın toplam restoran harcaması derbi gününde yüzde 23 artıyor” sözlerini sarf ediyor.

TÜRKİYE İÇİN BİR İLK OLABİLİR!

Tanıtım organizasyonunda yer alan Mastercard global marka elçisi Portekizli eski futbolcu Luis Figo, final maçına ilişkin yorumlarının dışında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye'ye bu ilk gelişim değil. Şehri de gezme imkanı buldum ve çok keyifli vakit geçiriyorum. Türk futbolunu da takip etme imkanı buluyorum. Galatasaray'ın şampiyonluğa çok yakın olduğunu biliyorum. Orada vatandaşım Sergio Oliviera var. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin başında da yakın dostum Jesus var. O da buradaki ilk sezonunda şampiyonluk yolunda çok iyi bir iş çıkartıyor. Portekiz olarak burada ülkemizi çok iyi şekilde temsil ettiğimiz düşünüyorum."

2 MİLYAR İZLEYİCİ EKRAN BAŞINDA OLACAK

Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımın 19 milyon Euro, ikincinin ise 15 milyon Euro gelir elde edeceği dev karşılaşmayı 200 ülkede 2 milyar futbolseverin canlı izlemesi bekleniyor. Dev finalin Türkiye için diğer bir anlamı ise Inter’de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile Manchester City’de oynayan Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan sahne alacak. Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran Türk futbolcu bulunmazken, bu dev arenada daha önce Yıldıray Baştürk Bayern Leverkusen, Hamit Altıntop Real Madrid, Nuri Şahin Borussia Dortmund, Arda Turan da Atletico Madrid ile final heyecanı yaşamıştı.

SON HAZIRLIKLAR FLORYA’DA!

Şampiyonlar Ligi finaline sayılı günler kalırken, Manchester City’nin final öncesinde son çalışmalarını yapacağı tesis belli oldu. İngiliz ekibinin teknik direktör Pep Guardiola, Galatasaray’ın Florya Metin Oktay Tesisleri’ni tercih etti. İngilizler, final öncesi son hazırlıklarını burada gerçekleştirecek. Inter’in ise İstanbul’daki programı henüz netleşmedi.