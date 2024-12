Ege’nin cennet koyları

Takip Et

Her gün aynı dert! Kar, kış, kıyamet haberleri bültenleri ve gazete sayfalarını kaplıyor. Bıktık diyeceğim lakin daha yeni başlıyor! Hal böyle olunca yaz aylarını özlememek mümkün değil. Uzun lafın kısası maviye sevdalı tüm okurlarımızı pruvanızda engin denizler, üstünüzde martılar, yüzünüzde güneş ve rüzgar daim olsun diyerek selamlıyorum. Bu hafta keyifli rotalarda gezineceğiz. Fethiye Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı değerli dostum Onur Ugan’ın mavi rehberliğinde Göcek, Bodrum ve Marmaris’in kapıları ardına kadar açılacak. Haydi bakalım, başlıyoruz…

Hayalden gerçeğe

Her ne kadar kış hüküm sürse de deniz severler yaz planlarını şimdiden yapıyor. Özellikle de tekne rezervasyonlarının tam zamanı. Edindiğim bilgilere göre mavi tur rotası tercihlerde ilk sırada yer alıyor. Bir başka deyişle yılın her mevsimi cazip. Çünkü… Fethiye, Göcek, Bodrum ve Marmaris sahip oldukları benzersiz güzelliklerle hayalleri gerçeğe dönüştürüyor. Şimdi esas soruya gelelim! Mavi düşler rotasında fiyatlar nasıl? Piyasanın değişken koşulları ve ekonominin belirsiz yapısı nedeniyle bugünden nokta atışı yapmak, yüzde yüz isabetli ve net fiyatlar vermek mümkün değil. Bu nedenle geçen sezonun ortalama ücretlerini esas alacağım. Ancak… 2025 sezonunda tekne kiralama fiyatlarının minimum yüzde 25-30 dolayında artacağını tahmin ediyorum. Hesaplarınızı buna göre yapmanızı tavsiye ediyorum. Geçtiğimiz yaz Fethiye-Göcek-Bodrum ve Marmaris rotasında 4-6 kişinin 7 günlük yat tatilinin maliyetini aktaracak olursam… Göcek çıkışlı 6 kişinin kalabileceği 3 kabinli gulet tipi yelkenlinin düşük sezonda bir haftalık fiyatı yaklaşık 6 bin Euro’dan başlıyordu. Yüksek sezonda (Temmuz-Ağustos) günlük fiyatın 1250 Euro dolaylarına çıktığını da belirteyim. Diyelim ki yaşam alanı (havuzluğu) daha geniş, 20 m civarında tekne kiralamayı düşünüyorsunuz. Bunun için geçen yaz ödenen bir haftalık tutar yaklaşık 9 bin Euro idi. Maliyetler yüksek sezonda doğal olarak daha pahalı seyretti. Bu nedenle 2025 hesaplarınızda enflasyonu dikkate almanızda yarar var. Diyelim ki bütçenizi ayarladınız ve tekne kiraladınız, ideal tarihler ve rotanız ne olmalı? Göcek için, 15 Eylül-30 Ekim arası en keyifli dönem. Hem su sıcaklıkları uygun hem de koylar daha sakin. Özellikle Bedri Rahmi’nin balık resmi, Kleopatra Hamamı, Yassıca Adaları tersane kalıntıları, Gemile Adası görülmesi gereken yerler. En uygun geceleme, demirleme noktaları ise Yassıca Adalar, Boynuz Bükü, At Bükü, Sarsala Tersane Adası, Taşyaka (Bedri Rahmi Koyu), Sıralıbük, Domuz Adası, Hamam, Yavans, Göbün, Kille, Gemiler Koyu ve Ağa Limanı. Peki, ya lezzet durakları? Göcek koyları için en bilindik yerler Boynuzbükü, Küçük Sarsala, Taşyaka ve Tersane Adası’ndaki yerel işletmeler. Bu restoranlarda özel toprak fırınlarda pişmiş yerel keçi veya oğlak kebaplarının yanı sıra balık ve diğer deniz ürünlerini denemenizi öneriyorum.

Mavi yeşil

Gelelim bir diğer cennete. Marmaris’te fiyatlar yüksek sezonda (Temmuz-Ağustos) teknelerin uygunluk durumlarına göre elbette değişken olacak. Mali portreyi yaklaşık olarak sunmam gerekirse 3 kabinli guletin bir haftalık ücreti geçen sezon artı, eksi 10 bin Euro’dan başlıyordu. Belirttiğim guletin boyunun 16 metre olduğunu, motoryatlar için ücretin aynı sürede 12 bin Euro olarak gerçekleştirdiğini ifade etmem gerek. Bu tutarlara standart olarak iki saatlik seyir yakıtı dahil olup kumanyalar tekneyi kiralayanlar tarafından temin ediliyor. Pişirme ve servis sektör genelinde olduğu gibi mürettebat tarafından yapılıyor. Marmaris’in ideal tarihleri Mayıs-Eylül arası. Buradan hareket etmek isterseniz Amos, Kadırga, Çiftlik, Kumluburun, Arap Adası, Serçe Limanı, Bozukkale, Söğüt, Bozburun, Selimiye, Turgut, Bencik, Aktur, Datça, Knidos, Hayıtbükü ve Palamutbükü en gözde uğrak yerleri. Oralarda demirleyen tekne sayıları ve rüzgar yönüne bağlı olarak çeşitli alarga noktaları mevcut. Peki, deyim yerinde ise ne yenir, ne içilir? Özellikle Palamutbükü’nde köylülerin yaptığı ekmeği almadan geçmeyin. Çiftlik, Bozukkale, Bozburun, Serçe Limanı, Palamutbükü’nde yer alan yerel restoranlarda Güney Ege’nin lezzetli balıklarını taze taze deneyebilirsiniz. Ancak rezervasyon yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa ya yer bulamazsınız veya balık temin etme olanağınız pek kalmaz.

Hep gözde

Söz maviliklerden açılınca ülkemizin güneyinde yer alan turizm başkentimizden söz etmemek haksızlık olur. Bodrum’a gelirsek… Geçen sezon aynı sayıda (4-6) kişinin 7 günlük tekne tatilinin cüzdanlara yansıyan tutarı aylara ve teknelerin uygunluk durumlarına göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 7 bin Euro’dan başlıyordu. Bunun üç kabinli guleti kapsadığını vurgulamak isterim. Piyasada değişken kira ücretleri söz konusu. Merdiven altı ihtimaline dikkat etmenizi ve güvenilir olduğu müşteri referansları ile net olarak ortaya konan şirketlere itibar etmenizi öneririm. Tekrar konuya dönecek olursak… Göcek ve Marmaris’te geçerli olan uygulamalar Bodrum’da da gözleniyor. Örneğin geçen yıl ücretlere iki saatlik seyir yakıtı dahildi. Kumanyalar ise kiralayanlara aitti. Öte yandan üç kabinli motoryat kiralamanın günlük maliyeti yaklaşık 1250, haftalık 8750 Euro dolaylarında seyrediyordu. Bu cennet köşemizin en ideal dönemi Haziran ile Eylül arasında. Bodrum çıkışlı olarak genelde Gökova Körfezi’ndeki koylara gidiliyor. Bunlardan en bilinenler, Çökertme, Orak Adası, Mazı, Kargacık Bükü, Akbük, Karacasöğüt, İngiliz Limanı, Değirmen Bükü, Yedi Adalar, Langöz Koyu, Sedir Adası, Bördübet, Mersincik, Knidos. Bunlardan Akbük, Langöz, Bördübet Bodrum ve İngiliz Limanı, geceyi demirde geçirmek için en çok tercih edilen yerler. Bodrum çıkışlı yat tatillerinde genellikle tekne mürettebatları tarafından yörenin sebze ve deniz ürünleri ile pişirilen yemekler servis ediliyor. Bunun yanı sıra belirttiğim hemen her koyda yerel restoranlar var. Referansları iyi olanları tercih etmenizi söyleyebilirim. Bu konuda kaptanınızın önerilerini almanızda yarar var. Ayrıca önceden araştırma yapmanız faydalı olur. Tekne tatiline giderken yanınızda olabildiğince az eşya almaya da özen gösterin. Yüksek faktörlü koruyucu güneş kremlerinizi eksik etmeyin ve teknelerin özellikle tik kaplama bölümlerinde lütfen kullanmayın. Ayrıca seyir esnasında ve diğer zamanlarda kaptanınızın paylaşacağı güvenlik kurallarına eksiksiz uyun. Kullandığınız ilaçlar varsa yanınızda bulundurmayı ihmal etmeyin. Tatile çıkmadan önce mutlaka doktorlarınızla görüşün. Önümüzde demir zinciri gibi uzun aylar var gibi görünse bile zaman su gibi akıp gidiyor. Özlenen masmavi günlere doğru koşuyoruz. Yazımı burada tamamlıyorum. Haftaya kuzeye tırmanacağız. Pruvanız neta, rüzgar kolayınıza olsun. Esen kalın.