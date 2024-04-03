Elektrikli canavar: Porsche Taycan Turbo GT Weissach

Okan ALTAN

Porsche’un, 2019’da ilk kez tanıtılan ilk Taycan’dan bu yana 2024 güncellemesi merakla bekleniyordu… Geçen ay, kamuflajlı haliyle Nürburgring turunu 7 dakika 7 saniyede tamamladığı açıklanan tazelenmiş Taycan’ın arkasında Turbo GT yazıyordu.

Bu zirvedeki Taycan, Tesla Model S Plaid ve Lucid Air Sapphire’in rakibi olacak seviyede, fakat sadece düzlükte korkunç derecede hızlı değil, ötesinde pistlerin sert virajlarından bile geçebilecek çeviklikte bir mühendislikle hazırlanmış. 1.108 beygir gücüyle 0-100 km/h 2,2 saniye gibi çılgın verilerle başımızı döndüren bu süper Taycan, Lars Kern pilotajında Laguna Seca’da da 1 dakika 27,8 saniyelik bilinen tüm elektrikliler arasında pist rekorunu kırarak dünya prömiyerini yaptı. Böylece Tesla’nın zamanını beş saniye iyileştirirken, McLaren Senna’nın zamanına da yarım saniye yaklaşabilen bir çılgın Porsche olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

Weissach paketli Taycan Turbo GT, G kuvvetine alışkın olmayanlara tavsiye edilmiyor, direksiyonuna oturacak tüm sürücüler için ileri seviye Porsche Experience eğitimi gerektiriyor!..

Pistte farkı yaratabilmek için, sadece mümkün olan en büyük güce sahip olmak yeterli olmaz… Hızlanma ve frenleme, virajlara tutunmak, aerodinamizm, stabilite ve tüm ayarların doğru olması gerekir.

2.290 kg ağırlığına rağmen Turbo GT Weissach, arkasında roket takılıymış gibi sert bir darbeyle 2,2 saniyede hızlanırken, en küçük ayrıntılarda bile ‘fine tuning’ yapıldığını tüm tepkilerinde fark ettiriyor. Neredeyse çeyrek milyon Euro’luk Almanya fiyatının karşılığı sadece ekstrem hız değil, bu aşırı pist performansına ulaşmak için yapılmış mühendisliğin de maliyeti…

Attack modu tetiklendiğinde, 10 saniyede bir 2 saniyelik ek 120 kW'ye kadar ek güç ile pistte Porsche’nin ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'ndaki 99X yarış aracındaki gibi ileri fırlama sağlıyor. Güç artışı, gösterge panelinde bir geri sayım zamanlayıcıda gösteriliyor ve hız göstergesindeki animasyonlu halkalarla dinamik olarak sahneleniyor.

Her metrikte yeni standartlar belirlemek üzere geliştirilmiş Weissach paketi ile Turbo GT, hızlanma ve frenleme, kullanımı sezgisel bir Attack Mode’u ve maksimum çekiş ile performans için tasarlanmış bir tahrik sistemi, viraj tutuş seviyelerini de aynı derecede etkileyici kılıyor. Kontrol edilebilirlik ve hafiflik inanılmaz! Lastikler çok iyi çalışıyor ve her sürüş durumunda doğru dengeye sahip oluyorsunuz.

MÜHENDİSLİK BECERİSİ

Sadece bir otomobilin hızını ve performansını değil, aynı zamanda Porsche’nin mühendislik becerisini, tasarım estetiğini ve tutkusunu da ortaya koyan Taycan Turbo GT, markanın gelecek nesil performans araçlarının sınırlarını sürekli olarak genişleteceğiyle ilgili önemli bir gösterge aynı zamanda.

Taycan Turbo GT'nin performansını daha da artırmak için önce 760 kW’lik seviye için Launch Control düğmesine basılarak veya direksiyonun sağındaki pedal çekilerek 120 kW ekstra güçle pik güç 805 kW’a ulaşılan Attack Mode’a geçildiğinde, yarış pisti üzerinde ekstra gücün, daha dinamik sürüşün karşısında ister istemez şaşırıyorsunuz. Fakat, 555 km menzilinden de ciddi şekilde taviz vererek, elbette!..

Diğer yanda; Taycan Turbo GT’de de yer verilen Porsche Active Ride suspansiyonu ve Pirelli’nin P Zero Trofeo RS özel performans lastikleri gibi standart donanımı da, yüksek hızlarda güvenilirlik ve kontrol sağlamasına yardımcı oluyor. Weissach olmayan Attack modu 50 kW ile 0-100 km/h hızlanması 2,3 saniye olan Taycan Turbo GT'nin aerodinamik tasarımı da, performansı artırmak ve yol tutuşunu optimize etmek için adaptif arka spoiler ve ön difüzör gibi unsurlarla geliştirilmiştir ve sürtünme katsayısını düşürürken yere basma kuvvetini artırmış.

305 km/h maksimum hıza tırmanılabilecek Weissach paketinin ek aerodinamik ve hafif yapısal önlemlerle performansı daha da artırması karşılığında ek ücret ödenmemesi, ayrıca ilginç bir notumuz… Kabin içindeki Race-Tex döşeme ve karbon-fiber koltuklar, sürücünün yüksek performans sürüşlerinde, adeta gerçek bir yarış otomobilinde oturduğuna inandırdığını da belirtelim.

0-200 km/h Taycan Turbo GT’de 6,6 ve Weissach ile 6,4 saniye olarak, Taycan Turbo S'den bile 1,3 saniye daha hızlı olmasını herkesin konuştuğu yollara hükmedecek bir otomobil daha yaratan Porsche'nin sınırları fazlasıyla zorlayan mühendislerinin elektrikle çalışan bir canavarın doğuşunu kutlaması, bizler için bir performans sanat eserinin ortaya çıkmasıydı. Sonuçta, yepyeni bir efsane ile Porsche’nin gelecekteki zaferlerini de şimdiden hayal edebiliriz.