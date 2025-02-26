Elektrikli SUV’un zirvesinde: BYD Tang

OKAN ALTAN

Geçen yıl küresel satışlarını 4 milyonun üzerine çıkaran BYD’nin amiral gemisi Tang, premium elektrikli SUV segmentinde menziline 105 km ekleyerek yenilendi. Yüksek performansı, geniş iç hacmi ve şaşırtıcı menzil kabiliyetiyle dikkat çekerek, Mart ayından itibaren Türkiye yollarında olacak Tang, elektrikli SUV’ler arasında referans model olmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir mobiliteyi ileriye en doğru standartlarda taşıyan dünyanın en önemli oyuncularından biri olmasına rağmen Avrupa’da ve merkezdeki Almanya’da hala istediği adetlere ulaşamayan BYD’nin, Türkiye’de 2 ayda 10 bin adetlere çıkan satışlarının, 2024 yılı boyunca 3 milyonluk Almanya pazarında 3 bini geçememesi, büyük soru işareti yaratmıştı. Nihayet, otomobil satış gurusu Alfredo Altavilla’nın danışmanlığında tüm teşkilatta yapılmaya başlanan değişikliklerle, 2025’te Almanya satışlarını, aynı Türkiye gibi 50 bin adetlere çıkarmayı planlıyorlar…

Shenzhen’li markanın bu hedef için en önemli kozu olarak, Batı Avrupa fiyatıyla 70 bin Euro’luk Tang’in adeta yavrusu gibi duran, 4,31 metrelik kompakt modern tasarımı ve 30 bin Euro’nun altındaki AB fiyatıyla Atto 2, Avrupa yollarına çıktı. AB ülkelerinin açık ara en önemli bu küçük segmentine odaklanılarak hazırlanmış boyutları yanında, daha ciddi dizaynı, dolu ve temiz duruşu ve tam Avrupai yönelimleriyle fark ediliyor. Sanki, önceki ‘Doğulular’ için Batı’dan gelen tüm eleştiriler cesurca değerlendirilmiş.

Güven veren Alman tarzı suspansiyon, direksiyon ve fren ayarları, Tang’ın 2,82’liğine göre 2,62 metrelik kısa dingil mesafesi üstünde genç aileler için yeterli kabin içi genişliği ve iyi oturma pozisyonu, 400 ila 1.340 lt bagaj, sadece Avrupa zevklerine odaklanmış, Çinli havasından sıyrılmış bir global ürün hazırlanmış.

Ancak, güçlü Tang’a adeta tezat; 133 kW gücüyle hızlanması 7,9 saniye ve azami 160 km/h hızına rağmen 45 kWh LFP bataryası, 312 km menzilini ve 65 kW’lık maksimum şarj hızını mütevazı bulduğumuzu itiraf edelim. 400 km menzilli daha hızlı şarjlı büyük bataryalısı, Comfort donanımıyla sonbaharda çıkacak ve o haliyle Türkiye’ye de gelecek… Ve bu “optimum” Atto 2, Macaristan’daki ilk Avrupa BYD fabrikasında daha yüksek maliyetle üretime başlayıp, yine de Çinlilerin yüzleştiği Avrupa’daki %27’lik gümrük vergisi yükünü kaldıracak.

Üst seviyede sürüş keyfi

Fakat BYD’nin elektrikli mobilite konusundaki iddiasını ve premiumlar arasındaki varlığını asıl kanıtlayacak olan; “ejderha yüzü” tasarım diline sahip olan büyük Tang SUV’u ise, aerodinamik hatları, keskin LED aydınlatmaları ve premium detaylarıyla güçlü bir duruşa sahip. Kabin içinde ise lüks ve ileri teknoloji harmanlanırken; 15,6 inç döndürülebilir merkezi dokunmatik ekran, 12,3 inç dijital gösterge paneli ve Snapdragon SA8155 işlemcili bilgi-eğlence sistemi, kullanıcılarına üst seviyede sürüş keyfi yaşatmak istiyor. Elektrikli, hafızalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar, geniş panoramik tavan ve üç sıra oturma düzeniyle Tang, konfor ve fonksiyonelliği de bir araya getiriyor. Arka koltukları yatırıldığında 1.655 litreye ulaşan bagaj hacmi, SUV segmentinde bile dikkat çeken bir yükleme alanı oluşturuyor.

BYD Tang ise, çift e-motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi ve 380 kW yani 517 HP toplam gücüyle üst orta segmentindeki rakiplerine dikiz aynasından bakmak da istiyor. 700 Nm maksimum tork üreten bu güç sistemi, Tang’a sadece 4.9 saniyede 0-100 km/h hızlanma yeteneği kazandırıyor. Nominal 111 kWh ve kullanılabilir 108,8 kWh kapasiteli, LFP katodlu büyük prizmatik Blade batarya teknolojisinin, 800 V teknolojisi 237 Wh/km verimlilikle tek şarjla 600 km’ye varan ve gerçekte 460 km’ye kolayca ulaşacağınız menzil sunarak uzun yolculuklara çıkmaya cesaretlendirmesini de Tang’ın artıları arasına yazıyoruz. Ayrıca, yüzde 10’dan yüzde 80’e 170 kW’lik yükleme hızıyla 46 dakikada şarj edilebilmesi, yollardaki bekleme sürelerinde avantaj sağlacaktır.

Gelişmiş DiSus-C akıllı suspansiyon kontrol sistemi ile değişik yol koşullarına uyum sağlayarak konfor ve yol tutuşunu koruyan Tang, adaptif suspansiyonuyla yol yüzeyini analiz ederek sertliğini otomatik olarak ayarlıyor ve stabiliteyi artırıyor.

Euro NCAP’ten de 5 yıldızlı güvenlik derecesine sahip olan, 7 kişilik bu iri BYD, çarpışma önleme sistemleri, otomatik frenleme, şerit takip asistanı gibi gelişmiş sürücü destek sistemleriyle yolcularına maksimum güvenlik sağlıyor.

Sonuçta; Atto 2 ile volüm hedeflenirken, hacimli T5 metrelik ang ile nicelik değil nitelik düşünülüyor, yüksek performans, geniş iç hacim, uzun menzil ve ileri teknoloji özellikleriyle BYD’nin elektrikli SUV’larının zirvesi gösteriliyor… Altındaki BYD’nin en iyi tekniği ve üstündeki premium donanımıyla şehir içiyle sınırlı kalmayacak şehirlerarası için de ideal bir seçenek sunuluyor.