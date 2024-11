Hello Kitty’nin 50 yılı

Derin Avcı

Serveti hiç de azımsanacak gibi değil. Karlılıkta ‘azılı rakipleri’ Mickey Mouse ile Star Wars gibi isimleri geride bırakıyor... Paris Hilton’dan Snoop Dogg’a, Katy Perry’ye Lady Gaga’ya yıldızların kolunda geziyor. Yeri geliyor Beyzbol turnuvalarına katılıyor, kimi zaman adına kahve lezzetleri yaratılıyor. Üstelik arkadaş çevresinde pek çok nüfuslu isimler var: Öyle ki İngiltere Kralı Charles bile doğum gününü kutladı! “Kim bu kodaman” diye soracak olursanız, o, Japonya’nın çıkan en popüler ve sevimli ‘evladı’. Fenomen Hello Kitty, 50. yıldönümünü kutluyor. Ve hiç olmadığı kadar popüler…

Yarım aşırı geride bıraksa da, Hello Kitty’nin yaratıcısı Sanrio, finansal olarak zirveler ve dipler arasında inişli çıkışlı bir yolculuk yaşadı. 1999 ve 2014 yılları arasında her ne kadar işler göreceli halde ‘iyi’ gitse de, Hello Kitty’ye olan ilgi popüler kültürün dönemdeki ruh haline göre değişiyordu. Bu da şirketin gelirlerine yansıyordu. Bu dalgalanmalar, bir yönetim değişikliğini mecburi hale getirdi. 2020'de Tomokuni Tsuji, Sanrio'nun yönetimini devraldı.Şirketin kurucusu Shintaro Tsuji'nin torunu olan Tomokuni, görevi devraldığında henüz 31 yaşındaydı ve böylece Japonya'daki halka açık bir şirkette en genç CEO oldu. Genç Tsuji'nin liderliğinde, Sanrio diğer karakterlerini tanıtma stratejisini değiştirdi ve 2020-2024 yılları arasında dikkat çekici bir finansal toparlanma yaşadı.

YENİ LİDERLE ARTAN KARLILIK

Şirketin 2020'de yeni CEO Tomokuni Tsuji liderliğinde yaptığı stratejik değişiklikler, gelirlerini ve karlılığını önemli ölçüde artırdı. Kitty, uluslar arası bir süperstar olmak için ‘patilerini sıvadı’ ve muhtelif işbirliklerine gitti. Tsuji BBC’ye verdiği demeçte yeni hamlelerini şöyle anlattı: "Starbucks, Crocs ve Los Angeles Dodgers gibi büyük markalarla yapılan işbirlikleri karımızda kilit rol oynadı.Kendi tanıtımımıza ek olarak, küresel markalarla işbirliği yaparak, karakterlerimizi yıl boyunca pazarda sürekli görünür kılmaya çalışıyoruz." Şirket, aynı zamanda ‘sahte ve lisanssız ürünler’ ile mücadeleyi arttırdı ve yapay zekanın yardımıyla bu sorunun büyük ölçüde önünü aldı.

Sonuç büyük bir başarı: 2024'ün ikinci çeyreğine kadar olan dönemde Sanrio'nun gelirleri yıllık %43 artışla 62,8 milyar yen seviyesine ulaşırken, faaliyet kârı %77,3 artışla 23,5 milyar yen oldu. Şirketin net kârı ise %81,6 artışla 19 milyar yen seviyesine çıktı. Ayrıca, şirketin piyasa değeri 2020'den bu yana 10 kat artarak 1 trilyon yenin üzerine ulaştı. Ki bu yaklaşık 6,5 milyar dolar ediyor.

AİLENİN DİĞER ÜYELERİ DE GÖZDE

Bu dönemdeki büyüme, yalnızca Hello Kitty değil, aynı zamanda Cinnamoroll, Aggretsuko ve Gudetama gibi diğer üyelerin tanıtımı ve pazarlamasına yapılan yatırımlarla desteklendi. CEO, kararını şöyle açıkladı: "Amacımız Hello Kitty'nin popülerliğini azaltmak değil, diğer karakterlerin tanınırlığını artırmakla ilgili…"

Her ne kadar bu karlılık artsa da, Hello Kitty, Sanrio'nun en popüler karakteri konumunu kaybetti. Müşterilerle dönemde yapılan bir ankete göre, en sevilen Hello Kitty karakteri, bu sevimli yaratığın yoldaşı olan Cinnamoroll'a ait. Kendisi pembe yanaklı, uzun kulaklı ve pofuduk kuyruğa sahip mavi gözlü beyaz bir köpek yavrusu.

Ama Hello Kitty dünyasında her şey toz pembe değil. Karakterlerin ruh halinin farklı boyutları Gen Z kuşağında karşılık buldu: İlk olarak Japonya'nın TBS Televizyonu'ndaki bir çizgi dizide ortaya çıkan şov, Netflix'te küresel bir hit haline geldi.

Farklı boyutlara gelirsek: Hello Kitty Japonya'nın sevimliliğinin elçisi olarak kabul edilse de, sinirli kırmızı panda Aggressive Retsuko (Aggretsuko), sıradan bir çalışan kadının hayal kırıklıklarını yansıtıyor. Bir diğer sıradışı karakter ise "tembel yumurta" Gudetama. Bu karakter, depresyonla mücadele ediyor ve hayatın karanlık gerçeklerini yansıtan soğuk espriler yapıyor.

O ASLINDA BİR KIZ ÇOCUĞU

Yazının son kısmını ise bir muammaya ayıralım: Kim bu Hello Kitty? Zira geçen Temmuz ayında bir Sanrio yöneticisinin yaptığı açıklamalarla kafaları fena halde karıştırdı.

Sanrio'nun perakende iş geliştirme direktörü Jill Koch, ABD televizyonunda izleyicilere "Hello Kitty bir kedi değil," diyerek hayranlarını şoke etti. Koch’un iddialarına göre, Hello Kitty aslında İngiliz bir kız çocuğu… Üzerine Tsuji, şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı: "Hello Kitty, Hello Kitty'dir ve istediğiniz kişi olabilir - kız kardeşiniz, anneniz ya da başka bir siz olabilir." Bu, hayranlarının aradığı kesin cevap olmayabilir - ancak sonuçta, Hello Kitty, genç Tsuji doğmadan 14 yıl önce yaratıldı. Yaratılışından yarım asır sonra, sevilen karakterin köken hikayesi yıllarca gizemini koruyor. Ve tabii popülerliğini de…

Sevimli kahraman İstanbul’da

Türkiye'nin ilk lisanslı Hello Kitty sergisi, İstanbul Akasya’da açıldı.

Türkiye'nin ilk lisanslı Hello Kitty sergisi, ziyaretçileri Hello Kitty'nin sevimli ve ikonik dünyasında eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor. Sergi geliştirmesini Marketing Toys - Imagineer Kids, Proje Yönetmenliğini Koray Özdemir, Küratörlüğünü Dilay Duman’ın yaptığı sergide, 5 farklı deneyim alanı bulunuyor. Dev bir top havuzuyla dolu parti odası, neon odası ve dev şekerlerden oluşan bir dünyayla benzersiz bir atmosfere sahip sergideki her oda Hello Kitty'nin dostluk, nezaket ve kapsayıcılık gibi evrensel değerlerini interaktif ve sürükleyici bir şekilde aktarmak üzere tasarlandı. Proje Yönetmeni Koray Özdemir ‘’Hello Kitty; dünyanın en tanınmış yüzü, Unicef barış elçisi, Kawaii kültürünün en önemli temsilcisi, 7’den 70’e her yaşa hitap eden bir karakter. Deneyim alanları ve mağazanın da içinde bulunduğu sergisi 14 Şubat tarihine kadar Akasya’da görülebilir” dedi.