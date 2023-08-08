İklim dostu: Fisker Ocean

OKAN ALTAN

Önümüzdeki hafta 60 yaşını dolduracak olan Danimarkalı Herik Fisker ile BMW Z8 roadster’ı üretime hazırlarken tanıştığımızı hatırlıyorum. Fakat BMW’deki asıl görevi, markanın ilk minik elektriklisi E1 idi… Daha sonra Aston Martin DB9’un son halini gerçekleştirdiğinde, ilk uzun söyleşimizi 20 yıl önce yapmıştık. V8 Vantage’daki imzası ise, kendisini bir anda sektörün en önemli tasarımcılarından bir yapmıştı. Aynı dönemde Ford’da da Shelby GR-1 onun yönettiği California stüdyolarından çıkmıştı. İlk Tesla Model S’in çizimine de 2007 yılında başladığını ve Artega GT gibi süper dizaynlarda da imzası olduğunu biliyoruz.

Ardından kendisinin ilk Fisker Karma hibridini görmüş, hatta kullanmıştık. Fakat o girişim tutmamış, sonradan kurduğu HF Design ve VLF Automotive de, istenildiği kadar kârlı olamamıştı… Fakat kendi markasını yaratma tutkusundan vazgeçmeyen Henrik, 2016’da eşi Geeta Gupta ile birlikte Fisker Inc.’i kurdu ve yıllarca dar bütçesiyle savaşarak ilk yüzde yüz kendi otomobili Ocean’ı gerçekleştirmeyi başardı. Tam 63 bin ön siparişle tam elektrikli ve neredeyse tamamı okyanusta geri dönüştürülmüş materyaller ile Graz’daki Ocean üretimini başlattı.

Kendi fabrikası ABD’de kuruluncaya kadar Avusturya’daki Magna Steyr tesislerini ve onların platformunu kullanacak olan Fisker, bataryalar için de Çinli CATL’ın lityum nikel manganez kobalt oksid ve lityum demir fosfat hücre kimyalarını tercih etti… Böylece Extreme versiyonunda 579 kilometreye kadar menzil vaadi oluşturdu ve ilk müşteri teslimatını da önce Danimarka’da sonda ABD’de yapmaya başladı.

İşte o ilk Fisker Ocean’lardan birini yine Danimarka’nın ünlü otomotiv gazetecisi ve Bil Megasinet yayın yönetmeni, arkadaşım Mikkel Thomsager kullandı ve Hafta gazetesi için değerlendirdi…

ÖZGÜN TASARIM YAKLAŞIMI

Şimdi kendisinin sözleriyle Ocean’ı öğrenelim:

“Eğer BMW iX3 ve Mercedes EQC ile rekabet edecek büyüklükte bir elektrikli SUV arıyorsanız; Fisker Ocean devasa bataryası, konforu ve eğlenceli çözümleriyle heyecan verici bir alternatif… Ancak, aracın yazılımının henüz tamamlanmamış olduğunu düşünsek de; özellikle fiyatı göz önüne alındığında, sonuç arzu edilir ve evet… Fisker Ocean, beklemeye ve paraya değer!..

2022 sonbaharından Haziran 2023’e kadar Danimarka, Almanya ve ABD'de bekleyen müşteriler, homologasyon testlerinin çok uzun sürmesi ve seri üretimin gecikmesine sabrettiler ve 2023 yılı üretim hedefi 35 bin olmasına rağmen, bu yıl gerçekleşecek ilk 18 binde olmayı şans olarak gördüler.

Fabrikadan çıkan ilk 5 bin Ocean, Fisker Ocean Extreme adlı 475 HP 696 Nm’lik en üst versiyona denk One adı verilen yüksek donanımlı dört çekerli özel sürümüyle 606,912 DKK yani 81 bin 500 Euro etiketiyle adeta kapışılmıştı.

Ocean, Henrik Fisker'in özgün tasarım yaklaşımıyla 4.774 mm uzunluğunda fakat 1.982 mm genişliğiyle tüm rakiplerinden daha güçlü duruyor. Tekerlekler ve çamurluklar dört köşede de neredeyse otomobilden taşıyor ve kaslı bir görünüm kazandırıyor. Ancak, Avrupa’da bunun bedeli, şehir içinde park yeri bulmakta zorlanmak olabilir.

Ayrıca 12 metrelik nispeten geniş bir dönüş çapıyla da büyüklüğünü hatırlatıyor. Ancak, sürüş deneyimini şaşırtıcı derecede iyileştiren suspansiyon konforu, test aracının 22 inçlik opsiyonal jantlarına rağmen, tümsekleri ve kötü yüzeyleri gerçekten iyi idare ediyor, köy yollarında ve otoyollarda hatasız yön dengesi sunup, yüzey üzerinde kayıyor…

Dar manevralarda, direksiyon oranı orta konumda oldukça agresif olmasına rağmen, süngerimsi bir his vermesi ise çok ilginç. ‘Hyper’ sürüş modunu seçerseniz, güç pedalına bastığınız anda 0-100 km/h’ye 4.0 saniyede bu 2,5 tonluk aracı hızlandırabiliyorsunuz. Ağırlığına rağmen virajlarda şaşırtıcı derecede az yuvarlanma yaşatsa da, Ocean’ın bir spor otomobil olmadığı da bir gerçek.”

TORPİDO YERİNE AÇILIR MASA

Aracı anlatmaya devam eden Mikkel Thomsager, çift katlı yan camlarıyla rüzgar gürültüsünü azaltmaya çalışsa da, 80 km/h’den itibaren kabinde biraz yüksek, tanımlanamayan bir gürültü seviyesinin neredeyse bir jet uçağında oturmak gibi bir his yarattığını söylüyor. Thomsager aracı anlatmayı sürdürüyor:

“108 kWh net olmak üzere 113 kW'lık etkileyici bir kapasiteye sahip bataryası, evde 11 kW, hızlı şarj cihazında ise 200 kW'a kadar şarj edilebiliyor. Testimiz sırasında, 300 kW'lık Shell DC cihazında 15 dakikada yaklaşık 150 kW şarj edilebilmesi, çok önemli idi.

Rakiplerini şaşırtan 707 kilometrelik resmi WLTP menzili, bizleri de şaşırtırken, tüketimini ekranlardan göstermeyen aracın gerçek verilerini takip edememek bizleri de şaşırttı…

Direksiyonun arkasındaki küçük ekranda (tüketim bilgileri hariç) en temel bilgiler sağlanırken, ortadaki 17 inçlik büyük ve dik HD ekran neredeyse tüm ikincil bilgiler ve işlemlerle ilgileniyor ve araç dururken film ya da canlı yayınları seyretmek isterseniz 90 derece dönüp TV’ye dönüşebiliyor, hareket ederken dik haline otomatik olarak dönüyor.

Ortala boyların biraz üstündeki sürücülerin kalçalarının dar ve kısa minderli koltukta sıkışacağını, uyluk desteği yok ve koltuk arkalığında ayarlanabilir bel desteği bulunmamasının sorun olacağını düşünüyoruz.

Torpido gözü yerine yolcunun önündeki uçak tarzı bir açılır masa, her iki ön koltuğun altında saklama bölmeleri, zemininin altında kolay erişebilinen şarj kablolarını saklayan 550 litrelik geniş bagajı, ön camın ortasındaki küçük bir kapak aracılığıyla silecek suyunun doldurulması, düz zemini, üç yetişkinin rahatlıkla sığabileceği ısıtmalı arka koltuk oturma pozisyonu ve geniş baş/diz mesafesi, pozitif notlarımız arasında… Bagaj hizasındaki üçüncü yan cam ve arka camın elektrikli ve uzaktan kumandayla açılabilmesi, tavanın yarısını kaplayan açılabilir büyük sunroof’undaki küçük güneş panelleri de ilginç…

Fisker, Ocean'ın dünyanın en iklim dostu otomobil modeli olduğunu iddia ediyor. Böylece geri dönüştürülmüş plastik panellerin göze hoş gelmemesini mazur görebiliriz… Koltuklar da, pürüzlü yüzeyli plastik bir malzeme ile kaplanmış. Özel görünseler de, öyle hissettirmiyor ve hatta biraz ucuz görünüyorlar. Örneğin, iç kapı kollarının kalıplanmış kenarları…

Aktif hız sabitleyici, aktif şerit takip, otomatik park ve yokuşlarda aracın geriye doğru kaymasını önleyen yokuş tutma özelliği, sonbaharda gelmesi beklenen yazılım güncellemeleri ile Ocean’lara yüklenecek. Ön cama sürüş bilgilerinin yansıması, ayarlanabilir bel destekli ve soğutmalı ön koltuklar gibi donanımlar da henüz bulunmuyor.

Öte yandan, segmentine göre fiyatı, özellikle devasa bataryasıyla beğenilebilir. Büyük bataryalı fakat daha da az donanımlı 60.000 Euro’luk orta sınıf bir seçenek de sunacak olan Fisker, hatta 44.000 Euro başlangıç fiyatına sahip 275 HP önden çekerli 75 kWh bataryalı bir giriş seviyesi versiyon da duyuruyor.”



Fisker Ocean One arka koltuk

Arka koltuktaki orta kolçakta ses ve havalandırma kontrolleri için dokunmaya duyarlı bir ekran bulunur. Açılır tavan tek bölmeli ve tavanın neredeyse yarısını açıyor.





Fisker Ocean One California Mode

Tek bir düğmeye dokunarak ön hariç tüm camların açabildiği özelliğe ‘California Modu’ deniliyor.





Fisker Ocean One arka kapı penceresi

Arka cam, hem uzaktan kumanda hem de kabin içindeki bir düğmeye dokunarak açılabilir.

Fisker Ocean One bagaj

Resmi olarak 566 litre olan bagaj alanı, koltuklar katlandığında 1.274 litreye çıkıyor. 3.000 Watt’lık 230 Volt’luk prizleri ise bonus.



Fisker Ocean çekme kancası

Orijinal montajlı, kısmen elektrikle çalışan bir çeki demiri ile sunuluyor. Fisker Ocean One'ın çeki kapasitesi, 1.820 kg.

Fisker Ocean ön panel

Bilgi-eğlence sistemi Android işletim sistemini kullanıyor ancak navigasyon sistemi TomTom. Sistemi kullanmaya alışmak biraz zaman alıyor, ancak sesi ve ekranın 90 derece döndürülebilmesi çok iyi.

Fisker Ocean karşılama

Kurucusu, tasarımcısı ve sahibi Henrik Fisker, yeni kullanıcıları otomobili ilk kez yapılandırırken karşılıyor.

Fisker Ocean Tüketim

Batarya tamamen şarj edildiğinde menzil her zaman 707 kilometreden başlıyor. Fisker Ocean'da tüketim ölçer olmadığı için anlık enerji sarfiyatı takip edilemiyor.