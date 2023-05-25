Kadın futbolunda başarı için desteğe ihtiyaç var

FATOŞ BOZKUŞ

Kadın futbolu dünyada en hızlı büyüyen spor branşlarından biri. Geçen yıl Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası finali 345 milyona yakın izleyici tarafından takip edildi. Yine geçen yıl Camp Nou’da oynanan FC Barcelona ve VFL Wolfsburg maçını 90 binin üzerinde rekor bir kalabalık izlerken, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali ise seyirci sayısını ikiye katladı.

Kadın futboluna yönelik ilgi ülkemizde de etkisini hissettirmeye başladı.

Spor iletişimi uzmanları Türkiye’nin futbola olan mevcuttaki yoğun ilgisinin, kadınların bu alandaki varlığına ve elde edecekleri başarıya toplumun önümüzdeki süreçte vereceği olumlu yanıtın, kadının güçlendirilmesi açısından futbolu önemli bir platform haline getirebileceği görüşünde birleşiyorlar. Türkiye’nin kadın futbolundaki potansiyelinin farkında olan UEFA, son yayımladığı Business Case Raporu’nda Türkiye’yi, önümüzdeki 10 yıl içinde kadın futbolunda medya haklarını en az 8 kat artırması öngörülen, en yüksek potansiyele sahip ülkeler arasında gösterdi. Önümüzdeki süreçte hem kulüp hem de Milli Takım bazında önemli başarılar elde edilmesi için desteğe ihtiyaç var.

Şirketler bu farkındalıkla son yıllarda kadın futbolunu desteklemeye başladı. Türkiye’de kadın futbolunu Fenerbahçe ve Galatasaray ile yaptığı yol arkadaşlığıyla destekleyen Petrol Ofisi Grubu da bu şirketlerden. Hem ezeli rakip hem de ebedi dost olan iki kulübün birlikte sponsorluğunu yaparak kadın futbolunda öncülük yapan şirket, iletişimle bu sponsorluğun etrafını örmek için de çalışıyor. Şirket bu kapsamda yakın zamanda kadın futbolcuların potansiyellerine ve yaratabilecekleri etkiye vurgu yapmak üzere ‘Güç Onlarda, Gücümüz Onlarla’ reklam filmini yayına aldı.

SOSYAL FAYDA SAĞLAMAK BİZİM İÇİN DEĞERLİ

Şirket olarak kadının güçlendirilmesine yönelik yatırımları artırmaya devam ettiklerini, özellikle de kadın futbolunun gelişimi için 2022 yılından bu yana Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futbol takımlarına sponsor olarak destek verdiklerini anlatan Petrol Ofisi Grup CMO’su Sinan Seha Türkseven “Fenerbahçe ve Galatasaray gibi iki büyük camiayla birlikte spordaki başarının yanında toplumsal farkındalık ve sosyal fayda sağlıyor olmak bizim için çok değerli. Sponsorluk anlaşmamızın yanı sıra formalarında taşıdıkları Petrol Ofisi’nin simgesi ‘Asena’ ile saha içinde de onları yalnız bırakmayıp onların itici gücü olduğumuzu vurguladığımız ‘Gücümüz Onlarla’ reklam filmimizle de ülkemizde kadın futbolunun bilinirliğinin artmasına, bu sayede yeni kadın sporcuların yetişebileceği bir alan yaratmaya katkı sunmayı amaçlıyoruz” diye konuşuyor.

Voleybolda olduğu gibi futbolda da kadınların başarı hikayesi yazması, daha da önemlisi yeni kadın sporcuların yetişmesi için bu desteklerin daha da artması çok önemli.