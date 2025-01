Koltukta dinlenme rehberi

CANAN DEMİRAY

DİPLOMAT

NETFLIX’İN politik draması Diplomat, ikinci sezonun da temposunu artırıyor. İlk sezonda Afganistan’a sahalara tayin olduğu gün rotası bir anda Londra’ya dönen ve büyükelçi atanan ABD büyükelçisi Kate Wyler bu kez uluslararası krizlerin ve kişisel karmaşaların tam ortasında. İngiliz savaş gemisine saldırının arkasındaki güçleri ortaya çıkarma çabası, Kate’i politik bir satranç oyununa sürüklüyor. Ayrıca, manipülatif eşi Hal Wyler ile olan gerilimli ilişki de hikayenin merkezinde yer alıyor. Keri Russell ve Rufus Sewel’ın yanına bir de Allison Janney’nin diziye dahil olması ise güçlü kadın figürleri arasındaki dinamiği artırıyor. Diplomat, entrikaları ve zekice yazılmış senaryosuyla izlenmesi gereken yapımlar arasında.

NOBODY WANTS THIS

KRISTEN BELL ve Adam Brody’nin başrollerinde olduğu, Erin Foster’ın hayatından esinlenilmiş bu romantik komedi, samimi ve eğlenceli hikayesiyle öne çıkıyor. Joanne ve Morgan adın da iki kız kardeşin filtresiz podcast’leri, ilişkiler ve seks üzerine dürüst sohbetlerle dolu. Ancak hikaye, Joanne’in bir arkadaş partisinde nişanını yeni atmış bir haham olan Noah ile tanışmasıyla karışıyor. Dinle hiç ilgisi olmayan Joanne de ailesi ve cemaatinin gölgesi altında yaşayan Noah da “bizden olmaz” diye düşünseler de ikilinin arasında kıvılcımlar çakmaya başlıyor. Aralarındaki tatlı romantizm ve çatışmalar, Kristen Bell ile Adam Brody’nin uyumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. Yumuşak bir örtü altında tatlı tatlı ısınmak gibi.

THE PERFECT COUPLE

ELIN HILDERBRAND’IN çok satan romanından uyarlanan The Perfect Couple’da, Greer Winbury ve eşi Tag, oğulları Benji ile Amelia adındaki nişanlısına kusursuz bir düğün organizasyonu yaparken, hazırlıklar gelinin en yakın arkadaşı olan nedimenin ölümüyle kesintiye uğruyor. Şüphe oklarının her kesin üzerine döndüğü bu hikayede, hem aile içindeki çatışmalar hem de sırlar gün yüzüne çıkıyor. Ailenin manipülatif annesi Nicole Kidman baba ise Liev Schreiber. Nantucket sahilinde geçen hikaye, aile sırları ve karmaşık ilişkilerle izleyiciyi içine çekiyor. Dizinin jeneriğindeki dans koreografisi viral de olan dizi, katil kim oynamayı sevenlere göre.

BAD SISTERS

BAFTA ÖDÜLLÜ YAPIM, ikinci sezonuyla geri dönüyor. 5 kız kardeşin hikayesinde ilk sezonda, Grace’in zorba kocası John Paul’un ölümüyle başlayan hikaye, cenaze günündeki sıradışı bir detayla tonunu net bir şekilde belirlemişti. John Paul’un tam anlamıyla nefret edilen bir adam olması, beş kız kardeşin dayanışmasını daha da anlamlı hale getiriyordu. Ama asıl soru, John Paul’un ölümünde kimin eli olduğuydu. Bu sorunun cevabını ararken kız kardeşlerin, Claflin & Sons sigorta şirketinin baskısıyla nasıl başa çıktığını izledik ve belki de her birimiz, onların bu işten sıyrılmasını istedik. İkinci sezonda ise Garvey kardeşler, geçmişin izleri ve yeni tehditlerle başa çıkıyor.

AGATHA ALL ALONG

MARVEL’IN karizmatik kötüsü Agatha Harkness, kendi hikayesiyle ekranda. Sezon başın da Agatha’yı Westview banliyösünde, bir dedektif kılığında görüyoruz. Ancak işler kısa sürede rayından çıkıyor ve Agatha, es ki düşmanlarından Rio Vidal ile yüzleşirken, güçlerini geri kazanmak için yeni bir cadılar meclisi toplamak zorunda kalıyor. Hahn’ın enerjisi ve Aubrey Plaza ile arasındaki kimya, dizinin hem eğlenceli hem de ürkütücü atmosferini mükemmel bir şekil de tamamlıyor. Jac Schaeffer’ın yaratıcı dokunuşlarıyla Agatha All Along şarkılarıyla ve cadıların maceralarıyla , Marvel hayranları için kaçırılmaması gereken bir yapım.

Sinema ve televizyonun prestijli ödül törenlerinden biri olan 82. Altın Küre Ödülleri, 5 Ocak gecesi Los Angeles’ta düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

EN İYİ DRAMA DALINDA The Bru talist, Brady Corbet’in sinematografisinden çıkan ve Adrien Brody’nin II. Dünya Savaşı sonrası Amerika’da hayata tutun maya çalışan bir mimarı canlandırdığı etkileyici bir yapım. Göç, kayıp ve yaratıcılığın gücü üzeri ne 3,5 saatlik görsel bir şölen sunan film, Brody’nin Oscar’lı kariyerine yeni bir ödül getirebilir. Conclave, Ralph Fiennes ve Isa bella Rossellini’nin performanslarıyla Vatikan’daki entrika ve siyasi rekabeti işlerken dikkat çekiyor. Genç yetenek Timothée Chalamet’in başrolünde olduğu iki film, A Complete Unknown ve Dune: Part Two, bu kategorinin diğer iddialı adayları. En iyi müzikal veya komedi film dalında Jacques Audiard’ın müzikal suç draması Emilia Pérez, 10 adaylıkla kategorinin favorisi. Lideri canlandıran Karla Sofía Gascón, bu rolüyle ödüle aday gösterildi. Kazanması halinde, bu kategoride ödül alan ilk transseksüel oyuncu olacak. Adaylardan The Substance, modern insanın bağımlılık ve kimlik arayışını çarpıcı bir dille ele alıyor. Demi Moore ve Margaret Qualley’nin güçlü performanslarıyla dikkat çeken yapım, bu kategorinin iddialı adaylarından. Drama kategorisinde en iyi erkek oyuncu adayları arasında Adrien Brody (The Brutalist), Timothée Chalamet (A Complete Unknown), Daniel Craig (Queer), Colman Do mingo (Sing Sing), Ralph Fiennes (Conclave) ve Sebastian Stan (The Apprentice) yer alıyor. Drama kategorisinde en iyi kadın oyuncu adayları Pamela Anderson (The Last Showgirl), Fernanda Torres (I’m Still Here), Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swin ton (The Room Next Door) ve Kate Winslet (Lee). Biz Haluk Bilginer’in de rol aldığı Maria’ya belki biraz daha yakınız, Winslet iki yapımla törende olacak, Nicole Kidman ise, Babygirl’ü izleyebilenlere göre şimdiye kadarki en etkileyici performansıyla beyazperdede olacak. En İyi Animasyon Filmi kategorisinde 6 aday var: The Wild Robot, Inside Out 2, Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, Moana 2, Flow ve Memoir of a Snail. Kategoride favorim ayrıca iki ek adaylığı da olan The Wild Robot. Yıl sonunda Altın Küre yarışına dahil olan The Day of The Jackal, izleyicileri şaşırtırken, Shogun Emmy Ödülleri’nde adeta fırtına gibi esmişti. Netflix’in dizilerinden Squid Game ve The Diplomat, komedi dalında The Gentlemen ve Nobody Wants This, sınırlı seride ise Baby Reindeer ve Ripley öne çıkıyor. 3.sezonuyla büyük ilgi gören The Bear, 5 adaylıkla televizyon kategorilerinde zirvede yer alıyor. Hulu’nun sevilen dizisi Only Murders in the Building, Martin Short ve Steve Martin’in performanslarıyla şanslı adaylardan biri.