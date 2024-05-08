Mercedes, AMG GT 63 S E Performance ile yollarda...

OKAN ALTAN

Mercedes-AMG, GT serisinin yeni üst modelini bir V8 motor ve e-motordan oluşan son derece güçlü şarj edilebilir hibrit E Performance olarak gösterdi. S’lerden SL’lere benzer sistem farklı modellerde olsa da, bu performans için en doğru gövde tipinin GT olduğu konusunda kimse itiraz edemez… Güçlü güç dağıtımı ve pilotunun isteklerine ışık hızında yanıt verebilecek bir zirve AMG mühendisliği… Üstelik Formula 1 takımının yenilikçi motor sporları teknolojisi, performans ve sürüş dinamikleriyle ilgili ince ayarlarıyla sürüş nitelikleri de maksimuma taşınmış.

0-100 km/h hızlanma için 2,8 saniyeden bahsettiğimizde, daha önce hiçbir AMG seri üretim modelinde böyle bir veriye rastlamadığımızı da belirtelim. Bu kadar hız için 4.0 litrelik V8, bir yanda yüksek performans hibrit sistemiyle, diğer tarafta da muazzam performans son derece dinamik sürüş kalitesiyle birleştirilmiş.

Sürücüsüne her ortamda bir pist canavarı heyecanı yaşatacak, bir süper otomobil ile bir hiper otomobil arasında konumlandırılan AMG GT 63 S E Performance, kapsamlı donanım ve olabilecek en iyi malzeme seçenekleriyle yollardaki en seçkin performans Coupé'lerden biri olarak da İngiliz ve İtalyan rüyalarına rakip oluyor.

Yeni SL ile birlikte platform kardeşliğini başlatan AMG GT, roadster olarak SL, Coupe formunda da AMG GT olarak, yeni bir hayata başlamıştı. Şimdi 816 HP 600 kW’lık en üst modeli, downforce ve motorun nefes alması gibi gerekliliklerle görsel olarak da farklılaştırılmış. Selefine göre daha konforlu fakat daha dinamik tasarladığını ilk bakışta fark ettirirken, acaba bunun üstünde bir Black Series de gelirse, “nereye kadar” sorularını da başlatabilir…

Almanya fiyatını 190.000 Euro’dan itibaren hesaplayabildiğimiz bu en seri AMG’de, benzer SL’de olduğu gibi, Speedshift MCT 9G otomatik şanzımanı, dört çekerli ve aktif arka tekerlek yönlendirmesi nasıl da o dar yapıya sığdırılmış diye de merak ettiriyor.

En iyi zamanda akselerasyonu 3,2 saniye olan ve maksimum hızda da 315 km/h görülen kardeşlerinin üstündeki 320 km/h’ye kadar uzanan ayrıcalıkları için 30 bin Euro’dan fazla fiyat farkı da talep ediyor…

Dört çekerde tamamen hatta sonsuz değişken tork dağıtımına izin veren sistemi, şasinin standart yuvarlanma stabilizasyonuna sahip olması, aracın dengesini de en iyi seviyeye çıkarıyor. Ayrıca aracın önünü 3 cm yükselterek park ve tümsek konforu da sağlıyor.

Arka tekerlerin 100 km/h hıza kadar ön tekerleklerin tersi yöne, 100 km/h üstünde önle aynı yöne dönmesi de, yol tutuş karakterini güçlendiriyor.

Arkada 6,1 kWh kapasite, 70 kW sürekli ve 150 kW maksimum güç sunan 560 hücreli yarış tipi bataryasıyla birlikte 150 kW 204 HP 310 Nm’lik sabit mıknatıslı senkron motorunun desteğiyle 63 S E Performance, öndeki BiTurbo V8’iyle ağırlık dağılımına da fayda sağlıyor. Bu hibridizasyonunun 1080 Nm korkuyla sadece agresif dinamizme değil, 13 km'lik tam elektrikli menzil sunarak kısa da olsa şehir içinde de biraz iyi hissetmenizi sağlayacak.

Aslında üstü kapalı bir SL gibi duran AMG GT, geçmişteki AMG GT Roadster’lardan bile daha sportif duruyor diyebiliriz. Fakat daha aykırı olarak panjuru daha alçakta, farları daha dik farklı şekilde, arka ışıkları da dar ve yatay…

Adrenalin garanti

AMG, GT’nin aktif aerodinamik parçaları ise, alt hava girişinin arkasında dikey çıtalar ve üst hava girişinin arkasında yatay çıtalar bulunan iki parçalı aktif aero kontrol sistemi, hava direncini azaltıyor, hava akışını gövde altına doğru yönlendiriyor ve yalnızca soğutma ihtiyacının arttığı durumlarda açılıyor. Arka spoilerin sürüş koşullarına bağlı olarak konumunu değiştirmesi, 80 km/h’den itibaren beş farklı açı almasını da unutmayalım. Motorun önünde, alt gövdede bulunan ve 80 km/h’yi geçince otomatik olarak 4 cm aşağı doğru uzanarak, Venturi etkisi ortaya çıkaran, aracı yola doğru çeken ve ön akstaki kaldırma kuvvetini azaltan ayrı bir aktif parça da, AMG GT’ye özel. Böylece virajlarda daha hassas ve daha doğru yönlendirilmeye olanak tanıyan bu detayların arasında dış hava girişlerinde, tekerlek davlumbazlarında ve arka rüzgarlığın yanında bulunan kanatlara sahip aerodinamik paket, daha büyük bir difüzör eklentisi ve sabit bir arka kanat ise opsiyon keyfine bırakılmış.

Kabin içinde 2+2 koltukların arka sırası, boyu 1,50 m'ye kadar olan küçükler için anca alan sunarken, katlanabilmeleriyle asıl ek bagaj rafı avantajı sağlıyor. Önde AMG’in ekstra performans koltuklarında entegre koltuk başlıkları da sportifliği tamamlayabiliyor. Koltuk destekleri Sport, Sport+ ve Race sürüş programlarında otomatik olarak vücudu daha sıkı tutarken; alt kısmı düzleştirilmiş spor direksiyon simidi, çok işlevli dokunmatik kaydırıcılar ve manuel şanzıman için aluminyum vites kulakçıkları taşıyor. Orta konsoldaki 11,9 inç dokunmatik MBUX ekranındaki ‘AMG Performans’ menüsü, güç, tork veya yanal hızlanma verilerinin yanı sıra dört tekerlekten çekiş sisteminin güç dağıtımı ve mevcut araç durumuyla ilgili verileri hazırlıyor. AMG Track Pace ise, tanımlanmış bir rota üzerinde sürüş sırasında saniyede on kez 80'den fazla araca özel veri kaydediyor. Viraj açıları ve fren noktaları görüntüleniyor ve artırılmış gerçeklik işlevi içeren opsiyonel ön cama yansıyan verilerin üstünde pistlerin ideal pilotaj çizgisi sanal olarak görüntüleniyor.

Günlük kullanımda her şey kontrol altında tutarak konforlu bir sürüşten, dağlık ya da kırsal yollardaki dinamik sürüşlere ve önceki haline göre sersemletici G’ler yaratarak ekstrem hızlara kadar, SuperSport adrenalinini garanti ediyor.

Affalterbach’a özel Active Ride Control suspansiyonu, ‘elektrikli’, ‘pil korumalı’, ‘konfor’, ‘kaygan’, ‘spor’, ‘spor+’, ‘yarış’ ve ‘bireysel’ olmak üzere 8 farklı AMG Dynamic Select sürüş programı sunuyor. AMG GT’lerin ‘baron’u, ön akstaki karbon seramik fren disklerinin 420x40 mm ve arkada 380x32 mm irilikleri, 10 kollu 20 inçlik AMG hafif alaşım jantların üzerindeki önde 10,5 J 295/35 R ve arkada 11,0 J 305/35 R lastikleri ve Manufaktur özel sipariş aksesuar listesiyle, baş döndürücü…