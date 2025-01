Milano’dan durum raporu

Takip Et

Alexander Kokoskeriia

Prada / Amerikan rüyası

Prada, 2025/2026 Sonbahar-Kış için, ağırlıklı olarak spontanlığa, öngörülemezliğe ve aşırı düşünmenin kasıtlı olarak reddedilmesine dayanan bir erkek giyim koleksiyonunu tanıttı. Koleksiyonun ortak kreatif direktörleri olan Miuccia Prada ve Raf Simons, tasarıma yönelik ham ve içgüdüsel bir yaklaşımı ustaca sergilediler. Temel görünümler arasında, ilkel tasarımı çağrıştıran ancak modern bir bağlama dayanan, açık kenarlara sahip büyük boy shearling yakalar yer alıyordu. Daralan tişörtler ve trençkotlar, ikinci el mağazaların hazinelerini veya vintage masa örtülerini anımsatan çiçekler ve ekoselerle bir hayli süslüydü. Yıpranmış deri bowling çantaları ve renkli kovboy çizmeleri gibi sıra dışı aksesuarlar, genel koleksiyonun havasına hem eğlenceli hem de melankolik bir dokunuş kattı. Kasvetli tonlardaki kazaklar, dar kuplu çizgili pantolonlar ve pijama altları, dış giyimin sağlamlığıyla tezat oluşturarak ayrı bir samimiyet ve evcimenlik duygusu taşıyordu. Lüks yün paltolar, süet blazerler ve keskin naylon bomber ceketler, markanın günlük rahatlığı zarafetle dengeleme becerisinin altını bir daha çizdi. Amerikan kovboy temalı filmlerden David Lynch'in gerçeküstü dünyasına kadar uzanan bu rüya gibi hikaye anlatımı tüm moda sevenlerini adeta hipnotize etti.

Dolce & Gabbana / Paparazzi yorumu

2025-26 Sonbahar Kış 'Paparazzi' erkek giyim koleksiyonu, sinematik bir havayla görücüye çıktı ve podyumları adeta kırmızı halı gösterisine dönüştürdü. Ünlülerin peşinde koşan sokak fotoğrafçıları gibi giyinmiş modeller, maksi kürk astarlı kot ceketler, büyük boy peluş paltolar ve hacimli örgü kazakların üzerine yerleştirilmiş yumuşak uzun paltolar giyerek gösteriyi açtı. Kargo pantolonların sağlam çekiciliğiyle birleşen koleksiyonun açılış görünümü, pratiklik ile yadsınamaz çekicilik arasında sağlam bir denge kurdu ama defile ilerledikçe anlatı da değişti ve tabii ki markanın genlerinde yatan ve özellikle gösterişi seven o klasik silüetler podyumu doldurmaya başladı. Koleksiyon, sade sokak giyimi anlarından yüksek oktanlı kırmızı halı görünümlerine kadar modern ünlülerin hikayesini anlattı. Bu kreşendo, çağdaş ayrıntılarla dolu ve ışıltılı mücevher iğneleriyle süslenmiş, yeniden tasarlanmış smokin formunda karşımıza çıktı. Gösterişli aksesuarlarla tasarlanmış canlı beyaz gömlekler gibi sadeleştirilmiş görünümler bile herkese lüksü ve her an kameraya karşı hazır olunması gerektiğini epey hissettirdi. Kot pantolonlarla eşleştirilmiş payetli blazerler, özel dikilmiş pilili pantolonlarla üst üste bindirilmiş şık tişörtler ve aynı tonda süslemelerle vurgulanan gösterişli kahverengi kadife takımlar, gelecek kış sezonunda gündelik kombinlerimizin şıklığını zahmetsiz bir biçimde oluşturacaklar.

Emporio Armani / Zamansız zarafet

Markanın 2025-26 Sonbahar Kış erkek giyim koleksiyonu, Armani’nin zamansız zarafetini çağdaş yenilikle dengeleyen giysileri üretme konusundaki kararlılığının bir örneğidir. Koleksiyonun ana konsepti rafine dokular, katmanlı silüetler ve dinamik bir renk paleti aracılığıyla baştan çıkarma konseptini keşfederek, sofistike olmanın ince ama güçlü cazibesini temsil ediyor. Belirgin bir şekilde metalik öğeler ve hayvan baskıları içeren dokusal çeşitliliği sayesinde parçalar apayrı bir stil mertebesine yükseldi. Parlak kahverengi deriler, dayanıklılık ve erkeksi zarafeti simgeleyen paltolar ve aksesuarlar yeniden başroldeydi. Peluş ve yapılandırılmış kumaşların etkileşimi, parçalara derinlik ve lüks bir duygu kattı, ayrıca katmanlardan oluşan kombinler tanımlayıcı bir unsur olarak koleksiyon boyunca öne çıktı. Büyük cepler ve ayarlanabilir askılar gibi işlevsel ayrıntılarla süslenmiş kabarık ceketler özenle seçilmiş lüks kumaşlarıyla birleşerek ortaya couture işçiliğin kalitesindeki görünümlere dönüştü. Son derece bu kullanışlı parçalar, büyük boy eşarplar ve hacimli paltolarla yan yana getirilerek çarpıcı bir görsel şöleni yaratmayı başardı. Renk paletine gelince; kahverengi, ten rengi ve yumuşak yeşil gibi toprak tonlarından yola çıkarak zamansız bir temel oluşturdu. Bazı parçalarda kullanılan zengin morlar, altınlar ve canlı sarılar gibi mücevher tonları, koleksiyona muazzam damgasını vurmak ile yetinmeyip, aynı zamanda sezonun trend haline gelen dönüşüm temasına da modern bir hava ve canlılık kattı.

Zegna / Yunan tanrıları

2025-26 Sonbahar Kış ‘Vellus Aureum’ erkek giyim koleksiyon ilhamını Yunan mitolojisindeki efsanevi Altın Post’un dayanıklılığı, zaferi ve mükemmelliğinden alıyor. Podyumdaki tasarımlar, yünün rekor kıran inceliğini, klasik İtalyan tazeliğini modern, gündelik unsurlarla harmanlayan, lüks ama soğukkanlı bir tavrı yansıtan parçalar ile dolup taştı. Modeller, yeniden yapılandırılmış blazerler, yıkanmış Oxford takımlar, kareli bol kuplu pantolonlar, kaşkol yakalı paltolar, çift taraflı giyilen düşük omuzlu trençkotlar, koruyucu yakalı geniş bluzlar, kalın hırkalar ve çok sayıda bisiklet yakalı ve keskin v yakalı gömleklerle, gerçek otlardan oluşan devasa bir setin içinde boy gösterdi. Koleksiyon, duygusal ve maddi değerleri nedeniyle onlarca yıl boyunca farklı parçaların toplandığı bir gardırobu simgeledi. Doğal ortam panosunu oluşturan koleksiyonun hikayesinde ise koyu yeşil, açık bej, şarap bordosu, kahverengi ve kırmızı toprak gibi ana tonlarından oluşan renkler, son derece dünyevi bir hikaye yarattı. Ancak doğal ortama rağmen modeller, sanki iyi maaşlı işlerine giderken temiz kesilmiş yeşilliklerin arasından kısa bir yoldan gidiyormuşçasına, özel tasarlanmış kalın mokasen ayakkabılar ve tıraşlanmış Oxford botları ile modern bir görünüm sergiliyordu.