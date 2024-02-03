Moda dünyasından ters köşe

DERİN AVCI

Geçen yılı ‘Sessiz Lüks’ akımına istinaden bejler, griler ve yalın siluetlerle geçirmiş, YouTube başında sadeliğin ön planda olduğu ‘Clean Girl/Temiz Kız’ makyajının inceliklerini hatmetmiş, Instagram feed’imizi ‘Old Money/Eski Para’ havası estiren filtrelerle bezemiş olabiliriz… Ama bunların hepsi -şimdilik- geride kaldı. Zira moda dünyası ters köşe yapmayı sever. O yüzden size ‘reddedemeyeceğiniz bir teklifle’ geliyoruz. Mafya liderinin eşi gibi görünmeye hazır mısınız?

Hailey Bieber, Dua Lipa ve Kendall Jenner’ın stilinde izlerini yakaladığımız, TikTok ile yükselişe geçen ‘Mob Wife/Mafya Eşi’ akımı, günün konusu… TikTok’ta 9,9 milyon kez görüntülenen #mobwifewinter hashtag’i ile ortalığı kasıp kavuran bu akım, ‘yalın’ rakiplerine meydan okudu.

Peki nasıl mafya eşi havası estireceğiz? Malzemeleri veriyoruz: Biraz Sopranos, biraz Godfather, biraz Casino. Üzerine bir tutam Narcos ve bolca Griselda… Ekranın ikonik simalarına dikkatler bakın. İsmi üzerinde: ‘Mob Wife’ yani ‘Mafya eşi’ trendi ilhamını mafya liderlerinin eşlerinin yetmiş ve seksenlerdeki maksimalist tarzından alıyor. Yani her şey güçlü ve zengin görünmekle ilgili… Ve tabii ki, Latin ateşini 100 metre öteden yayabilecek kadar seksi ve cazibeli…

Peki bu akım nasıl alev aldı? Hikaye, Influencer ve yazar Sarah Arcuri’nin, @thesweetpaisana hesabı üzerinden paylaştığı videolarla başladı… 29 yaşındaki Arcuri, aslında 2022'den beri "mafya eşi" stilini anlatan videolar paylaşıyor. Ancak Instagram’da 120K takipçili Arcuri’nin paylaştığı videoların patlaması, TikTok üzerinden oldu. Sadece moda ekseninde değil; mafya kültürünün modadaki izine dair derinlemesine incelemeler de içeren paylaşımlarını şöyle anlatıyor: “Bu sadece bir tarz değil, aynı zamanda gücü temsil etmekle ilgili. Minimalist tarzın öncüsü olan Clean Girl/Temiz kız tarzını hiç benimseyemedim, kendi yolumdan gitmek istedim" ‘80’lerin cesur ihtişamını’ kendine pusula olarak seçen Arcuri’nin stil kodları ise şöyle… Gündüz Carmela Soprano, gece ise Casino’daki Ginger gibi giyin!

Peki bu stil nasıl yakalanıyor? Kilit parçaları açıklıyoruz: Hacimli saçlar, uzun kırmızı tırnaklar, leopar desenleri, peluş ve yapay kürkler, siyah uzun deri paltolar, büyük güneş gözlükleri, ve altın mücevherler. Mob Wife akımında sadelik dostunuz değil. Aksine düşmanınız. Amaç olabildiği kadar abartmak, ışıldamak, ve dosta düşmana ‘ben buradayım’ sinyalini verebilmek.

Makyajdaki yansımalarına gelirsek… Malum, mafya eşinin hayatı ‘çileli’… Sabah alışverişte, akşam davetlerde salınmak zor zanaat… Arada diğer ‘babaların’ eşlerine gözdağı verebilecek bakışlar ve dolaptaki ihtişama eşlik edecek bir makyaj şart. Yani dumanlı göz makyajı, kalemle belirginleştirilmiş dudaklar ve hatları sertleştirecek keskin bir kontur. Makyajınızın cesur ve seksi olmalı…

Her ne kadar moda dünyasındaki her akım gibi gelip geçici olduğu iddia edilse de, mafya eşi trendi bir süre daha elini yakamızdan çekmeyecek gibi…