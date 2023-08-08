Mücevhere bronz ten dokunuşu!

ÖZGE YAVUZ

Son yıllarda plajlarda esen moda rüzgarının en güçlü parçalarından biri takılar... Renkli değerli taşlar, yarı değerli taşlar, boncuklar ve mineler plaj stilinin vazgeçilmezi. Elbette altını da unutmamak lazım… Kısmet by Milka markasının Kurucusu Milka Karaağaçlı İnce, yaz mevsimini, “Bronz tenle daha da parlayan mücevherleri sergilemenin en güzel zamanı” olarak yorumlarken, mücevherdeki trendleri de anlattı.

Bu yaz takılarda nasıl bir moda hakim?

Bence moda, kişinin kendini ifade edebildiği özgür bir oyun alanı. Ben kendi plaj stilimi mücevherlerimle tamamlarken pratik görünmeyi tercih ediyorum ve takılarımın her zaman ön planda olmasını seviyorum. Bana göre plaj şıklığının da bir numaralı tamamlayıcıları da mücevherler. Yazın ruhunu vurgulayan kolye kombinleri, renkli bilezikler, özgün tasarımlı halhallar bu sezonda yine çok popüler. Özellikle, bikinilerle iddialı bir görüntü yaratma gücüne sahip vücut zincirleri plajlarda bol bol göreceğiz. Farklı stilleri bir araya getiren kolye ve bilezik kombinleri ve yazın ruhunu çağrıştıran renkli bileklikler de çok tercih ediliyor. Bronz tenle daha da parlayan mücevherleri sergilemenin en güzel zamanı diyebiliriz.

Eskiden plajlarda bu kadar takı takılmazdı, şimdi oldukça popüler…

Artık her şey mümkün! Stilimiz anlamında fazlasıyla rahat olabileceğimiz yaz mevsiminde hafif, nefes alan kumaşların en gösterişli destekçisi mücevherler. Bahsettiğiniz tabunun tamamen kullanılan takının tarzına bağlı olduğunu düşünüyorum. Kısmet by Milka’ya ait parçaların tamamı gündüzden geceye rahatlıkla taşıyabileceğiniz, görünümlerinizi dönüştürme gücüne sahip tasarımlar. Çoklu kombinler oluşturup aşırıya kaçmadan özgün ve farklı görünmek aslında aksesuarlarla mümkün. Geçmiş modasına dönüp baktığımızda daha mütevazı, sakin bir hava var fakat günümüzde bu durum çok değişti. Altının parlaklığı ve dikkat çekme gücü plajlarda ışıltımızı artırmaya devam ediyor; aynı zamanda muhteşem bir son dokunuş yaratarak kendi özgün stilinizi yaratmanıza ön ayak oluyor, bundan daha güzel ne olabilir ki!

Hangi modeller öne çıkıyor?

Geçmişte olduğu gibi renkli değerli taşlar, yarı değerli taşlar, boncuklar ve mineler hala plaj stilinde ön plana çıkıyor. Yazın yüksek ve pozitif enerjisini yansıtan eğlenceli tasarımlar sık sık tercih ediliyor. Halka küpeler, farklı form ve uzunlukta altın zincirler, body chain’ler ve halhallar ise deniz kenarının vazgeçilmezlerinden. Sıradan bir stil güçlü parçalarla gerçekten bambaşka hale gelebiliyor. Tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış…