Musk kaçak mı dövüşüyor?

Selenay YAĞCI

Threads'in gelişi, Zuckerberg ile Twitter'ın sahibi Elon Musk arasındaki uzun süren rekabeti daha fazla alevlendirdi. Hatırlarsanız ikili geçen ay bu rekabeti şakayla karışık bir kafes dövüşü maçı yapmaya kadar götürdü. Zuckerberg’in Twitter’a alternatif olarak çıkardığı Threads, geçen hafta lansman yaptı. 16 yaşındaki Twitter’ın tahtını sallayıp sallamayacağı ise merak konusu oldu.

Threads’in ortaya çıkışından günler sonra Musk, Zuckerberg’in Meta’sını Twitter’ın ticari sırlarını kullanmakla ve çalışanlarını Threads üzerine çalışmak için kaçırmaya çabalamakla suçlayarak, dava açmaya hazırlanıyor. Ayrıca Twitter arama sonuçlarında Threads bağlantılarının gösterilmesini engellediği görülürken, kullanıcılara içeriklerde para kazanacağını alternatifi de duyurdu.

ELON MUSK EKTİĞİNİ BİÇİYOR

Twitter, Elon Musk'ın ekim ayında şirketi satın almasından bu yana bir dizi değişiklik geçirdi. iPhone’dan bile önce piyasada olan Twitter’ın çıkış ‘özgür konuşma’ manifestosu da tarih oldu. Sosyal medya mecrası, abonelik gelirini artırmak ve maliyetleri düşürmek için özel şirkete çevrildi. Mavi tik’i ücretli hale getiren ve sitede ücretsiz elde edilen verileri paketle satan Musk’ın ve en son adımı ise kullanıcıların tweet okumasına tarife getirmek oldu. Bu değişiklikler rakip sosyal medya mecraları için de açık bir alan yarattı. Twitter, Musk'ın devralmasından bu yana çeşitli teknik sorunlar da yaşadı. Reklam şirketleri içerik moderasyonu ile ilgili endişeler nedeniyle reklamlarını geri çekti.

ZUCKERBERG’İN KARNESİ DE İYİ DEĞİL

Twitter, son dönemde manipülasyonların, sahte haberlerin, kutuplaştırıcı içeriğin ve zorbalığın merkezi olarak eleştiriliyor. Ancak, Zuckerberg’in karnesi de iyi değil. Aynı suçlamalar 2010’lu yıllarda Facebook’a da yapılıyordu. Ayrıca Meta’nın en eski sosyal medya mecrası Facebook Cambridge Analytica skandalında milyonlarca kullanıcısının verilerini kötüye kullanmak ve 2016 ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlandı. Facebook, verilerinin şeffaflığı ve doğruluğu konusunda pazarlamacılarla yıllardır çatışırken, kullanıcı verilerini ve yanlış bilgileri yayması konusunda eleştirildi. Ancak, Facebook bu konu da yıllar içinde pek çok adım da attı. Özellikle sahte haberler konusunda oldukça yol aldı. Üçüncü taraf doğrulama programıyla sahte haberleri inceliyor ve işaretliyor. Elon Musk ise bu engellemelere tamamen karşı.

Threads sözcüsü Christine Pai de şirketin mevcut bilgi doğrulama programını Threads’i de kapsayacak şekilde genişletmeyeceğini söyledi. Bu, Meta’nın diğer uygulamalarında yanlış bilgileri nasıl yönettiğine dair ayırt edici bir özelliği ortadan kaldırıyor. Pai, Facebook veya Instagram’daki gönderilerin doğrulama ortakları tarafından yanlış olarak değerlendirildiğini, Threads’de de yayınlanırsa kendi etiketlerini taşıyacağını ekledi. Elon Musk ve Zukerberg’in ortak özelliği de hükümetlere yakın mesafede durmaları ve duyarlı olmaları.

İki sosyal medya mecrası da görünüş ve fonksiyon açısından birbiriyle benzerlik taşıyor. Her iki uygulama da kısa metinlere odaklanıyor ve kullanıcıların fotoğraf veya video yayınlamasına izin veriyor. Aradaki tek fark Threads’e katılmak için kullanıcıların 2 milyardan fazla aylık aktif kullanıcısı olan Instagram uygulamasında hesabının bulunması gerektiği. Instagram ile bağlantı kullanıcıların kolayca Threads hesabı açabilmesini sağladı. Bununla birlikte Threads hesabını silmek için kullanıcıların Instagram hesaplarını da silmeleri gerekiyor.

THREADS’IN ÜE SAYISI 5 GÜNDE 100 MİLYONU AŞTI

Zuckerberg'in Twitter'a alternatif olarak geliştirdiği Threads’ın üye sayısı 5 günde 100 milyonu aştı. Bu rakam yüz milyonlarca Twitter kullanıcısının yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor olsa da Threads'in kısa süredeki keskin büyümesi, Meta'nın kullanıcılarının yeni platforma bir şans vermeye istekli olduklarını gösteriyor. Ancak Twitter CEO’su Linda Yaccarino pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Sizi bir ileti dizisinde bağlı bırakmak istemem… Ama Twitter, gerçekten kendinizi aştı! Geçen hafta şubat ayından bu yana en büyük kullanım günümüzü yaşadık. Sadece BİR Twitter var. Bunu biliyorsun. Bunu biliyorum” dedi.

TWITTER’IN HABERCİLİK KİMLİĞİ AĞIR BASIYOR

Ayrıca uzmanlar, Threads’in, Zuckerberg'in sahip olduğu Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki 3 milyardan fazla devasa kullanıcıyı ve reklamverenleri platforma getirebileceğini düşünüyor. Threads’in başarısı Twitter'ın güçlü kullanıcılarını ya da ilk etapta uygulamaya hiç kaydolmamış kişileri kazanmasına bağlı olacak.

Mark Zuckerberg, Threads'i çevrimiçi kamusal söylem için dostça bir sığınak olarak sundu. Ancak, Threads'a üye olanların çoğunlukla Instagram kullanıcıları olduğu ve oradaki alışkanlığı taşıdığı da görülüyor. Diğer taraftan, Instagram'ın temelini oluşturan moda ve yaşam tarzı içeriğinin reklamcılar için cazip olduğu açık olsa da, dünyanın bunu tüketmek için başka bir platforma ihtiyacı olmayabilir. Twitter’ın ise habercilik kimliği ağır basıyor. Elon Musk’ın hemen havlu atmayacağını düşünen uzmanlar, karşılıklı hamlelerin artacağını savunuyor.

TWITTER TRAFİĞİ YÜZDE 11 AZALDI

Kullanıcıların çevrimiçi etkinliklerini izleyen platform SimilarWeb’e göre, Threads’in açıldığı ilk iki gün, Twitter’a gelen trafik önceki haftanın aynı iki gününe kıyasla yüzde 5 azaldı. Ayrıca, Twitter, kullanıcı trafiğinin yıldan yıla da yüzde 11 azaldığını belirtiyor.