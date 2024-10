Özlenen festivalin dönüşü

Takip Et

CANAN DEMİRAY

Bu yıl 11 farklı bölümde 80’i üzerinde filmi sinemaseverlerle buluşturacak festival kapsamında Ulusal Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Metraj Özel Gösterim, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Belgesel Özel Gösterim başlıkları altında sunulacak filmler ücretsiz olarak izlenebilecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ise yönetmen Ferzan Özpetek başkanlığında toplanıyor. Jüride Özpetek’le birlikte yapım tasarımcısı Deniz Göktürk Kobanbay, yönetmen Melisa Önel, akademisyen ve sinema yazarı Melis Behlil, oyuncular İlker Kaleli ve Gökçe Bahadır ile müzisyen Mercan Dede var. Ulusal Belgesel Film Yarışması jürisinde gazeteci ve belgeselci Ahmet Yeşiltepe, yönetmen Jale İncekol ve akademisyen Nurdan Tümbek Tekeoğlu yer alıyor. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jürisinde ise yönetmen Erdem Tepegöz, senarist ve oyuncu Derya Durmaz ile oyuncu Pınar Göktaş görev alıyor.

Saygın Festivallerden etkileyici filmler Altın Portakal’da izlenebilir

İngiliz yönetmen Mike Leigh’in modern aile yaşamına dair cesur ve derinlemesine bir bakış sunduğu ve dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan filmi ‘Hard Truths’, Vahid Vakilifar’ın, bir zamanlar tiyatroda kısa süreli başarı elde etmiş ancak o günleri geride bırakmış Elias karakteri üzerinden toplum ve modernite ilişkisini sorguladığı filmi ‘Rhinoceros Conquered The Middle East’, Koen Mortier'in şiddet dolu bir aileden alınan Liam'ın travmatik hikayesini anlattığı ‘Skunk’ festivalde gösterilecek. İzlenebilecek bir başka başarılı film ise Berlinale’nin Panaroma bölümünde prömiyerini yapan Ayşe Polat’ın son filmi ‘Im Toten Winkel.’

Kısa metrajlı filmler de atlamamalı. Özgür Seyben’in Alien, Derya Durmaz’ın feminist mücadelenin ne yazık ki ve kesinlikle geçmişin meseleleri olmadığını, sadece kadınların değil herkesin dayanışma içinde olması gerektiğini hatırlamaya çağırdığı filmi ‘Will You Come With Me?’ ve Selin Öksüzoğlu’nun Berlin Film Festivali’nde gösterilen kısa filmi ‘Görüşürüz Kaplumbağa’ filmleri izlenebilecek arasında.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması yine heyecan verici

Her yıl merakla takip edilen festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise 12 film yarışıyor. Ayçıl Yeltan’ın yazıp yönettiği Fidan, bu yılki Altın Portakal Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini yapacak. Parlak bir geleceği olmasına rağmen bir yol ayrımına gelen Fidan’ın hikayesini anlatan film Marsilya ve Roma’daki festivallerden ödüllerle dönmüştü.

Soner Sert'in yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Acı Kahve’, Binnur Kaya’nın başrolünde olduğu Necmi Sancak'ın yönettiği ‘Ayşe’, yönetmenliğini ve senaristliğini Ümit Ünal'ın üstlendiği Öykü Karayel, Fatih Artman, Nejat İşler gibi isimler yer aldığı ‘Evcilik’ yarışacak yapımlar arasında. Muğla’nın bir dağ köyünde yaşayan hamile bir kadın ile köyün muhtarı ve onun ailesi arasındaki gerilime ve drama odaklanan Önder Şengül’ün ilk uzun metraj filmi, ‘Balinanın Bilgisi’ festivalde Türkiye prömiyerini yapacak.

Belkıs Bayrak’ın yönettiği Gülizar, Erhan Tuncer’in yönettiği ‘Hatırladığım Ağaçlar’, Ümran Safter’in yönettiği ‘Seni Bıraktığım Yerdeyim’ yarışmada. Nadim Güç’ün yönettiği ‘Mukadderat’, Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant’la güçlü bir kadroya sahip.

Son zamanlarda skandallarla gündeme gelen manken Sevda ve karısıyla kavga eden doktor Yusuf'un, Galata'da tesadüfen tanışarak derin ilişkiler, toplum ve inanç sorgulamalarıyla dolu bir yolculuğa çıkmaları anlatan Kenan Mansur Doğru ve Umut Osman Demirkol'un yönettiği ‘Galata’ da yarışan filmlerden biri.

Selim Evci’nin Savrulan Zaman ve Sugarworkz yapımı Neco Çelik’in filmi ‘Sevgili Katilim Berlin’ uzun metraj kategorisinde yarışan diğer filmler.

Kısa metraj başta olmak üzere tüm diğer kategorilerde yarışan yapımlar ve festivale dair güncel haberlere www.antalyaff.com üzerinden ulaşmak mümkün.

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Erdal Özyağcılar, Müjdat Gezen ve Selçuk Yöntem onur ödülüne layık görülen sanatçılar. Festivalin Başarı Ödülleri’nin sahipleri ise Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli olacak.