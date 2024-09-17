Picasso olmak elinizde!

Erdal KAPLANSEREN

Yapay zekanın sanat üretimi konusundaki yükselişi, hem teknoloji hem de yaratıcı alanlarda büyük bir devrim yarattı. Bugün sadece birkaç kelimelik bir metin girişiyle, herkes dakikalar içinde göz alıcı görseller oluşturabiliyor. Dall-E, Midjourney gibi yapay zeka araçları, kısa sürede kompleks sanat eserleri yaratırken, sanat üretim süreçlerini demokratikleştirerek geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Artık sanat, sadece profesyonel sanatçıların değil, herkesin ulaşabileceği bir uğraş haline geldi. Ancak bu kolaylık, beraberinde yeni bir meydan okumayı da getiriyor: Nasıl ayrışacaksınız?

Dijital de olsa dokunuş önemli

Yapay zeka araçları, sanatı yaratmayı ne kadar basitleştirirse basitleştirsin, hâlâ yaratıcı bir vizyona, özgün bakış açılarına ve estetik bir anlayışa ihtiyaç var. Elinde en iyi kameraya sahip olmak, birini iyi bir fotoğrafçı yapmadığı gibi, yapay zeka araçlarıyla çalışmak da sanatçı kimliği kazandırmaz. Burada farkı yaratan, teknolojiyi nasıl kullandığınız ve ona kattığınız kişisel dokunuşlar oluyor. Bu araçlar, yaratıcı süreçleri hızlandırıyor, sınırsız bir görsel dünya sunuyor ama gerçek sanatçılar, bu dünyayı kendi üsluplarıyla şekillendirip öne çıkmayı başarıyorlar.

Yapay zeka araçlarıyla sanat yaratmak, sadece bir resim ya da görsel oluşturmak değil; sanatın sınırlarını genişletmek, kendi tarzınızı geliştirmek ve diğerlerinden farklılaşmak demek. Sanatın dijital dünyaya taşındığı bu yeni dönemde, doğru araçları kullanmak kadar, bu araçları kendinize özgü bir şekilde kullanmak da önemli. Hem kolay ulaşılabilir hem de bireysel yaratıcılığı destekleyen bu süreç, teknolojinin sunduğu imkanlarla sanatı yeniden tanımlıyor.

Dall-E 3: Yaratıcılığı keşfedin

Yapay zeka ile sanat üretimine başlamak isteyenler için mükemmel bir araç olarak öne çıkan Dall-E 3, OpenAI’ın en yeni versiyonu olarak karmaşık metin girdilerini işleyerek geniş bir yelpazede dinamik görseller oluşturabiliyor. Üstelik kullanım kolaylığı sayesinde, sadece birkaç kelimeyle istediğiniz tarzda etkileyici görseller yaratmak mümkün. ChatGPT Plus aboneliği ile erişilebilen Dall-E 3, yaklaşık 30 saniyede sonuç veriyor ve görselin boyutlarını istediğiniz şekilde ayarlayarak daha esnek bir kullanım sunuyor.

Görseller üzerinde ince ayar yapma imkanı tanıyan seçici düzenleme araçları da yaratıcı süreci daha keyifli hale getiriyor. Herkes için sanat üretmeyi kolaylaştırsa da, Dall-E 3’ün en büyük gücü, kullanıcıları sürekli denemeye ve yaratıcılıklarını keşfetmeye teşvik etmesi.

Midjourney: Fotogerçekçi görüntü

Yapay zeka ile sanat üretiminde ileri düzey kullanıcılar için en güçlü araçlardan biri olan Midjourney, bu alanda en meşhur araçlardan biri. Discord platformunun yanı sıra kendi web sitesi üzerinden çalışan bu araç, fotogerçekçi görüntüler oluşturma kapasitesiyle diğer yapay zeka sanatı araçlarından ayrılıyor. Kullanıcılar, Discord'daki bir sohbet odasında veya Midjourney web sitesinde metin komutlarıyla görsel üretirken, diğer kullanıcıların yarattığı eserlerden de ilham alabiliyorlar. Bu sosyal etkileşim, yaratıcı süreçleri besleyen bir avantaj sağlarken, bazen dikkat dağıtıcı olabiliyor.

Midjourney’in güçlü algoritması, özellikle görsel netlik, keskinlik ve doygunluk açısından etkileyici sonuçlar veriyor. Yine de, manzaralarda aşırı doygunluk veya "altın saat" ışıması gibi istenmeyen efektlerle karşılaşılabiliyor. Fakat yüksek kaliteli, ince detaylara sahip görüntüler üretmek isteyenler için Midjourney, özellikle Instagram gibi görsellerin öne çıktığı platformlar için ideal. Aylık 10 dolar abonelik ücretiyle sunulan bu araç, yapay zeka ile görsel üretim konusunda ciddi olan kullanıcılar için güçlü bir seçenek.

DreamStudio: Uygun fiyatlı sürrealizm

Stability AI tarafından geliştirilen ve Stable Diffusion modeline dayanan bir yapay zeka sanat üretim aracı olan DreamStudio, hem ücretsiz kullanım imkanı hem de uygun fiyatlı seçenekleriyle en iyi değer sunan araçlardan biri olarak öne çıkıyor. En son SDXL modelini kullanarak yaratıcı süreci hızlandıran DreamStudio, esnek kullanım seçenekleri ve geniş düzenleme olanakları sunuyor. Arayüzü, Dall-E 3'ten biraz daha karmaşık olsa da, kullanıcıların ölçek, boyut ve sonuçların istenilen ölçüde nasıl olacağını ayarlayabilmeleri büyük bir avantaj.

Fotoğraf gerçekçiliği konusunda Midjourney kadar başarılı olamasa da, sürreal ve bilgisayar tarafından oluşturulduğu belli olan sanatsal görüntülerde oldukça etkileyici sonuçlar elde edilebiliyor. DreamStudio’nun en büyük avantajlarından biri, ücretsiz olarak verilen 25 krediyle 125'e kadar görüntü üretilebilmesi, ardından sadece 10 dolara 1.000 kredi satın alarak üretim kapasitenizi genişletebilmenizdir. Sanat üretimine başlamak isteyenler için düşük giriş maliyeti sunan DreamStudio, yaratıcı özgürlüğü geniş bir kitleye ulaştırıyor.

ImageFX: Google’ın sanat üreticisi

Google’ın Imagen 2 modeline dayanan web tabanlı bir yapay zeka sanat üretim aracı olarak ImageFX, özellikle fotogerçekçi görsellerdeki başarısıyla dikkat çekiyor. Google’ın AI Test Kitchen platformunda sunulan bu deneysel araç, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde metin girdilerinden kolayca yüksek kaliteli görseller oluşturabiliyor. İster su boyası, ister kalemle çizilmiş bir tasarım olsun, ImageFX, çeşitli sanat stillerini ustalıkla işleyerek verilen komutları son derece tutarlı bir şekilde yerine getiriyor.

Özellikle fotogerçekçilik alanında mükemmel sonuçlar veren bu araç, düzenleme sürecinde sunduğu maskeleme ve yeniden düzenleme seçenekleriyle de kullanıcılarına büyük bir esneklik sağlıyor. Kapsamlı kütüphane özelliği, daha önce oluşturduğunuz görsellere erişimi kolaylaştırırken, yaratıcı süreçte daha fazla fikir üretmenizi teşvik ediyor. Tek dezavantajı, yalnızca kare formatta görüntü üretebilmesi ve görsellerin komut olarak kullanılamaması. Ancak ücretsiz bir yapay zeka aracı olarak sunduğu imkanlar göz önüne alındığında, bu küçük kısıtlamalar oldukça önemsiz kalıyor.

Image Creator: Basit ve hızlı dijital tasarımlar

Microsoft’un Dall-E 3 üzerine inşa ettiği Image Creator, dijital görsel oluşturma sürecini basitleştiren kullanımı kolay bir yapay zeka aracı. Özellikle basit ve etkili bir arayüze sahip olan bu uygulama, sadece birkaç kelimelik komutlarla kısa sürede büyüleyici, rüya gibi görüntüler yaratabiliyor. Fotogerçekçilik konusunda zayıf kalsa da, eğlenceli ve sürreal renderlar oluşturma konusunda oldukça başarılı.

Göze çarpan AI "ışığı" ile dijital olarak yaratılmış oldukları belli olan bu görseller, karmaşık düzenleme araçlarına ihtiyaç duymayan kullanıcılar için ideal. Günlük 15 ücretsiz komut hakkı sunması, yaratıcı süreçte hızlı sonuçlar elde etmek isteyenler için büyük bir avantaj. Ancak daha fazla kullanım isteyenlerin Microsoft Copilot Pro aboneliği ile bu sınırı artırması gerekiyor.

Yapay zeka video üretim araçları

Runway, jeneratif AI kullanarak hayal gücünüzü videolara dönüştürmek için harika bir seçenek sunuyor. Metin bazlı komutlar ile video oluşturmanın yanı sıra, video düzenleme araçlarıyla da dikkat çekiyor.

Descript, metin üzerinden video düzenleme imkanı tanıyan bir araç. Transkriptleri düzenleyerek videoları kolayca kısaltabilir ve hızla sonuç alabilirsiniz.

Filmora, video düzenlemesini hızlandıran AI araçlarıyla bilinir. Akıllı kesim, arka plan kaldırma ve sessizlik tespiti gibi özellikleri ile öne çıkıyor.

Capsule, video üretim süreçlerini kolaylaştıran AI araçlarıyla, özellikle iş dünyasında pratik çözümler sunan bir platform.

Fliki, metin-to-speech teknolojisi ve video düzenleme araçlarıyla sosyal medya için hızlı ve etkili videolar oluşturmayı sağlar.

Peech, video prodüksiyonunda marka kimliğinizi korumanızı kolaylaştırırken, iş süreçlerini hızlandıran araçlar sunuyor.

Synthesia, dijital avatarlar ile videolar oluşturmak isteyenler için ideal. Çoklu dil desteği sunarak küresel kitlelere hitap eder.

Vyond, metin komutlarından animasyon karakter videoları oluşturan bir araçtır. Eğitim ve iş dünyası için ideal çözümler sunar.

Visla, metin-tabanlı video üretimi ve zengin AI araçları ile video toplantıları kaydetmek ve içerik üretimini hızlandırmak isteyenler için güçlü bir seçenek.