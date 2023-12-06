Q8’lerin en tepe noktası: Audi SQ8 TFSI

VİRAJ – OKAN ALTAN

Audi Q7, iki yıl sonra 20 yaşına basacak olan, Türkiye’nin de en popüler tam boy Alman SUV’lerinden biriydi… 2003’te yollara çıkmalarının ardından Volkswagen Touareg ve Porsche Cayenne’lere tüm dünyada gösterilen büyük ilginin peşinden 2006’da üretilmeye başlanan Q7, bir tarafta BMW’ler diğer tarafta Mercedes’lere rakip olsa da, Lincoln Navigator’ler gibi ‘ayrıcalıklı’ydılar. Sahiplerini gizemli bir havaya sokuyorlardı fakat 7 koltuklu ağır aile araçları gibi görünüyordu. 2008’de BMW X5’in Coupe formu X6 gösterilince, ‘bu irilikte bir SUV Coupe olur mu’ diye tartışılıp durdu. Fakat 2015’te önce Mercedes GLE Coupe ve 2018’de de Q7’nin Coupe formu olarak Q8 ortaya çıktı. Hatta, 600 HP’lik RS Q8’lerin, Lamborghini Urus ile çift yumurta ikizleri olduğu da tartışıldı. Marc Lichte’nin baştasarımcısı olduğu Q8, Audi’nin zirvesi, hatta Bentley Bentayga’ya en çok yaklaştırılan model olarak yollara çıkarıldı. Q7’lerden daha kısa fakat daha geniş, tümüyle sportif bir kişiliğe büründürülen Q8, devasa ön panjurunun iki tarafında dünyanın ilk lazer farlarını da kullanan otomobil olmuştu.

Şimdi 2024 model yılı için ön ve arka apronlarla revize edilen dış estetikle tazelenen Q8, sürücülere daha da geliştirilen yüksek güçlü lazer diyot teknolojili HD Matrix 24’lü LED farları sayesinde daha geniş bir ön görüş aralığı ve dijital OLED arka ışıkları sayesinde daha fazla görünürlük ve ifade sunuyor. Yeni jantlar, renkler, dekoratif kaplamalar ve kontrast dikişli koltuklar, Q’ların yalın şekline, cömert yüzeylerine ve net hacimlerine çok yakışıyor. Q8’in dinamizminin kısa çıkıntılar ve uzun dingil mesafesi ve iri tekerlerle vurgulandığını, sportif ve zarif oranlarını ilk bakışta fark ediyorsunuz.

Sekizgen tasarıma sahip, güçlü ve dikey dekoratif Audi Singleframe, alt hava ağızları, L şeklinde gözyaşı damlası gibi düzenlenmiş tabanı, kendine güvenen görünümü tamamlıyor. Yeni iki boyutlu Audi halkaları da artık krom yerine kontrast oluşturan beyaz ve siyah renkte sunuluyor.

Yükseltilmiş farlarındaki lazer ışığının 70 km/h hızdan itibaren aktif olması ve uzun far menzilini artırması, kullanıcının MMI aracılığıyla dört ayrı ışık imzasından birini seçebilmesi, arkadan 2 metre yaklaşan araçlara tüm dijital OLED bölümleriyle uyarı ışıkları yakması yenilenen özelliklerden… Ayrıca, kabin içinde aluminyum doğrusal gümüş grisi kaplamaları, 23 inçe kadar büyüyen yepyeni jant tasarımları, Spotify veya Amazon müziğin kullanabildiği sürekli genişleyen uygulama yelpazesiyle yepyeni bilgi-eğlence sistemi de güncellenmiş özellikleri arasında. Audi sanal kokpit, geri görüş kamerası, park ve uzun far asistanı, çok fonksiyonlu anahtar, şerit değiştirme ve diğer yol araçlarına mesafe uyarıları, kavşak yardımı ve trafik ışığı bilgilerinin full HD kalitesinde çevrimiçi görüntülenmesi de standartlardan bazıları…

Dengeli, sağlam, kontrollü, hassas ve zahmetsiz olarak 5 başlıkta toplanan sürüş niteliklerinde güvenli, dinamik ve aynı zamanda konforlu bir yolculuk sunma iddiası var. Sürekli uyarlanabilir sönümleme sistemine sahip elektronik olarak kontrol edilen havalı suspansiyonun sportif olarak seçilebilmesi, quattro dört tekerlekten çekiş imkanı, dönüş yarıçapını bir metre kısaltan düşük hızlarda arka tekerleklerin öndekilerin tersi yönde beş dereceye kadar açı alabilmesi, yüksek hızlarda yönetilebilirlik için arkaların ön tekerleklerle aynı yönde dönebilmesi de aracın yol tutuşunu iyileştiriyor.

DENGELİ, SAĞLAM VE KONFORLU

231 HP 3.0 lt dizel motorlu 45 TDI quattro’dan başlayan Q8’lerin 286 50 TDI quattro, 340 HP 55 TFSI seçeneği de var. Fakat V84li TFSI SQ8 ile sportifliği daha da ileriye taşımak mümkün. Yeniden tasarlanmış ön spoyler ve arkada belirgin difüzör, petek ızgaralar, yan hava girişlerinin kenarlarında sportif aluminyum görünüm, yan etekteki dolguda aynı renk şemasının yanında Black ve Black Plus optik paketleriyle SQ8 TFSI, Q8’lerin de en tepe noktasında duruyor.

Artık 373 kW yani 507 HP ve 770 Nm maksimum torka uygun çok hızlı vites değiştiren 8-ileri tiptronik şanzıman ile quattro sürekli dört tekerlekten çekiş ile 4.0 litrelik TFSI motorun keyfini de yükselten SQ8, 250 km/h azami süratinin yanında 0-100 km/h ivmelenmesini 4,1 saniyede tamamlıyor.

V8’in 1-3-7-2-6-5-4-8 ateşleme sırası ile 4.0 TFSI, kendine özgü, sportif ve etkileyici homurtular çıkarsa da; düşük ila orta yüklerde ve üst viteslerdeki sakin hızlarda, 950 ila 2.500 devirler arasında, maksimum 145 Nm tork gereksinimiyle 2, 3, 5 ve 8 numaralı silindirlerini kapatarak, devre dışı bırakıyor. Enjeksiyonu ve ateşlemeyi, emme ve egzost supaplarını da milisaniyeler içinde devre dışı bırakıyor ve sürücüye hissettirmiyor. Dört silindirli modda, aktif silindirlerdeki çalışma noktalarını daha yüksek yüke kaydırarak, termal verimliliği artıran SQ8, gaz pedalına basıldığında pasif bırakılan silindirlerini hemen yeniden etkinleşiyor. Sportif sesini ise, her egzost borusundaki yüke ve devir hızına göre modüle eden bir valf kapağı ile duyuran SQ8, ideal sürüş deneyimi için birinci sınıf motorlarının yanında üstün suspansiyon bileşenleriyle destekliyor. Yüksek hızda viraj alırken, torku arka tekerlekler arasında kaydırmak için iki çok diskli kavrama kullanan bu sporcu Q8, virajın dışındaki daha iyi kavramaya sahip tekerleğe daha büyük pay verebiliyor. Bu tork vektörleme ile daha zahmetsiz ve hassas sürüş sunan büyük Audi SUV Coupe’si, virajda dönerken veya hızlanırken virajın içine tam anlamıyla baskı yaparak önden savrulma eğilimini de en aza indirebiliyor. 48 voltluk bir süper kapasitör tarafından çalıştırılan ve eAWS denilen elektromekanik aktif yuvarlanma stabilizasyonu da, her iki aksta bir transmisyona bağlı kompakt bir elektrik motorula stabilizatörü ikiye bölebiliyor.

Düz sürüş sırasında birbirlerinden büyük ölçüde bağımsız çalışan, engebeli yollarda gövde hareketlerini azaltan, ancak sportif sürüşte iki yarının zıt yönlerde dönen elektrik motoru tek bir ünite olarak birlikte çalışabiliyor. Böylece virajda daha az yatarak, direksiyon tepkisi daha hassas hale getirilebiliyor. Yüksek akımları çok kısa sürede emip bırakabilen kompakt, hafif enerji depolama ünitesi, iki elektrik motoruna her biri maksimum 1,5 kW güç sağlayabiliyor.

285/35 lastikli 23 inç jantlarının arasından önlerde 400 ve arkalarda 350 mm’lik kırmızı kaliperli fren diskleri görülen bu süper Audi SUV’unun normal hali bile Almanya’da 86 bin 700 Euro'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Fakat konumuz olan ‘Audi logolu Lamborghini’ SQ8 TFSI’ın kapısının Avrupa’da 120 bin Euro’dan açılabildiğini, buralarda ise 400 bin Euro’yu geçeceğini söyleyelim…