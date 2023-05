Rock and Roll’un ölümsüz babaannesi Tina Turner

Cengis ASİLTÜRK

Hem hiçbir şeyim, hem de çok şeyim olan Tina Turner’ın ölüm haberini bu makaleyi yazmam için arayan Aslı Barış verdi.

Rock and Roll türün babaannesi namıyla tanınan Tina Turner’ın ölüm haberi gelince, içim cız etti. O yalnız benim değil birçok kişinin “çok şeyi” olmuştu, eğer bu kişiler liseli yıllarını (özellikle) 1980’lerde yaşamışsa...

Rock and roll türün efsane ismi, hayatımızın önemli ikonlarından biridir (tina: there is no alternative; gerçekten de, alternatifi olmayan sanatçı...)

IKA TURNER TARAFINDAN KEŞFEDİLEN SİYAN İNCİ

Böylesi ikonalar, insan hayatında, gençliğinin geçtiği zamanın ve mekânların bir imgesi gibidir. Gibi fazla! Onlar silinemez imgesidir gençlik zamanlarınızın ve altın çağı yaşadığınız mekânların. Onların ölümleriyle eksiliverirsiniz! Şu dünyada ve sizin bellek dünyanızda artık olmadıkları gerçeği acıtır insanın içini... Bir anda işte, bir şey eksildi maziden.

26 Kasım 1939’da, Amerika Birleşik Devletleri’nde (Nutbush-Tennessee) doğan, daha sonra hayatını birleştireceği (şu, hayatını birleştirme sözü de öyle hafife alınıp da geçiştirilecek bir kavramı karşılamıyor, çünkü hayli derin bir söz...) gitarist Ika Turner tarafından keşfedilen siyah inci; şarkıcılığa St. Louise’de gece kulüplerinde başlamıştır. Daha doğrusu kendisini dinleyenlerin kalbine girip orada kalıcı imgelere dönüşmeye... Soyadını da alacağı Ika Turner’ın mevcut gurubundaki mevkisi geri vokaldi. Kısa süren bir evlilik bu; hayata bir arayış, daha doğrusu bir varoluş serüveni yaşamaya gelenlerin evlilikleri gibi... Ika Turner’la 1975’te ayrıldılar.

Rock and roll’un siyah incisi tina adı gibi (alternatifsiz) yaşadı. Adamıyla ayrılsalar da, onun soyadını hep taşıdı. Oysa ailesi ona, Annie Mae Bullock adını vermişti... Sönük geçen yıllardan sonra 1983 yılında Al Green’in let’s Stay Together başlıklı parçasını söyleyince, İngiltere’de Top 10 listesinde kendine yer buldu. Amerika’da liste başı olan What’s Love Got to With parçası, İngiltere’de listenin üçüncü sırasına yazıldı. What’s Love Got to With parçasının da yer aldığı albümle; En İyi Albüm ve En İyi Kadın Pop Vokal dalında iki tane Grammy ödülüne layık bulundu.

Turner 1984’te, Mad Max Beyond The Thunderdome filminde oynadı. Biz buna, Tina rolü kabul etti demeliyiz. Çünkü We Don’t Need Another Hero başlıklı parçası da, bu filmin görüntülerini sürükleyip götürüyordu. Onu dünya çapında üne kavuşturansa, Mick Jagger’la, bu filmde oynadıktan bir yıl sonra, bir kuruma yardım amacıyla yaptığı düetti.

Çocukluğu hayli zorlu geçen siyahilerin en güzeli Tina’nın hayat hikâyesi 1985’te kaleme alındı. Bu hüzünlü hikâye, What’s Love Got to Do With It adıyla sinemaya da uyarlandı. Ona dünya çapında haklı bir ün sağlayan filmin de adı da bu parçaydı. Öfkeli ve hüzünlü Tina; 2013’te İsviçre vatandaşlığını kabul ederek Amerikan vatandaşlığını terk ettikten on yıl sonra, 24 Mayıs 2023’te öldü.