Sporun dünyaca ünlü isimlerinden Türkiye’ye tam destek

Ceyhun KUBURLU

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde 10 ilimiz büyük hasar görürken, yapılan yardım kampanyalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Birçok kişi ve kurumun düzenlediği bağışlara bu kez Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) dahil oldu. Daha önce 20 milyon TL’lik bağış ile desteğini gösteren Türk futbolunun patronu, ‘Omuz Omuza Türkiye’ kampanyası ile tüm dünyanın dikkatini çekmeye hazırlanıyor. Öncelikle 1 Mart’ta yayıncı kuruluşun önderliğinde birçok kanalda yapılacak ortak yayınla depremzedeler için bağış toplanacak. Süper Lig kulüplerinin tamamından temsilcilerin yer alacağı yayının ardından da yardımlar devam edecek. Avrupa’nın önemli takımlarında forma giyen birçok dünyaca ünlü futbolcuların da formaları açık artırmayla satışa çıkarılacak. Bu isimler arasında bulunan ve PSG’de oynayan Lionel Messi, Neymar ile Kylian Mbappe, ‘Omuz Omuza Türkiye’ Kampanyası’na formalarıyla destek verecek. TFF, kampanyasına bünyesindeki birçok kurulla da yardımlarını sürdürecek. Sezon sonunda gerçekleştirilecek organizasyonlarla deprem bölgesine maddi imkanlar sağlayacak olan TFF, Süper Lig kulüplerinin de desteğiyle kampanyayı büyütecek.

10 BİN KONTEYNER HEDEFİ

Kampanya ile ilgili açıklama yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, şu sözleri sarf ediyor: “Hepimizi derinden sarsan büyük bir afet yaşadık. Bu büyük afetin sonucunda milletçe olağanüstü bir dayanışma başladı. Devletimiz, kurumlarımız, vatandaşlarımız hep birlikte harekete geçtik. Bu dayanışma ve yardımlaşma sürecinde büyük Türk futbol ailemiz de yeniden son derece güçlü bir şekilde bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Futbol Federasyonumuz, kulüplerimiz sürekli istişare halinde afet bölgesi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu dayanışmanın bir adımını daha attık. Trabzonspor’un Basel ile oynadığı maç birlikteliğimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu sürece katkı sağlayan tüm kulüplerimize, taraftarlarımıza, teşekkür ediyorum. Yardımlaşma ve dayanışmamızı daha ileri boyuta taşıyacağız. 1 Mart Çarşamba günü Türkiye Futbol Federasyonumuzun öncülüğünde tüm kulüplerimizin katılımı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile uluslararası boyutu olan örnek bir kampanya başlatıyoruz. ‘Omuz Omuza Türkiye’ adını verdiğimiz bu organizasyon başta Süper Lig yayıncı kuruluşumuz beIN Sports olmak üzere, tüm spor kanallarımızın da bu anlamlı ortak yayına ekranlarını açmasını arzu ettiğimiz, büyük futbol ailemizin tüm değerli kurumları ve fertlerinin katılımı ile 10 bin konteyner hedefiyle afetzede vatandaşlarımızın geçici barınma merkezlerinde konaklamalarını sağlayacak bir organizasyonu başlatıyoruz.”

BAŞKAN’DAN MESAJ VAR

“Bu büyük afetten etkilenen bölgedeki altyapıdan A takımlara, kadın-erkek tüm futbolcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize, gözlemcilerimize, kulüplerimize de hep birlikte sahip çıkarak dayanışma ve yardımlaşmamızı sürdüreceğiz. OHAL ilan edilen şehirlerimizde kulüplerimizin ligden çekilme taleplerini de Yönetim Kurulu kararımızla kabul ettik. OHAL Bölgesi dışında depremden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen kulüplerimizle de sürekli iletişim içerisindeyiz. Onların da ihtiyaçlarını tek tek dinliyoruz. Liglerine devam etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Sporun, futbolun birlik, beraberlik gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz bu örnek organizasyona dünyadan da futbol ailesinin değerli üyelerini davet ediyoruz. Fenerbahçe formasıyla enkazdan çıkan vatandaşımıza sevinçten gözyaşı döken Trabzonsporlular, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar ya da enkazdan çıktığı anda en büyük Beşiktaş diye bağıran evladımızın coşkusuyla sevinen Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Trabzonsporlular ya da Fenerbahçe stadyumunda kan bağışında bulunan tüm takım taraftarlarımızı, birbirlerinin stadyumlarında afet bölgesi için aynı bağış organizasyonları yapan tüm takım taraftarlarımızı 1 Mart’ta kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Bu afet sonrasında oluşan dayanışma, yardımlaşma, atmosferini daim kılmak için omuz omuza vereceğiz. Omuz omuza göz yaşlarımızı sileceğiz, dertlerimize derman olacağız.”

SPOR CAMİASI, GÜCÜNÜ BU KEZ YARALARI SARMAK İÇİN GÖSTERDİ

Türk sporu, bu zor dönemle tek yürek oldu. Futbolcusundan basketbolcusuna, güreşçisinden atletine, boksöründen judosuna kadar binlerce isim, hem deprem bölgesine gidip çalışmalara katıldı hem de maddi destekle yaraları sardı. Türk sporunun lokomotifleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile birçok kulüp, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan öncelikli eşyaların oraya gönderilmesini sağladı. Hem maddi hem de lojistik desteği bölgeye en hızlı ulaştıran kurumların başında gelen spor kulüpleri, bu sınavdan geçti.

MERİH DEMİRAL'IN BAŞLATTIĞI KAMPANYADA TOPLAM 15 MİLYON TL TOPLANDI

Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, deprem felaketinin ilk gününden bu yana yaptığı destek organizasyonlarıyla öne çıkanlardan biri oldu. Merih Demiral, kişisel desteğinin yanı sıra Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Antoine Griezmann, Karim Benzema, Leonardo Bonucci, Kevin de Bruyne, Gianluigi Buffon, Paulo Dybala, Eden Hazard, Harry Kane, Alvora Morata gibi dünyaca ünlü futbolcuların imzalı forma satışlarından elde ettiği yaklaşık 15 milyon TL’yi bağışladı.