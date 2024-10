Yapraklar düşerken film keyfi

CANAN DEMİRAY

Cannes, Venedik, Sundance ve Toronto gibi prestijli festivallerde prömiyerini yapan ödüllü filmler Filmekimi programında yer alıyor. Festival, Venedik'te prömiyer yapan Todd Phillips’in ‘Joker: Folie à Deux’ filmiyle açılışını yaptı. Pedro Almodóvar’ın Altın Aslan kazanan filmi The Room Next Door’un yanı sıra bir çok usta yönetmenin heyecanla beklenen filmleri salonlarda sinemaseverleri bekliyor.

David Cronenberg’in yas, teknoloji ve insan ilişkilerini rahatsız edici bir gerilimle buluşturduğu filmi ‘The Shrouds’, Ali Abbasi’nin Donald Trump’ın gençliğini ve Roy Cohn ile olan ilişkisini anlatan bir biyografik draması ‘The Apprentice’, İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino’nun doğduğu şehir olan Napoli’ye yeni aşk mektubu ‘Parthenope’, gerçeklikle kurmaca arasındaki sınırı bulanıklaştıran Quentin Dupieux’nün yeni filmi ‘Le deuxième acte’ festivalde gösterilecek dikkat çeken yapımlardan. Paul Schrader'ın yönettiği ölüm döşeğindeki bir belgesel yapımcısının geçmişiyle yüzleştiği bir yolculuğu anlatan ‘Oh, Canada’ Kirill Serebrennikov’un devrimci, militan yeraltı yazarı Eduard Limonov'un hayat hikâyesini konu aldığı ‘Limonov The Ballad’ da Filmekimi’nde seyircilerle buluşacak filmler arasında yer alıyor.

Cate Blanchett ve Alicia Vikander’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı ve global bir kriz sırasında ormanda kaybolan dünya liderlerini konu alan Rumours, Barry Keoghan ile Franz Rogowski’yi bir araya getiren Bird ve Hugh Grant’in tüylerinizi diken diken edeceği filmi Heretic festivalde izlenebilir.

Cannes’ın ve Venedik Film Festivali’nin Ödüllüleri Filmekimi’nde

Bu yıl Cannes’dan Altın Palmiye ile dönen Sean Baker’ın Anora’sı ve yine Cannes’da Büyük Ödül’ü alan, Payal Kapadia imzalı All We Imagine as Light bilet almak için acele etmeniz gereken yapımlar. Elbette En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen, Miguel Gomes’in yönettiği Grand Tour’u da buraya eklemeliyiz. Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanan On Becoming a Guinea Fowl, Özel Ödül’ü alan Muhammed Rasoulof’un The Seed of the Sacred Fig’i, En İyi Senaryo Ödülü’nü alıp bir de Toronto Film Festivali’nden ödüllü kucaklayan Demi Moore’ın The Substance’ı da izleyebileceklerinizin arasında.

Savaş sonrası Avrupa’dan kaçan bir mimarın Amerika’nın modernleşmesine tanıklık ettiği, 30 yılı kapsayan epik bir hikaye sunan ve 2024 Venedik Film Festivali’nde Brady Corbet’e Gümüş Aslan En İyi Yönetmen Ödülü’nü getiren The Brutalist Filmekimi’nin programında. Paul Kircher’e Marcello Mastroianni Ödülü’nü kazandıran Leurs enfants apres eux, yine Venedik’te Vincent London’a En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandıran Jouer avec le feu programınıza katmak isteyeceğiniz yapımlardan.

İstanbul'da Atlas 1948 Sineması, City's Nişantaşı CINEWAM Premium, Kadıköy Sineması ve Sinematek/Sinema Evi gibi mekanlar kapılarını gösterimler için açtı. Detaylı program ve salon bilgilerine Filmekimi'nin web sitesinden ulaşılabilir.