Yoksa bir hayal mi: Tesla Roadster 2

Okan ALTAN - VİRAJ

Gerçekten nefis atasözlerimiz var… Uzun gözlem ve deneyimler sonucu oluşmuş, bilgi ve öğüt veren kalıplaşmış sözlerimize bir örnek de; “kervan yolda düzülür.” Bir işin yapılması için yeterli zaman yoksa eksikliklerin giderilmesini bekleyip zaman kaybetmek yerine, işe başlamak, tespit edilen eksiklikleri adım adım gidermek daha akıllıca ve yerindedir, anlamında… Elbette tecrübe kazanılır ve işin daha çabuk kavraması sağlanır.

Fakat Tesla, halka açık bir şirket. Vaatleri de, yatırımcıları ve rekabet ettiği diğer firmaları ilgilendiriyor. Yıllar önce, “2020’de yollarda” diye lansmanı yapılan, ışık oyunlarıyla akselerasyonunun 2 saniyede olacağı gösterilmiş ikinci nesil Tesla Roadster’ının, daha sonraları üretim tarihi 2023, müşterileri ile buluşması ise 2024 denilmişti. Halen, ses seda yok. Cybertruck’ın sansasyonel ve yine o da çok rötarlı üretim başlangıcının gölgesinde, kimse, “Yeni Roadster ne oldu?” diye de sormuyor... Muhtemelen, herkesin bir şekilde Tesla hissesi var ve en küçük bir eleştiride kağıtların değeri düşsün istenmiyor!..

2019 Ekim ayıydı, Tesla baştasarımcısı Franz von Holzhausen, ‘Şimşeği Sürün’ söyleşisinde Tesla Roadster'ın gösterildiğinden bu yana sürekli olarak geliştirildiğini ve lansmanındaki verilerin bile üretim şeklinde sollanacağını söylemişti. Fakat zamana ihtiyacımız var diyerek gecikmelerin göze alınması gerektiğine işaret etmişti.

Elon Musk ise, mevzu açıldığında, 2020 ve sonra 2022 sözlerini unutmuş gibi yaparak, halen Roadster'ın Tesla'nın TIR çekicisi gibi mevcut projeleri ve yeni fabrika yatırımları tamamlanmasından sonraki adımda geleceğini söylüyor.

Testleri için bile iki yıl önce Nürburgring'de yapılacak denilmişti; bir iki kamuflajlı prototip görünmüş fakat hiper performans zamanları elde edilememişti. Elbette araya pandemi ve çip krizi gibi dramatik küresel problemler girse de, bu kadar dinamik bir markanın sessizce öteleme yapmasını, biz otomobil severler kabullenemiyoruz. “Teslim edilemeyecekse, piyasaya çıkış takvimi sözlerinde durulmuyorsa, teknik bir sıkıntı yaşanıyorsa, açık ve net açıklama yapılmalı” diye konuşsak da, dünyanın en zengini, kimselere hesap vermek zorunda hissetmeyen bir şahsiyetin tek patron olduğu markanın bu garip tutumlarına hiç alışkın değiliz. Fakat, Teslacılar, bu sabır oyunlarına çok alışıklar!.. Model 3 ve diğer tüm yeni modellerde pazarlara giriş ve teslimat sorunları, büyük baş ağrıları olmuştu.

Tek rakibi Rimac Nevera’nın çok yavaş ama fakat emin adımlarla sahipleriyle buluşmaya başlaması bile, 2017’deki Tesla Roadster’ın vaatlerinden daha çabuk gerçekleşti. Nihai tasarım ve gerçek yol sürüşüne hazır bir prototipin ortaya çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Çılgınca hızlanmasını, dünyadaki tüm tam elektrikli otomobil üreticilerinin dudaklarını uçuklatmasını heyecanla izlemek istiyoruz.

Aslında Tesla'nın iki kurucusu Martin Eberhard ve Marc Tarpenning’in Lotus’la birlikte iki koltuklu Elise gövdesinde yaptıkları ilk seri üretim Tesla Roadster’ları, elektrikli otomobil dünyasında ‘öncü’ olmuş, dev bir vizyoner markanın doğuşunu gerçekleştirmişti. İlk gösterimi 2006’da yapılınca ve sonra 2008 ile 2012 yılları arasındaki o üretimi, hep alkışlamıştık. Ancak 2+2 koltuğuyla daha kullanışlı olacak ve otomotiv dünyasının zirvesine çıkacak ikinci neslinde tüm disiplinleri karıştırıp, rakiplerine karşı ‘siz otomobil yapmayı bilmiyorsunuz’ ukalalığında bir teknoloji yığınıyla ortaya çıkacak yeni Roadster’ın gecikmesini kabul etmek istemiyoruz.

Asırlık yarış efsanelerini gölgede bırakmasını da alkışlamak için sabırsızlanıyoruz.

Dünyanın en hızlı üstsüz seri üretim aracının 2 saniyelik sprintini izlemek, azami süratte 400 km/h’yi geçtiğini görmek, çeyrek mil drag’ta için 8,8 saniyeyle başımızı döndürmek, 1.000 km menzile şaşırmak, üç motorunda toplam torkun devasa 10.000 Nm olmasına hayretle bakmak ve Model S’teki yeni Plaid’in bile sıkıcı olduğunu yazmak istiyoruz.

1,1 SANİYELİK ÇILGIN İDDİA

Elon Musk, tam şarjlı bir batarya ile Los Angeles'tan San Francisco'ya pit stop yapmadan gidebileceğimizi ve geri dönebileceğinizi bile iddia etmişti!.. Yani hızlı olmanın yanında uzun yolda sabit hızla 250 kWh’lik bataryanın kimsenin ulaşamadığı bir enerji verimliliği sunmasını incelemeyi hayal ediyoruz.

Şimdi siparişleri kapalı olsa bile, önceden 43 bin Euro ile ön sipariş verilebilen, 177 bin Euro'luk giriş ve 210.000 Euro’luk ‘full’ fiyatını göze almış kişiler de, an az bizim kadar gün sayıyorlar… Üstelik ilk üretilecek 1.000 adetle sınırlı ‘Founders Edition’ için 222 bin Euro ödemek isteyenler, belirsiz beklemelere asıl kızanlar.

Bir de her şeyin üstüne arka koltukların yerinde roket gibi soğuk gaz motorlarıyla ilave itiş gücü sağlayacak basınç kabı bulunan SpaceX paketiyle, hayali bile imkansız 1,1 saniyelik 0-100 km/h çılgın iddia da ortaya çıkmıştı.

Bence; Tesla, müşterilerine ve kamuoyuna karşı daha şeffaf olmalı. Teknik özellikler ve fiyatlar sürekli değiştirilerek, rötarların üstü örtülmemeli.

Başka hiçbir model, ikinci jenerasyon Roadster'dan daha uzun bir gecikme yaşamadı… Reklamını yapıp bitirmiş Musk'un bu mega kuvvetli, aşırı pahalı bir egzotik sporcuya ne kadar ihtiyacı var, o da başka bir tartışma konusu. Bu elektrikli canavarla ne kadar daha kâr eder, tam kapasiteyle üretim yapan fabrikalarında bu kadar hassas bir aracın üretimi nasıl hız keser, Elon da düşünüyordur… Diğer yanda Rivian R1T yüzünden elektrikli Pick-Up müşterilerini kaçırmamak için Cybertruck’ı daha önemli tuttuğu da fark ediliyor.

Ayrıca; bu delice hızlara dayanıklı lastikler geliştirilip üretildi mi, mega performans için mega batarya hazır mı, bu performansın keyfinin çıkarılacağı yol var mı ve bu dinamizmi yolda tutacak süspansiyon… Bir sürü soru işareti de havada duruyor. Fakat, yeni Roadster bahsedildiği gibi geldiğinde dünyanın en efsane spor otomobil markalarının kıyamet günü stresi yaşayacakları da kesin!..