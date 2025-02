Bir ikonun anatomisi

ECE ULUSUM

Bazı sanatçılar gelip geçer, bazıları ise sahneyi ve kültürü kökten değiştirir. Lady Gaga, bu ikinci gruptan. 2008’den beri müziğe, sahneye ve pop kültürüne yön veriyor. İlk çıktığında ‘abartılı kıyafetler giyen bir pop yıldızı’ olarak görüldü. Yanıldılar. Sonraki yıllarda müziğini değiştirdiğinde “buraya kadar” denildi. Yine yanıldılar. Sinemaya adım attığında “sadece bir deneme” dediler. Bir kere daha yanıldılar. Çünkü Gaga, her seferinde beklenenden fazlasını verdi ve şöhretini sadece şarkılarıyla değil, yarattığı kültürel miras ile büyüttü.

Son 12 ay, Amerikalı pop ikonu Lady Gaga için oldukça yoğun geçti. Önce Bruno Mars ile gerçekleştirdiği ‘Die With A Smile’ işbirliğiyle listelerde zirveye tırmandı, ardından ‘Harlequin’ film müziğinde swing dönemine olan tutkusunu sergiledi. Ve en güzel haber: Merakla beklenen yeni stüdyo albümü ‘Mayhem’ -nam-ı diğer LG7- 7 Mart’ta çıkıyor. Öncesinde şarkıcı, yeni single’ı ‘Abracadabra’yı meraklı hayran kitlesiyle paylaştı. Şarkı, LG7’nin yaratım sürecine de bir dokunuş sunuyor gibi görünüyor. Lady Gaga, süreci şu sözlerle anlatıyor: “Paramparça olmuş bir aynayı yeniden birleştiriyorum: Parçaları mükemmel şekilde yerine oturtamasanız bile, yeni ve bütün bir güzellik yaratabilirsiniz.”

Şu anda yayında olan ‘Abracadabra’, büyüleyici bir video klip ile birlikte geldi. Lady Gaga, Parris Goebel ve Bethany Vargas’ın yönetmenliğini üstlendiği klip, 40 dansçı ile Peri Rosenzweig ve Nick Royal’in stil dokunuşlarıyla göz kamaştırıyor.

Gelelim karnemize: Genel olarak bakıldığında, ‘Abracadabra’, eski ve açıkçası daha iyi Gaga şarkılarını anımsatıyor. Video klibindeki koreografi, ‘Bad Romance’i hatırlatırken, şarkının tınısı da aynı parçaya selam gönderiyor. ‘Abracadabra’, ilk dinleyişte ‘Born This Way’ tarzında ağza yapışan nakarat bombardımanı sunuyor. Ama daha yakından bakınca, on yılı aşkın sanatsal dönüşümün izlerini görmek mümkün: ‘Chromatica’dan bir parça köpüren house piyanosu, ciddi bir tiyatro eğitiminin ürünü olan güçlü vokaller…

‘Abracadabra’ ve öncesindeki ‘Disease’ kliplerinde Gaga, kendisinin farklı versiyonlarıyla yüzleşiyor. Her biri kusursuz kostümlere sahip, yüksek konseptli görsel şovlar sunuyor. Gaga, hala rakiplerinden birkaç adım önde. Ancak asıl rakibi, geçmişteki hayaletleri.

Zira ‘Abracadabra’yı duyunca aklımıza gelen soru şu oldu: Lady Gaga en son ne zaman bu kadar ‘iyi’ bir single çıkardı?

İlk albümüyle süperstar oldu

Bunun cevabını daha iyi verebilmek adına, bir zaman yolculuğuna çıkalım: 2008’de ‘Just Dance’ ve ‘Poker Face’ ile müzik dünyasına girdiğinde, kimse onun bir pop ikonu olacağını tahmin etmiyordu. Elektro-pop ve dans müziğini karanlık bir estetikle buluşturan Lady Gaga, ‘The Fame’ albümüyle dünya çapında milyonlarca kopya sattı ve pop müziğin gidişatını değiştirdi. ‘Poker Face’, Billboard listelerinde haftalarca zirvede kaldı, milyonlarca dijital satış yaptı ve Gaga’yı uluslararası bir yıldız haline getirdi.

Ancak o, sadece bir dans müziği yıldızı olarak kalmadı. 2011’de yayınladığı ‘Born This Way’ albümüyle pop müziği politik bir mesaj verme aracı olarak kullandı. LGBTQ+ haklarını destekleyen, toplumsal dışlanmaya karşı duran şarkılarıyla kendisini sadece bir sanatçı değil, bir aktivist olarak da konumlandırdı.

2013'te ‘Artpop’ albümüyle daha deneysel bir yola girdi. Eleştirmenlerin kafasını karıştırdı, ancak cesaretinden ödün vermedi. ‘Applause’ ve ‘Do What U Want’ gibi parçalarla listeleri salladı. O dönemde “Artpop bir başarısızlık mı?” tartışmaları dönse de, bu albüm yıllar sonra pop dünyasında deneysel ve cesur bir iş olarak yeniden değerlendirildi.

2016’da Joanne albümüyle daha sade ve içsel bir müziğe yöneldi. Elektronik altyapılardan uzaklaşıp akustik ve country etkili şarkılarla bambaşka bir Gaga sundu. ‘Million Reasons’ gibi parçalarla daha samimi bir tarafını gösterdi ve bu değişim onun çok yönlü bir sanatçı olduğunu kanıtladı.

Yaklaşan yedinci stüdyo albümü ‘Mayhem’, Gaga’nın eski günlerini anarken, yeni ve daha iyi bir Gaga’yla tanışmamıza vesile olacak gibi görünüyor.

Aktivizt ruh!

Lady Gaga’nın sahne dışındaki en büyük gücü, LGBTQ+ topluluğuna olan desteği. 2011’de ‘Born This Way’ şarkısıyla bu desteğini sanatıyla ilan etti. Ancak mücadelesi sadece şarkılarla sınırlı kalmadı. 2012’de annesi Cynthia Germanotta ile birlikte Born This Way Vakfı’nı kurdu. Vakıf, gençlerin ruh sağlığını desteklemeyi ve sosyal kabulü artırmayı amaçlıyor.

2019’da Stonewall Ayaklanmaları’nın 50. yılında LGBTQ+ topluluğuna “Sizin için kurşun bile yerim” diyerek seslendi. 2025 Grammy Ödülleri’nde sahnede “Trans bireyler görünmez değildir!” diyerek Trump yönetimine güçlü bir mesaj gönderdi. Her açıklaması ve her adımıyla, Gaga pop müziğin sınırlarını aşan bir figüre dönüştü. Müziğe her dönüşünde listeleri alt üst eden, sinemada sürprizler yapan, sahnede ve sahne dışında duruşuyla fark yaratan bir ikon. İlk çıktığında “popun sıradaki yıldızı” denilmişti, ancak Gaga çok daha fazlası oldu. O, pop müziğin en cesur sanatçılarından biri, sinemanın en beklenmedik yüzü ve aktivizmin en güçlü seslerinden biri. Ve en önemlisi, o her zaman bir adım önde.

Bir istatistik fenomeni!

4 büyük ödülü kazanan ilk kişi

– Oscar, Altın Küre, BAFTA ve Grammy’yi aynı yıl içinde aldı. (Shallow, 2019)

1 milyar izlenmeye ulaşan ilk sanatçı

– Bad Romance YouTube'da en çok izlenen video oldu ve Gaga, platformda 1 milyar izlenmeyi geçen ilk isim oldu.

227 milyon dolar

-İlk albüm turnesiyle, tek albüm üzerinden en çok kazanan sanatçı oldu.

11 milyon indirme

– Just Dance ve Poker Face, sadece ABD’de 11 milyondan fazla indirildi.

1 günde 1 milyon satış

– Born This Way, iTunes’ta en hızlı satan tekli olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

127 milyon dolar bağış

– Pandemi sırasında düzenlediği One World: Together at Home etkinliği ile sağlık çalışanları için dev bir bağış topladı.