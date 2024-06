Erişilebilir lüks ile rekabet etmiyoruz

Takip Et

DİDEM ERYAR ÜNLÜ

Yunan gümüşçü Sotirio Bvlgari tarafından 1884 yılında Roma’da kurulan Bvlgari, mücevher dünyasının kurallarını yeniden yazan yenilikler getirmesine rağmen, kültürel mirasına bağlılığını asla kaybetmeyen bir marka. 140 yılı geride bırakan markanın değeri 1 Ocak 2022 itibariyle 10.06 milyar Euro’ya ulaşıyor. Geleneksel işçiliği çağdaş estetikle harmanlayan yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çeken markanın Group CEO’su Jean-Christophe Babin ile lüks sektörünü ve gelecek hedeflerini konuştuk…

Lüks sizin için ne anlama geliyor?

Bence lüks, beklenmedik ve nadir güzelliklerin tetiklediği bir duygu olduğu kadar kesinlikle kişisel bir zevk meselesi. Bu bazen birkaç dakikalığına da olsa bir Roma gün batımını izlemek, bazen de malzeme ve işçilik mükemmelliğiyle öne çıkan kreasyonlara yönelmek anlamına gelebilir. Lüks bir marka “iyi hissetmeye” ve hayatın güzelliğini ortaya çıkarmaya hitap etmelidir. Bvlgari için lüks; ayrıcalık, güzellik, Roma ve Mare Nostrum'dan kaynaklanan sanatsal ve mimari, bin yıllık ilham gibi çeşitli unsurları kapsar. Bvlgari kreasyonları genellikle sınırlı sayıda üretilir ve bu da onları özel ve son derece arzu edilir kılar. Bvlgari, olağanüstü işçiliği ve detaylara gösterdiği özenle ön plandadır. Her bir parça titizlikle tasarlanır ve en iyi malzemeler kullanılarak üretilir. Bvlgari, 1884'teki kuruluşuna kadar uzanan zengin bir geçmişe sahip olan bir marka ve markanın mirası ve itibarı, lüks algısına da katkıda bulunuyor. Bugüne geldiğimizde ise, geleneksel işçiliği çağdaş estetikle harmanlayan yenilikçi tasarımlarımızla da dikkat çekiyoruz. Bvlgari, sürekli olarak tasarımın sınırlarını zorlayarak benzersiz ve ikonik parçalar yaratıyor. Genel olarak, Bvlgari için lüks, müşterilere benzersiz bir güzellik, kalite, ayrıcalık ve prestij deneyimi sunmayı kapsıyor.

Markanın DNA’sı değişmedi

Bvlgari’ye liderlik ettiğiniz süreçte neleri değiştirdiniz?

Bvlgari için çalışmaya ilk başladığımda, markanın Türkiye'nin de ait olduğu Roma ve Akdeniz köklerinin çok derinlerine indim. Roma'ya geldiğimde, tarihi, anıtları, mimarisi, ışığı, insanların yaşama sevinci beni hemen büyüledi. Köklerimiz Roma sanatına ve mimarisine dayanıyor. Otelcilik dünyasına girmeye karar verdiğimizde ise, bir Bvlgari kreasyonunun müşteriye ulaşma seremonisini, sıcak ve eşsiz İtalyan karşılamasını, yaratıcı tasarımı, çok iyi yemeyi, daha da deneyimsel ve duygusal bir değere dönüştürme arzusu vardı. En başından beri tüm fikir, bunu bir iş olarak ele almamaktı. Yaratıcılık ve yenilikçiliğe odaklanmış bir egzersiz, deneysel bir maceraydı ve hala da öyle.

Geçen yıl verdiğiniz bir röportajda “Dünya en zengin zamanlarını yaşıyor. Milyarderlerin sayısı her zamankinden daha fazla. Dünya zenginleşiyor ve lüks ürünlerimize sahip olmak isteyenlerin sayısı artıyor” demiştiniz. Zenginlerin sayısı arttıkça dünya genelindeki eşitsizlikler de artıyor. Yaşam standartlarında uçurumlar var. Bvlgari en zenginleri mi hedefliyor? Yoksa erişilebilir lüks sizin için farklı bir büyüme odağı olabilir mi?

Erişilebilir lüks dünyası ile genel olarak lüks dünyasını karşılaştırmanın zor olduğunu düşünüyorum. Lüks dünyasında sadece çok değerli malzemeler değil, aynı zamanda yüksek düzeyde işçilik de var. Örneğin mücevher tasarımlarında son derece pahalı bir iş gücü var ve elbette bu da fiyatların yüksek olmasına neden oluyor. Değerler çok büyük olduğu ve markamız çok geniş bir müşteri kitlesine sahip olduğu için erişilebilir lüks ile rekabet etmiyoruz. Kısacası, yüksek seviyedeki işçiliğimize, değerli malzemelerimize, yaratıcılığımıza ve Roma DNA'mıza odaklanmamız gerekiyor. Bununla birlikte, 1000 Euro'luk bir alyansdan 1 milyon Euro'luk yüksek mücevherli bir kolyeye kadar tüm yaratıcılığımıza aynı derecede tutku ve sanat katmaya çalışırken artan boşluğu kabul ediyor ve bundan üzüntü duyuyoruz. İnsanların 1000 Euro'luk bir mücevher satın almasının, 1 milyon Euro'luk bir mücevher satın almasından daha fazla çaba ve emek gerektirdiğinin bilincindeyim ve buna saygı duyuyorum. Bu nedenle Bvlgari'de tüm müşteriler imtiyaz sahibidir ve ne istediklerine veya ne satın alabileceklerine bakılmaksızın aynı şekilde muamele görürler.

LVMH'nin Bvlgari'yi satın almasının marka üzerinde nasıl bir etkisi oldu? Bvlgari ‘Roma’ köklerini korumayı nasıl başardı?

Bvlgari, bir Yunan göçmen olan Sotirio Bulgari tarafından kurulduğu 1884 yılından bu yana bir Roma mücevher markasıydı ve biz onun eşsiz ve büyüleyici kapsayıcı ve öncü DNA'sını asla değiştirmedik. LVMH her zaman Grup bünyesindeki şirketleri tarihsel kimliklerini koruyarak ve güçlendirerek kendi stratejilerini belirlemeye teşvik ediyor.

Her parça bir hikaye anlatıyor

Bvlgari tasarımlarını ve bu tasarımlara ilham veren değerleri markayı tanımayan birine nasıl anlatırsınız?

Bvlgari tasarımları, zamansız zarafet, yenilikçilik ve mükemmel işçiliğin uyumlu bir karışımı ile karakterize edilir. Her bir parça zarafet ve yaratıcılığın özünü yakalıyor ve modern bir çizgiyi koruyor. Markanın ve Roma'nın zengin mirasını yansıtıyor. Canlı renklerden, antik kentin mimari harikalarına kadar Bvlgari, sofistike ve stil sahibi parçalar yaratmak için çevresinden ilham alıyor. Her bir parça, değerli metaller ve değerli taşlar da dahil olmak üzere en iyi malzemeler kullanılarak yetenekli zanaatkarlar tarafından titizlikle üretiliyor ve her detayın mükemmel olması sağlanıyor. Bvlgari tasarımı anında tanınabilir. İster B.zero1 yüzüğün zarif hatları ister Serpenti bileziğin kıvrımları olsun, Bvlgari parçaları bir hikaye anlatır ve kalıcı bir etki bırakır. Zamansız zarafet, cesur yaratıcılık ve İtalyan mirası değerlerini somutlaştıran bir güzellik, yenilik ve işçilik kutlamasından bahsedebiliriz.

Dijitalleşmenin hızla ilerlediği bir dünyada, genç nesilleri Apple Watch takmamaya ikna etmek için markanız nasıl bir ikna gücüne sahip olabilir?

Dijitalleşmenin hızla ilerlediği bir dünyada Bvlgari, genç nesilleri sadece akıllı bir saat takmaya değil, aynı zamanda Kleopatra'ya ve antik zamanlara saygı duruşunda bulunan zarif bir Serpenti çelik ve altın saati düşünmeye ikna etmek için çeşitli unsurlardan yararlanabilir. Bunların en başında, saatlerindeki zanaatkar işçiliği ve lüksü geliyor. Yeni nesiller işçiliğe, lükse, ayrıcalığa ve duygusal bağlara özel bir ilgi duyuyorlar. Ve unutmamak gerekir ki, akıllı bir saat birkaç yıl içinde kullanılamaz hale gelecektir, çok iyi bir saat ise zamansızdır.

Dünya lüksünün geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Pandemiden sonra lüks dünyası, birçok kilitlenmenin yarattığı önemli tasarruflar sonucu ortaya çıkan geçici bir “intikam satın alması”ndan yararlandı. Şimdi ise, Bvlgari'nin benimsediği değerler olan özgünlük, zanaatkarlık, meşruiyet, etik, şeffaflık, cömertlik ve saydamlık giderek daha fazla taleple karşılaşıyor. Bu değerleri, çocukların eğitiminden sanat ve sanatçıların restorasyonuna ve teşvikine ve el uzmanlığına kadar faaliyetlerimizde derinlemesine ve sonsuza kadar sabitlemek için yakın zamanda Fondazione Bulgari'yi kurduk.

2024'te e-ticareti bir numaralı satış noktanız haline getirmeyi hedefliyorsunuz. Özellikle lüks mücevherler için bu zor bir hedef değil mi? Lüks sektöründe mağaza deneyimi çok önemli bir yere sahip değil mi?

Eksiksiz bir müşteri hizmeti sunmayı amaçlayan ve bir Bvlgari müşterisinin bir butikte yaşayabileceği lüks seremoniye çok benzeyen çok kanallı bir konsept geliştirdik. Özel bir ekip bu hizmeti sürekli olarak mükemmelleştirmek için çalışıyor. Müşterilerimizle 7/24 bir ilişki kurmak istiyoruz ve e-ticaretle ilgili harika olan şey, asla yeterince büyük düşünemiyor gibi görünmemiz… Bu büyük bir meydan okuma! Markalar genellikle bunu mevcut satış kanallarının bir tamamlayıcısı olarak görüyor, ancak verilere baktığınızda bunun bağımsız olarak çalıştığını ve tüm kategoriler ve her değer için geçerli olduğunu hemen fark ediyorsunuz.

Lüks sektöründe sürdürülebilirlik hakkında çok konuşuluyor, sürdürülebilir lüks sizin için ne anlama geliyor?

Bvlgari için sürdürülebilir kalkınma ve sosyal sorumluluk; şirket çalışanlarını, müşterileri, üretim zincirini ve genel olarak toplumu kapsayabilen etik davranış, sosyal ve ekonomik kalkınma ve çevre ilkelerine proaktif bir yaklaşım yoluyla içinde yaşadığımız toplumun yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan sürekli bir taahhüt anlamına geliyor. Bvlgari, faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesi yoluyla doğru etik, sosyal ve çevresel davranışları teşvik etmeye kararlı. Şüphesiz bugün bir müşterinin aradığı şey, zamansız ve kaliteli ürünler arzusundan kaynaklanıyor. Artık sadece moda ve trendlerden değil, gerçek bir yapısal devrimden bahsediyoruz.

OTELLER BİZİM İÇİN PRESTİJLE EŞANLAMLA

Bvlgari bir taraftan da dünyanın önde gelen lüks konaklama koleksiyonu olmayı hedefliyor. “Misafirperverliğin mücevherleri” olarak tanımladığınız bu yeni işin markaya nasıl bir katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz?

Oteller bizim için prestij ve imajla eşanlamlı. Dünyada Bvlgari gibi başka bir otel koleksiyonu yok. Dünyadaki tek İtalyan “Yüksek Ağırlama Markası”yız. Biz dışarıdan gelenler olarak, konukseverliğin kuyumcuları olarak geldik. Her otelin yerel kültüre güçlü bir atıfta bulunacağına, ancak İtalyan çağdaş lüks hissiyle tasarlanacağına, nadir ve lüks malzemelerle zenginleştirileceğine, tasarım mobilyalar ve özel yapım detaylar içereceğine inanıyoruz. Bu işletmeyle bir topluluk yaratmayı hedefliyoruz. Doğal peyzajın sanatsal içerikle birleşimi, bu gelişmeyi gelecekte aydınlanmış lüks yaşam için yeni bir ölçüt haline getirecek.

Türkiye’de Bodrum’da yeni bir otel yatırımınız var. Neden Türkiye'yi ve Bodrum'u seçtiniz?

Bodrum, altyapısı, harika havaalanı, güvenli ortamı, uzun mevsimselliği ve güzel denizi en gözde ve seçkin destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca 1000 yıl boyunca Doğu Roma İmparatorluğu olan Türkiye'nin bir parçası. Bu nedenle çok fazla kökümüz ve yakınlığımız olan bu yere karşı çok özel saygı ve duygularımız var. Bodrum'un sunduğu o kadar çok güzel şey var ki, bence burası “gerçek yeni şey”. 10 yıl boyunca pek çok yer aradık ama sonuncusu muhtemelen en iyisi. Buranın bir ruhu var!