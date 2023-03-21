ABD'de ikinci el konut satışları beklentileri aştı

National Association of Realtors (NAR), şubat ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, şubatta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 14,5 artarak 4,58 milyona yükseldi. 12 aylık düşüşünü sonlandıran ikinci el konut satışlarının 4,19 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Şubatta Temmuz 2020'den bu yana en yüksek oranda aylık artış kaydeden ikinci el konut satışları, ocakta yüzde 0,7 azalışla 4 milyon olarak gerçekleşmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,6 düştü.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları da şubatta yıllık bazda yüzde 0,2 azalışla 363 bin dolara geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, ev satın alacakların, konut kredisi faizi düşüşlerinden yararlandığına işaret ederek, konut fiyatlarının düştüğü ve yerel ekonomilerin istihdam yarattığı alanlarda konut satışlarında daha güçlü artışlar görüldüğünü kaydetti.