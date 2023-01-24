Biontech Almanya'dan İngiltere'ye taşınıyor

Berliner Zeitung gazetesinin haberine göre, Alman bürokrasisinden uzun bir süredir rahatsız olan Biontech, kanser araştırmaları için İngiltere'ye taşınmayı planlıyor.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu Biontech, İngiltere'de bürokrasi ile şirketler arasındaki işbirliğinin daha hızlı ilerlediğine inanıyor. Bu sebeple kanser araştırmaları için faaliyetlerini Almanya'dan İngiltere'ye taşımayı planlıyor.