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Çin, gümrük vergilerine tepki olarak ABD ile TikTok anlaşmasını durdurdu

Çin hükümeti, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine tepki olarak, TikTok anlaşmasının onaylanmayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Çin, gümrük vergilerine tepki olarak ABD ile TikTok anlaşmasını durdurdu
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TikTok’un ABD operasyonlarının Çinli olmayan yatırımcılara devredilmesini amaçlayan anlaşma, Çin hükümetinin ABD'nin gümrük vergilerine karşı çıkması nedeniyle askıya alındı. Reuters’a göre, Çin yönetimi, Trump yönetiminin tarifelere yaptığı artışa tepki olarak, satışa onay vermeyeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok’un yasaklanmasına ilişkin kararı 75 gün erteledi ve "Çin ile iyi niyetli çalışmaya devam etmek istiyoruz" mesajı verdi. Ancak Çin’in sert tutumu, anlaşmanın geleceğini belirsizliğe sürükledi. 

"Bu, tipik bir tek taraflı zorbalıktır"

Anlaşmaya göre, TikTok’un ABD varlıklarının çoğunluğu ABD’li yatırımcılara devredilecek, ByteDance ise yüzde 20’den az hisse tutacaktı. Fakat ByteDance, Çin yasalarına göre bu tür satışların resmi denetimden geçmesi gerektiğini vurgulayarak geri adım attı. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin gümrük politikalarını "uluslararası kurallara aykırı" bulduğunu belirterek, "Bu, tipik bir tek taraflı zorbalıktır" ifadelerini kullandı. Çin, "Haklarımızı korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız" uyarısı yaptı.

Trump, TikTok’un tamamen yasaklanmasını istemiyor

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada anlaşmanın tamamlanması için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. “Çin ile iyi niyetli çalışmaya devam etmeyi umuyoruz” diyen Trump, TikTok’un tamamen yasaklanmasını istemediklerini belirtti.

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