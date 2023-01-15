Çin'den elektrikli otomobil pili atağı

Çin Otomotiv Bataryası İnovasyon Birliğinin verilerine göre, 2022'de "yeni enerji aracı" (NEV) olarak adlandırılan, şarj edilebilen pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli otomobiller için toplam 183,8 gigavatsaat kapasiteli pil üretimi gerçekleştirildi.

Yıl boyunca elektrikli otomobiller için üretilen toplam şarj kapasitesi, 2021'e göre yüzde 130,2 arttı. Bu, toplam lityum iyon pil kapasitesinin yüzde 62,4'ünü oluşturdu.

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin (CAAM) verilerine göre, 2022'de NEV üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96,9, satışları yüzde 93,4, ihracatı da yüzde 120,2 artış kaydetti.