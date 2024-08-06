Irak'taki ABD üssüne saldırıda ayrıntılar netleşiyor

Irak batısında yer alan Anbar vilayetinde ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esad Askeri Hava Üssü'ne gerçekleştirilen roketli saldırının detayları netleşiyor.

Irak’taki yerel kaynaklara göre hava üssüne 2 adet katyuşa roketi düşerken, saldırıda bazı ABD askerleri yaralandı. Kaynaklar, saldırıda kullanılan ve araç üzerine yerleştirilen bir rampa bulunduğunu, rampa üzerinde fırlatılmamış 3 adet roketin daha olduğunu aktardı.

"5 ABD askeri yaralandı"

İngiliz haber ajansı Reuters ise ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde saldırıda en az 5 ABD askerinin yaralandığı aktardı. ABD'li yetkililer, yaralı askerlerden 1'inin durumunun ağır olduğunu belirtti. Yetkililerden biri, "Üs personeli, saldırı sonrası hasar tespiti yapıyor." dedi.

Orta Doğu'da tansiyon yüksek

İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim'de başlattığı saldırının ardından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak ve Suriye’deki üslerine yönelik saldırılar artmıştı. Saldırıların çoğunu İran tarafından desteklenen Irak İslami Direnişi üstlenmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin geçtiğimiz hafta İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması, İran'ın İsrail'e gerçekleştirmesi beklenen "misilleme saldırısı" nedeniyle bir kez daha tansiyonu yükseltti. Geçtiğimiz hafta İsrail'in ayrıca Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı Fuad Shukr'u öldürmesiyle birlikte Gazze'deki çatışmanın bölgesel savaşa dönüşmesi yönünde endişeleri artırdı.