ABD Başkanı Trump, "Perşembe günü (İstanbul'da) Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump: Ben de İstanbul'a gidebilirim

İstanbul'da düzenlenecek barış görüşmelerinden 'umutlu' olduğunu dile getiren Trump, görüşmelere katılmak üzere Türkiye'ye gelmeyi düşündüğünü belirtti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir ev sahibi olacak"

Trump, "Türkiye'de Perşembe günü yapılacak toplantıyı hafife almayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir ev sahibi olacak" diyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek."

Trump, "görüşmeler sırasında nerede olacağını bilmediğini" sözlerine ekleyerek, "Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim" diye konuştu.

Putin ne demişti?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demişti. Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz ve doğrudan görüşmelerin 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılmasını önermişti.. Putin konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirmişti.

"Trump ile birlikte görüşmeler yapıldı"

Kiev'i 5 Mayıs'ta ilan edilen ateşkesi bozmakla suçlayan Putin, "Ukrayna ile konuştuk. İnsanların bu çatışmalara odaklandığının farkındayız. Ateşkes ile ilgili çok teklif olmuştu. Zaman zaman bazı haklar da ihlal edilmişti. Başkan Trump'la birlikte yeniden görüşmeler yapıldı. Biz zaferimizi ilan ediyoruz ve 3'üncü kez ateşkes ilan ettiğimizi duyuruyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

15 Mayıs'ı ve İstanbul'u işaret etti

Putin, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Müzakere için Türkiye'nin defalarca teklifte bulunduğunu belirten Putin, İstanbul'da 2022'de yapılan müzakerelerin sonucunda hazırlanan taslak belgenin "Batı'nın tavrı yüzünden çöpe atıldığını" öne sürmüştü.

Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız" demişti.

"Bizim tekliflerimiz masada" diyen Putin, "Karar şimdi Ukrayna yetkililerine ve onların küratörlerine kalmış durumda" diye eklemişti.

Zelenski'den yanıt: Putin ile Türkiye'de görüşeceğim

Rusya Devlet başkanı Putin ile Türkiye'de görüşeceğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Ukrayna, diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere Pazartesi günü tam ateşkesin başlamasını bekliyor." dedi.