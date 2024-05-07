UNICEF: Refah'ta 600 bin çocuk için 'Gidecek güvenli hiçbir yer yok'

BM ajansı, İsrail'in olası bir kara saldırısı öncesinde Refah'taki bazı mahallelerin boşaltılması emrini vermesinin ardından açıklama yaptı.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, "Refah artık Gazze'de gidecek güvenli hiçbir yeri olmayan çocukların şehridir" dedi.

Refah'taki çocukların çoğunun yaralı, hasta, yetersiz beslendiğini bildiren UNICEF, çocukların zorla yer değiştirmemesi gerektiğini ve ihtiyaç duydukları altyapı ve yardımların korunması gerektiğini söyledi.

Dünya liderlerine çağrı

UNICEF, Kuruluşlar Arası Daimi Komite'nin Şubat ayında İsrail'e Gazze'ye yönelik yardım operasyonlarını kolaylaştırma çağrısında bulunan açıklamasını yineledi.

Komite, "İsrail'i uluslararası insani ve insan hakları hukuku kapsamındaki gıda ve tıbbi malzeme sağlama ve yardım operasyonlarını kolaylaştırma yönündeki yasal yükümlülüğünü yerine getirmeye ve dünya liderlerine daha da kötü bir felaketin yaşanmasını engellemeye çağırıyoruz" dedi.