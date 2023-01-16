Arap Turistler sadece alışverişe değil şifa bulmaya da gelecek

Nihat DELİBAŞI / İZMİR

Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜ- RAP) ve Turab Fuarcılık Reklam Organizasyon Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sabuhi Attar, 22-23 Şubat 2023 tarihleri arasında İstanbul Pullman Otel ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecekleri 1. Turabexpo Sağlık Turizmi ve Kongresi’yle, Türkiye’nin sağlık turizmi alanında Arap coğrafyasındaki marka ve bilinirlik imajına katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Fuar hazırlıkları kapsamında EKONOMİ gazetesini ziyaret eden Sabuhi Attar, sağlık turizmi sektörü açısından Türkiye’ye tedavi amaçlı ziyaretçilerin en çok geldiği bölgelerin Arap coğrafyası ile Orta Asya Türk coğrafyası olduğunu belirtti. Attar, Ticaret Bakanlığı verilerine göre bu coğrafyalardan gelen hastaların 2021’de yaklaşık 620 milyon dolarlık harcama yaptığını kaydederek, “Türkiye’nin sağlık alanındaki gelişmiş düzeyi Arap ülkelerinde bilinmiyor. Para harcayacak zengin müşteri Londra ya da ABD’ye gidiyor. Türkiye olarak markamızı daha doğru şekilde tanıtarak ülkemizi tercih etmelerini sağlamalıyız” dedi.

Birçok organizasyona imza attı

Turab Fuarcılık’ın TÜRAP desteği ile Türkiye’yi Arap ülkeleri tarafından en yakın ticari işbirliği yapılır ülke konumuna getirecek organizasyonlara imza attığını ifade eden Attar şunları söyledi: “Türkiye, uluslararası ticari arenada güçlü ekonomisi ile en büyük devletler arasında yer alıyor. TÜRAP olarak yaptığımız çalışmalarla bu ilişkilerin artmasına destek olmayı amaçlıyoruz. Kurulduğu günden günümüze kadar Türkiye ve Arap ülkeleri arasında kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda çalışmaları olan derneğimiz, proje bazlı ortak yatırımları yönlendirici çalışmaları da kapsamı içinde değerlendiriyor. Türk firmaları, bugüne kadar organizasyonlarımızda 20 binin üzerinde Arap firması ile iş görüşmeleri yaparak ticarete zemin hazırladı. Hedefimiz Arap firmalarının katılımının her sene artış gösterdiği organizasyonlarımızda bu yıl katılımı ve karşılıklı ticari ilişkileri artırmak."

Binin üzerinde katılımcı bekleniyor

1. Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı ve Kongresi’ne binin üzerinde hastane yetkilisi, sağlık acentesi, doktor, tıbbi cihaz, sağlık- kozmetik sektör temsilcisinin katılımının beklendiğini ifade eden Attar, firmalar arası ilişkileri kurumsal yapıya kavuşturarak karşılıklı ticari bağların geliştirileceği bir ticari platform oluşturmak istediklerini dile getirdi. Fuarla Türkiye’deki gelişmiş sağlık sektöründen Arap ülkeleri vatandaşlarının faydalanmasına zemin hazırlamayı amaçladıklarını vurgulayan Attar, “Estetik cerrahi ile ilgili büyük talep var. Hastaneler 50 bin dolarlık hastaya değil, 5 bin dolarlık hastaya talip. Bu konuda en büyük eksikliğimiz tanıtım. Arap ülkelerinde bizi bilmiyorlar. Acenteler vasıtasıyla, ucuz tekliflerle geliyorlar. Türkiye olarak markamızı daha doğru şekilde tanıtmamız lazım. Para harcayacak zengin müşteri Londra'ya ABD’ye gidiyor. Hastaneler, firmalar, sağlık turizminde tanıtım çalışması yapmıyor. Para harcamak istemiyor. Oysa bizim ihtiyacımız tanıtım. Marka tanıtımına ihtiyaç var. Bu fuarla daha kurumsal bir yapı oluşturarak, ülkemizin bu pastan aldığı payı artırmak istiyoruz” dedi.

24 Şubat'ta özel heyetler arasında görüşmeler yapılacak

Sabuhi Attar, fuara hastanelerin katılımının ücretsiz olduğunu, ağırlama masraflarının yüzde 50, katılım masraflarının ise yüzde 60’a varan oranlarda Ticaret Bakanlığı tarafından karşılandığını açıkladı. Attar, “22-23 Şubat’ta fuar ve kongreyi bir arada gerçekleştireceğiz. Ticaret Bakanlığı ile ortak paneller yapılacak. Fuarın ardından 24 Şubat’ta ise özel heyetler organize ederek 50-100 kişilik özel bir grup, günboyu bu işte varım diyen hastaneleri ziyaret edecek. Fuarda ayrıca kozmetik gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar da yer alabilecek” diye konuştu.

Haziran ve Kasım 2023’te iki fuar gerçekleştirilecek

Attar, 14-15 Haziran tarihlerinde İstanbul Pullman Airport Oteli ve Kongre Merkezi’nde 7. Türk Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri ile 9. Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı İşbirliği Organizasyonu gerçekleştirileceklerini dile getirdi. Attar ayrıca 29–30 Kasım tarihleri arasında 6. Türk- Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım, Finansman ile 9. Türk Arap Yapı İnşaat Malzemeleri Teknolojileri, İç Mimari, Mobilya Fuarı, İşbirliği Organizasyonu’na imza atacakları bilgisini paylaştı.