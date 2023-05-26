Bakan Bilgin'den emekli aylığı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HaberTürk'te katıldığı yayında emekli maaşları ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yasal prosedürde emekli maaşlarının temmuz ayında düzenlendiğini belirten Bakan Bilgin, “Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak." dedi.

Emekli maaşlarının 7 bin 500 liraya çıkarıldığı sırada yoğun ve haklı şekilde gelen taleplerin olduğunu ifade eden Bilgin, “7 bin 500 lira yaptığımızda yaklaşık 9,5 milyon insan istifade etti. Bizim emekli olan insanlarımız yuvarlak 15 milyon. Bundan istifade edemeyen, prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı programda onlarla da ilgili düzenleme yapacağız. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak.” şeklinde konuştu.

Emeklilikte yaşan takılanlara da değinen Bilgin, “EYT'de şu anda 1 milyonun çok üzerinde rakama çıktık. Bu ay sonuna biter diyordum. En fazla önümüzdeki ay biter. Hiçbir kayıp olmayacak.” dedi.

Asgari ücret zammı

Bakan Bilgin devamında şunları söyledi: “Son olarak 700 küsur bin kamu işçisi ile toplu sözleşme yaptık. Bu çok önemli bir şey. Bu sözleşme özel sektördeki işçilere de model olarak yansıyor. Asgari Ücret Komisyonu, işveren, işçi sendikaları ve kamu adına bizim üyesi olduğumuz bir komisyon. Bu komisyon kararları veriyor. Biz komisyon kararlarına göre değerlendiriyoruz. Şimdi benim buradan rakam açıklamam ahlaki olarak doğru olmaz. Şunu söylüyorum; 500 dolara tekabül eden bir alım gücünü Türkiye'nin asgari ücrette korumasını, sadece asgari ücretliler için değil diğer çalışanlara da yansıyor. Bağkurlu statüsünde olan çok farklı insan var. Buranın genel müdürü Bağkur'dan emekli olmak istiyor. Bir işyeri sahibi diyelim. Yanında iki kişi çalıştıran berber. Küçük ticaret erbabı. Biz mikro işletmeleri prim günlerini 7 bin 200'e indireceğiz.”